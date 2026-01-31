scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एयर होस्टेस और पायलट की लव स्टोरी वायरल, 12 साल बाद शादी के वीडियो ने जीता दिल

IndiGo की केबिन क्रू सदस्य सुष्मिता सुभाष ने अपने साथी पायलट शुभम सोनी के साथ एक खास पल का वीडियो इंस्टा पर शेयर किया. यह वीडियो उनके रिश्ते के एक यादगार मोमेंट को दिखाता है.

Advertisement
X
वीडियो में शुभम, एयरलाइन यूनिफॉर्म में ही घुटनों पर बैठकर सुष्मिता को फूल देते नजर आते हैं (Photos: Sushmita Subhash and Subham Soni/Instagram)
वीडियो में शुभम, एयरलाइन यूनिफॉर्म में ही घुटनों पर बैठकर सुष्मिता को फूल देते नजर आते हैं (Photos: Sushmita Subhash and Subham Soni/Instagram)

एक खूबसूरत लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. IndiGo की एक एयर होस्टेस और पायलट की जोड़ी ने अपने रिश्ते का सफर जब वीडियो में दिखाया, तो इंटरनेट उनका दीवाना हो गया.

IndiGo की केबिन क्रू सदस्य सुष्मिता सुभाष ने अपने साथी पायलट शुभम सोनी के साथ एक खास पल का वीडियो Instagram पर शेयर किया. छोटे से वीडियो में शुभम, एयरलाइन यूनिफॉर्म में ही घुटनों पर बैठकर सुष्मिता को फूल देते नजर आते हैं. इसके बाद क्लिप सीधे उनके संगीत समारोह में डांस करते हुए ट्रांजिशन करती है, जिससे उनकी शादी की झलक मिलती है.

वीडियो पर लिखा टेक्स्ट इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है. सुष्मिता को कई बार कहा गया था कि पायलट बनने के बाद शुभम बदल जाएगा”, लेकिन यह क्लिप उन बातों को गलत साबित करती है. टेक्स्ट में लिखा है- लोग कहते थे पायलट बनने के बाद वो बदल जाएगा… 12 साल बाद ये पल किसी फेयरीटेल जैसा लगता है.

सम्बंधित ख़बरें

वायरल वीडियो में 10 मिनट फूड डिलीवरी का सच आया सामने. (Photo: insta/@ ghanta)
सोशल मीडिया पर 10 मिनट डिलीवरी का सच आया सामने, देख हैरान हुए यूजर्स, छिड़ी नई बहस 
ex-google-employee-health-burnout-stress-quit-job
पैसा ही सबकुछ नहीं! बीमार पड़ते ही इंजीनियर ने छोड़ दी Google की हाई-फाई जॉब
ये अंडे जापान की मशहूर ओवाकुदानी घाटी में मिलते हैं. ( Photo: Instagram/ Hellojapantour)
ये चमत्कारी काले अंडे खाकर अपनी उम्र 7 साल तक बढ़ा रहे जापानी! जानें क्या ये सच है
9 महीने बाद... मुझे खुशी है कि मैंने भारत लौटने का फैसला लिया. ( Photo: Pixabay)
'मुझे खुशी है कि मैंने भारत लौटने का फैसला लिया...',  US से लौटे NRI का पोस्ट वायरल
Dubai Gold Street project
दुबई में अब सोने की सड़क भी बनेगी... ऐसा होगा गोल्ड डिस्ट्रिक्ट, जहां हर तरफ सोना ही सोना

देखें वायरल वीडियो

पोस्ट के कैप्शन में सुष्मिता ने लिखा-जब मैनिफेस्टेशन सच हो जाए.और लगता है दर्शकों ने भी इस लाइन को दिल से महसूस किया. कमेंट सेक्शन बधाइयों, दिल वाले इमोजी और शुभकामनाओं से भर गया.

Advertisement

वायरल क्लिप के अलावा कपल ने अपनी शादी के अन्य वीडियो और फंक्शन के पल भी शेयर किए हैं. सुष्मिता और शुभम मिलकर ‘The Flying Couple’ नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी चलाते हैं, जहां वे अपनी पर्सनल लाइफ और एविएशन जर्नी के खास पलों को शेयर करते हैं.

कई लोगों के लिए यूनिफॉर्म में साथ उड़ान भरने से लेकर जिंदगी की उड़ान साथ भरने तक इन दोनों की जर्नी सचमुच 'मैनिफेस्टेश' का खूबसूरत उदाहरण बन गई. कुछ यूजर्स ने इसे ख्वाब पूरा होना जैसे बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement