चीन के मॉल में 30 मिनट तक लावारिस छोड़ा लैपटॉप, लोगों ने छुआ तक नहीं, वीडियो वायरल

एक कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा प्रयोग किया, जो वायरल हो गया. उसने चीन में लोगों के भरोसे को परखने के लिए अपना लैपटॉप मॉल की टेबल पर 30 मिनट तक अकेला छोड़ दिया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि टिंचो नाम का शख्स लैपटॉप टेबल पर रखता है, स्टॉपवॉच चालू करता है और वहां से चला जाता है. वह पहले दीवार के पीछे छिपकर देखता है, फिर मॉल में घूमने लगता है. उसने माना कि वह पूरी तरह निश्चित नहीं था. इन 30 मिनटों में उसने एक आदमी से बातचीत भी की, और जब वापस लौटा तो उसका लैपटॉप बिल्कुल सुरक्षित वहीं रखा था.

चीन में चोरी की घटना होती है काफी कम

कंटेंट क्रिएटर ने अपनी पोस्ट में लिखा –“आज मैंने कुछ रिस्की करने की कोशिश की. पेरिस में मेरे घर पर ये करना नामुमकिन है. मैं इतनी कीमती चीज एक मिनट के लिए भी अकेली छोड़ने की हिम्मत नहीं करता. लेकिन चीन में हालात बिल्कुल अलग हैं. यहां लोग अक्सर अपनी जगह बचाने के लिए बैग, फोन या लैपटॉप टेबल पर छोड़ जाते हैं और चोरी बहुत कम होती है. ये प्रयोग सिर्फ किस्मत आजमाने का नहीं था, बल्कि ये समझने का था कि यहां सुरक्षा और लोगों के नियम-कायदे कितने अलग हैं. क्या आप अपने देश में ऐसा करने पर सुरक्षित महसूस करेंगे?”

कंटेंट क्रिएटर ने कहा कि चीन में पब्लिक प्लेस काफी सुरक्षित लगते हैं. लोग यहां अक्सर अपना बैग, फोन या लैपटॉप टेबल पर छोड़कर चले जाते हैं और कोई उठाता नहीं. उन्होंने बताया, “ये प्रयोग सिर्फ किस्मत आजमाने का नहीं था, बल्कि ये जानने का था कि यहां सुरक्षा और लोगों के नियम कितने अलग हैं. उन्होंने साफ किया कि वीडियो में दिखाया गया "पिकपॉकेट स्पीडरन" मज़ाक था, असली डेटा नहीं. यह वीडियो वायरल होने के बाद अब ऑनलाइन लोग अलग-अलग देशों में सुरक्षा और भरोसे को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

वीडियो में लोग जमकर कर रहे कमेंट

चीन के इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. mariadasom नाम के यूजर ने लिखा- कोरिया में आप एक साल के लिए जा सकते हैं और मैं फिर भी वहीं रहूंगी. brevingalloway नाम के यूजर ने लिखा- एक बार मैंने 16 हजार युआन और अपना पासपोर्ट हवाई अड्डे पर छोड़ दिया। तीन दिन बाद भी सब कुछ वहीं था और उन्होंने मुझे डाक से भेज दिया. mamisatee नाम के यूजर ने लिखा-चीन आप अपना फोन वहां 1 हफ्ते के लिए भी छोड़ सकते हैं, कोई उसे छूएगा नहीं, चीन बहुत ही सुरक्षित देश है.

