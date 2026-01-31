एयर होस्टेस और पायलट की लव स्टोरी वायरल, 12 साल बाद शादी के वीडियो ने जीता दिल

एक खूबसूरत लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. IndiGo की एक एयर होस्टेस और पायलट की जोड़ी ने अपने रिश्ते का सफर जब वीडियो में दिखाया, तो इंटरनेट उनका दीवाना हो गया.

IndiGo की केबिन क्रू सदस्य सुष्मिता सुभाष ने अपने साथी पायलट शुभम सोनी के साथ एक खास पल का वीडियो Instagram पर शेयर किया. छोटे से वीडियो में शुभम, एयरलाइन यूनिफॉर्म में ही घुटनों पर बैठकर सुष्मिता को फूल देते नजर आते हैं. इसके बाद क्लिप सीधे उनके संगीत समारोह में डांस करते हुए ट्रांजिशन करती है, जिससे उनकी शादी की झलक मिलती है.

वीडियो पर लिखा टेक्स्ट इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है. सुष्मिता को कई बार कहा गया था कि पायलट बनने के बाद शुभम बदल जाएगा”, लेकिन यह क्लिप उन बातों को गलत साबित करती है. टेक्स्ट में लिखा है- लोग कहते थे पायलट बनने के बाद वो बदल जाएगा… 12 साल बाद ये पल किसी फेयरीटेल जैसा लगता है.

पोस्ट के कैप्शन में सुष्मिता ने लिखा-जब मैनिफेस्टेशन सच हो जाए.और लगता है दर्शकों ने भी इस लाइन को दिल से महसूस किया. कमेंट सेक्शन बधाइयों, दिल वाले इमोजी और शुभकामनाओं से भर गया.

वायरल क्लिप के अलावा कपल ने अपनी शादी के अन्य वीडियो और फंक्शन के पल भी शेयर किए हैं. सुष्मिता और शुभम मिलकर ‘The Flying Couple’ नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी चलाते हैं, जहां वे अपनी पर्सनल लाइफ और एविएशन जर्नी के खास पलों को शेयर करते हैं.

कई लोगों के लिए यूनिफॉर्म में साथ उड़ान भरने से लेकर जिंदगी की उड़ान साथ भरने तक इन दोनों की जर्नी सचमुच 'मैनिफेस्टेश' का खूबसूरत उदाहरण बन गई. कुछ यूजर्स ने इसे ख्वाब पूरा होना जैसे बताया.

