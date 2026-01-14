scorecardresearch
 
थप्पड़ ही थप्पड़... शख्स ने किया गंदा इशारा, फिर महिला ने जो किया, उसका वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि ई-रिक्शा में सवार एक युवक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख अश्लील इशारा करता है. फिर जो हुआ वो किसी ने कल्पना नहीं की थी. युवती ने ई-रिक्शा को रोककर उस युवक को कई थप्पड़ जड़े जिसके बाद से युवक ने इन्फ्लुएंसर से माफी मांगी है.

ई-रिक्शा में सवार एक युवक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख अश्लील इशारा किया. (Photo: insta/@nikkirideruk_03)
अक्सर सोशल मीडियो पर महिलाओं के साथ हो रहे अश्लील हरकतों की वीडियो सामने आती हैं. लेकिन इसे लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया जाता है. हाल के समय में एक ऐसा ही वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाइक पर जा रही है और तब ही ई-रिक्शा में बैठा युवक उसे देख अश्लील इशारा किया. लेकिन युवती पीछे नहीं हटी और उसने ई-रिक्शा को रोककर युवक को कई थप्पड़ दिए. 

जब युवती ने उसे पकड़ लिया तो, युवक ने कहा कि यह गलती से हो गया है. तब महिला ने बताया कि उसके बाइक पर लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है. 

जमकर हुई पिटाई 

इसके बाद से वहां पर भीड़ जमा हो गई है और युवक की जमकर पिटाई कर दी और कैमरे पर माफी भी मंगवाई. हालांकि, इस घटना को लेकर पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है. 

दो वीडियो की गई अपलोड 

सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी दो वीडियो वायरल हो रही है. पहले वीडियो में देखा जा रहा है कि ई-रिक्शा में बैठे युवक ने बाइक सवार युवती को अश्लील इशारा किया. इसके बाद से युवती ने ई-रिक्शा को रोकवाया. वीडियो में युवती कहती है कि जाना नहीं, पुलिस को फोन करूंगी. फिर वो युवक से पूछती है कि तूने क्या किया? जब युवक अपनी हरकतों को छुपाने की कोशिश करता तो युवती बोलती है कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और युवक को थप्पड़ मारती है.

लेकिन युवक भागने की कोशिश करता है.  वहीं, दूसरे वीडियो में देखा जा रहा है कि युवक एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरा युवक उसकी पिटाई कर रहा है.  वीडियो में युवक कहता है कि यहीं करने के लिए तू कहां पर आया है? इसके बाद युवक हाथ जोड़कर कहता है कि मुझसे गलती हो गई है. 
 

---- समाप्त ----
