ऑस्ट्रेलिया आकर ट्रैप में फंस गई हूं... ,  भारतीय महिला का वीडियो वायरल, हो रही चर्चा

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला का मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ने ऑस्ट्रेलिया में बसने को एक ट्रैप बताया है, क्योंकि वहां की साफ हवा, सुरक्षित माहौल और बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी.

इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. ( Photo: Instagram/ @globetrottingheels)
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी को मज़ाकिया अंदाज़ में एक ट्रैप बताया है. वजह यह है कि वहां की साफ हवा, शांत माहौल और बेहतर काम-जीवन संतुलन ने उसकी सोच ही बदल दी. महिला ने इंस्टाग्राम पर एक हल्का-फुल्का लेकिन सटीक व्यंग्य वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे-छोटे पल दिखाती हैं. वीडियो में वह कहती हैं कि किसी ने उन्हें पहले नहीं बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जाना ऐसा ट्रैप होगा, जहां ज़िंदगी इतनी सुकून भरी हो जाएगी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मज़ेदार प्रतिक्रिया दी
वीडियो में वह बताती हैं कि वह अब रोज़ सुबह 6 बजे उठती हैं, जिम जाती हैं और अपने पार्टनर के साथ 10 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं- वो भी सिर्फ मज़े के लिए. वह हंसते हुए कहती हैं कि अब उन्हें काम पर जाने की प्रेरणा मिलती है और जो ज़िंदगी भारत में कभी सपना लगती थी, वह यहां आम बात बन गई है. महिला बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें साफ हवा में सांस लेने, रात में बिना डर के घूमने, अच्छा खाना खाने, हर जगह पैदल जाने और सप्ताह के किसी भी दिन सनसेट देखने का मौका मिलता है.

सबसे खास बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी उनके पास दिन के लास्ट में एनर्जी बची रहती है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मज़ेदार प्रतिक्रिया दी हैं. किसी ने लिखा- हर किसी को ऐसे ट्रैप में फंसने का हक है, तो किसी ने कहा, 'आप खुश हैं, यही सबसे जरूरी है.' कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि वे भी ऐसे ही ट्रैप में फंसना चाहते हैं.

'प्रकृति और सुरक्षा की आदत लग गई'
वीडियो के लास्ट में वह मज़ाक में कहती हैं- मुझे शांति, वर्क लाइफ बैलेंस, नेचर और सेफ्टी की आदत लग गई है. यह सच में 10 में से 10 नंबर का ट्रैप है. वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में उन्होंने बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया यह सोचकर आई थीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और संघर्ष करना होगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें यहां संतुलित जीवन, सुरक्षित शहर, साफ वातावरण और ऐसे वीकेंड मिले जो सच में आराम देने वाले होते हैं. यहां बीमार पड़ने पर छुट्टी लेने में टेंशन नहीं होती और पैसों को लेकर लगातार तनाव भी नहीं रहता. इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. 

