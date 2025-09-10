scorecardresearch
 

Feedback

चीन के मॉल में 30 मिनट तक लावारिस छोड़ा लैपटॉप, लोगों ने छुआ तक नहीं, वीडियो वायरल

चीन के एक मॉल का वीडियो वायरल हो रहा है, यहां आप देख सकते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर अपने लैपटॉप को आधे घंटे के लिए मॉल की टेबल पर रख कर छिप जाता है.  उसे यह देखना था कि लैपटॉप कोई लेकर जाता है या नहीं.

Advertisement
X
चीन में लोग अक्सर बैग या फोन भी मेज पर छोड़ देते हैं और चोरी की घटनाएं बहुत कम होती हैं. ( Photo: tincho.adventures)
चीन में लोग अक्सर बैग या फोन भी मेज पर छोड़ देते हैं और चोरी की घटनाएं बहुत कम होती हैं. ( Photo: tincho.adventures)

एक कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा प्रयोग किया, जो वायरल हो गया. उसने चीन में लोगों के भरोसे को परखने के लिए अपना लैपटॉप मॉल की टेबल पर 30 मिनट तक अकेला छोड़ दिया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि टिंचो नाम का शख्स लैपटॉप टेबल पर रखता है, स्टॉपवॉच चालू करता है और वहां से चला जाता है. वह पहले दीवार के पीछे छिपकर देखता है, फिर मॉल में घूमने लगता है. उसने माना कि वह पूरी तरह निश्चित नहीं था. इन 30 मिनटों में उसने एक आदमी से बातचीत भी की, और जब वापस लौटा तो उसका लैपटॉप बिल्कुल सुरक्षित वहीं रखा था.

चीन में चोरी की घटना होती है काफी कम
कंटेंट क्रिएटर ने अपनी पोस्ट में लिखा –“आज मैंने कुछ रिस्की करने की कोशिश की. पेरिस में मेरे घर पर ये करना नामुमकिन है. मैं इतनी कीमती चीज एक मिनट के लिए भी अकेली छोड़ने की हिम्मत नहीं करता. लेकिन चीन में हालात बिल्कुल अलग हैं. यहां लोग अक्सर अपनी जगह बचाने के लिए बैग, फोन या लैपटॉप टेबल पर छोड़ जाते हैं और चोरी बहुत कम होती है. ये प्रयोग सिर्फ किस्मत आजमाने का नहीं था, बल्कि ये समझने का था कि यहां सुरक्षा और लोगों के नियम-कायदे कितने अलग हैं. क्या आप अपने देश में ऐसा करने पर सुरक्षित महसूस करेंगे?”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tincho (@tincho.adventures)

कंटेंट क्रिएटर ने कहा कि चीन में पब्लिक प्लेस काफी सुरक्षित लगते हैं. लोग यहां अक्सर अपना बैग, फोन या लैपटॉप टेबल पर छोड़कर चले जाते हैं और कोई उठाता नहीं. उन्होंने बताया, “ये प्रयोग सिर्फ किस्मत आजमाने का नहीं था, बल्कि ये जानने का था कि यहां सुरक्षा और लोगों के नियम कितने अलग हैं. उन्होंने साफ किया कि वीडियो में दिखाया गया "पिकपॉकेट स्पीडरन" मज़ाक था, असली डेटा नहीं. यह वीडियो वायरल होने के बाद अब ऑनलाइन लोग अलग-अलग देशों में सुरक्षा और भरोसे को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

Advertisement

वीडियो में लोग जमकर कर रहे कमेंट
चीन के इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.  mariadasom नाम के यूजर ने लिखा- कोरिया में आप एक साल के लिए जा सकते हैं और मैं फिर भी वहीं रहूंगी. brevingalloway नाम के यूजर ने लिखा- एक बार मैंने 16 हजार युआन और अपना पासपोर्ट हवाई अड्डे पर छोड़ दिया। तीन दिन बाद भी सब कुछ वहीं था और उन्होंने मुझे डाक से भेज दिया. mamisatee नाम के यूजर ने लिखा-चीन आप अपना फोन वहां 1 हफ्ते के लिए भी छोड़ सकते हैं, कोई उसे छूएगा नहीं,  चीन बहुत ही सुरक्षित देश है.

सम्बंधित ख़बरें

Phone Tapping
'40 लाख लोगों की एक साथ जासूसी कर सकता है PAK, चीन मददगार...', एमनेस्टी का बड़ा खुलासा 
Xi Jinping
Nepal की डूबती अर्थव्यवस्था का फायदा उठा रहा China?  
Nepal Protests
अमेरिका का असर या चीन की चाल... नेपाल आंदोलन की टाइमिंग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल 
Nepal Protest
चीन की साजिश से अब नेपाल बर्बाद... कर्जजाल में फंसा, क्या Gen-Z क्रांति से खुलेगी पोल? 
PM Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping during the SCO Summit at Tianjin Meijiang Convention Centre (PTI Photo)
टैरिफ का विरोध, PAK को इशारा... चीन ने भारत के लिए खोलकर रख दिया दिल! 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement