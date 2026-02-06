scorecardresearch
 
कैसा दिखता है दुनिया का सबसे लंबा अजगर? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने शेयर किया वीडियो

इंडोनेशिया के घने जंगलों में मिले एक बचाए गए अजगर ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया, जब उसकी लंबाई अब तक प्रमाणित किसी भी जंगली सांप से ज्यादा निकली

यह अब तक के सबसे लंबे प्रमाणित जंगली सांपों में से एक है (Photo:Guinness World Records)
इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में जनवरी के अंत में हुई एक खोज ने वाइल्डलाइफ जगत को चौंका दिया. मारोस क्षेत्र में मिले एक विशाल रेटिकुलेटेड पायथन को औपचारिक रूप से मापा गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसकी लंबाई 7.22 मीटर दर्ज की. यह अब तक के सबसे लंबे प्रमाणित जंगली सांपों में से एक है. इस मादा अजगर का नाम इबू बैरोन रखा गया, जिसका अर्थ है-राजघराने या उच्च कुल की महिला.

दुनिया का सबसे लंबा अजगर

विशेषज्ञों का कहना है कि यह अजगर लगभग पूरी फुटबॉल गोलपोस्ट की चौड़ाई के बराबर लंबा है. तुलना के लिए इसकी लंबाई छह शॉपिंग ट्रॉली को सिर्फ-साथ रख देने जितनी बताई गई है. माप प्रक्रिया के दौरान एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, क्योंकि इससे सांप की जान को जोखिम हो सकता था. अनुमान है कि अगर उसे आराम की अवस्था में मापा जाता, तो उसकी लंबाई 7.9 मीटर तक पहुंच सकती थी.

वजन दर्ज किया गया 96.5 किलोग्राम, और चूंकि सांप ने हाल ही में भोजन नहीं किया था, विशेषज्ञ मानते हैं कि भोजन के बाद उसका वजन 100 किलो से ऊपर जा सकता है.

मापने वाली टीम और बचाव प्रयास

इस रिकॉर्ड मूल्यांकन में इंडोनेशिया और बाली के अनुभवी विशेषज्ञ शामिल थे. टीम का नेतृत्व दियाज नुग्राहा ने किया, जबकि प्रलेखन में फोटोग्राफर राडू फ्रेन्टियू ने सहायता दी. इन विवरणों को शोधकर्ता जॉर्ज बेकालोनी के जरिये से शेयर किया गया.स्थानीय अफवाहों के बाद यह टीम तेजी से मौके पर पहुंची ताकि सांप का सही आकलन किया जा सके और उसे भीड़ के खतरे से बचाया जा सके.

देखें वीडियो

फिलहाल इबू बैरोन को मारोस काउंटी में संरक्षणवादी बूदी पुरवांतो के निजी सैंक्चुअरी में सुरक्षित रखा गया है.आमतौर पर इतने बड़े सांपों को गांव के आसपास खतरे के कारण तुरंत मार दिया जाता है, इसलिए यह बचाव विशेष महत्व रखता है.

इंसान और वन्यजीव के टकराव का संकेत

विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों के लगातार घटते क्षेत्र ने सांपों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ा दिया है. शिकार की कमी, गैरकानूनी व्यापार और आवास खत्म होने के कारण बड़े अजगर अब बस्तियों के पास अधिक दिखने लगे हैं. कई बड़े सांप बिना दर्ज हुए गायब हो जाते हैं क्योंकि डर और गलतफहमी के चलते लोग अक्सर इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं.

इससे पहले प्रमाणित सबसे लंबा जंगली रेटिकुलेटेड पायथन 6.95 मीटर था, जिसे 1999 में बोर्नियो में दस्तावेजित किया गया था. इबू बैरोन ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है. विशेषज्ञ मानते हैं कि दूरस्थ जंगलों में इससे भी बड़े सांप मौजूद हो सकते हैं.

