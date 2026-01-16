scorecardresearch
 
'जीत की रसमलाई...', BMC के नतीजे आए तो सोशल मीडिया मीठा-मीठा हो गया, याद आए राज ठाकरे

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी को पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने का मौका मिला है. इस चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को तगड़ी हार मिली है. राज ठाकरे की हार के बाद लोग सोशल मीडिया में रसमलाई की चर्चा कर रहे हैं और राज ठाकरे को रसमलाई की सौगात दे रहे हैं.

BMC चुनाव में राज ठाकरे और अन्नामलाई के बीच टकराव हुआ था. (Photo: ITG)
नतीजे महाराष्ट्र निकाय चुनाव के आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड रसमलाई हो रहा है. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों के पोस्ट में दो नाम सामने आ रहे हैं. तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई और एमएनएस चीफ राज ठाकरे. कई लोग रसमलाई की तस्वीर शेयर करते हुए एमएनएस चीफ राज ठाकरे को महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत की बधाई दे रहे हैं और साथ ही उन्हें अन्नामलाई की याद दिला रहे हैं. बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी जोर शोर से उतरी थी लेकिन उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है.

बीजेपी की जीत और रसमलाई का कनेक्शन

एक यूजर ने बीएमसी रिजल्ट का टैग लगाकर लिखा रसमलाई खा लो फ्रेंड्स... 

एक दूसरे यूजर ने लिखा- अब तो राज ठाकरे रसमलाई में डुबकी लगा रहे हैं. 

बिंग पॉलिटिकल नाम के यूजर ने लिखा- राज ठाकरे की नई रसमलाई दुकान में आपका स्वागत है.

सवाल है कि चुनाव महाराष्ट्र में हुए. जीत बीजेपी को मिली है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर राज ठाकरे को रसमलाई क्यों खिला रहे हैं. और इसमें बीजेपी नेता अन्नामलाई का क्या एंगल है?

आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हरियाणा चुनाव में जलेबी की चर्चा हुई थी.

दरअसल ये पूरा विवाद अन्नामलाई के मुंबई में दिए एक भाषण से और इसके बाद उस राज ठाकरे की प्रतिक्रिया से जुड़ी है. 

तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने एक चुनावी सभा में मुंबई को "अंतरराष्ट्रीय शहर" बताया और कहा कि यह सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया का है. इस बयान पर राज ठाकरे ने तीखा हमला बोला. उन्होंने अन्नामलाई का नाम घुमाकर "रसमलाई" कहकर मजाक उड़ाया और कहा, "तमिलनाडु से एक रसमलाई मुंबई आया है... तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है? हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी."

अन्नामलाई ने जवाब में इसे तमिलों का अपमान बताया और चुनौती दी कि वे मुंबई आएंगे, "टांग काटकर दिखा दो." यह जुबानी जंग बीएमसी चुनाव में मराठी अस्मिता वर्सेज राष्ट्रीय नजरिए के मुद्दे को गरमा गई. 

 

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और बीजेपी पहली बार बीएमसी में काबिज हो रही है. मुंबई को पहली बार बीजेपी गठबंधन का मेयर मिलेगा.

राज ठाकरे पर चुटकी लेते हुए एक यूजर ने कहा कि अब राज ठाकरे को रसमलाई का दुकान खोल लेना चाहिए. 


बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि मुंबई बीजेपी को एक बहुत ही मीठी रसमलाई जीत की बधाई हो.

हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए एक यूजर ने कहा ये जलेबी से रसमलाई की यात्रा है. 

बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जलेबी की चर्चा छाई रही. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान गोहाना में मशहूर मातू राम की जलेबी खाई और उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ये जलेबी इतनी स्वादिष्ट हैं कि इन्हें फैक्ट्री में बनाकर पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए. 

 राहुल ने मंच पर जलेबी का डिब्बा दिखाया और कहा, "आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है." यह बात वायरल हो गई. बीजेपी और सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने इसे मजाक बनाया कि जलेबी ताजी-ताजी खाई जाती है, फैक्ट्री वाली नहीं.

