scorecardresearch
 

Feedback

जैसे ही खुद को बताया इंडियन... तालिबानी ने कागज देखे बिना छोड़ा, चाय भी की ऑफर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में एक भारतीय पर्यटक को तालिबान चेकपॉइंट पर रोकता है, लेकिन जब वह बताता है कि वह भारत से है, तो तालिबानी सदस्य मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं और डॉक्यूमेंट जांचे बिना ही उसे जाने देता हैं.

Advertisement
X
वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही भारतीय पर्यटक ने तालिबान चेकपॉइंट पर खुद को भारतीय बताया, तो बिना पासपोर्ट चेक किए जाने की इजाजत मिल गई. ( Photo: Twitter/@fhzadran)
वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही भारतीय पर्यटक ने तालिबान चेकपॉइंट पर खुद को भारतीय बताया, तो बिना पासपोर्ट चेक किए जाने की इजाजत मिल गई. ( Photo: Twitter/@fhzadran)

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में एक भारतीय पर्यटक को तालिबान ने नियमित पासपोर्ट जांच के लिए एक चेकपॉइंट पर रोक लिया गया. लेकिन जैसे ही उसने बताया कि वह भारत से है, तालिबानी शख्स ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उसके डॉक्यूमेंट की जांच किए बिना ही उसे जाने दिया. अफगानिस्तान अपने सच्चे दोस्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि चेक पोस्ट पर रुकने पर बाइक सवार सबसे पहले सलाम वालेकुम कहता है. इसके बाद चेकपॉइंट पर खड़ा व्यक्ति कहता है, कौन से देश से हो- वह कहता है इंडिया. 

'डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं'
चेक पॉइंट पर खड़ा व्यक्ति कहता है-वेलकम काबुल, अफगानिस्तान. वह शख्स आगे कहता है-इंडिया-अफगानिस्तान ब्रदर. इसके बाद जब बाइक सवार अपना पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट दिखाता है तो चेकपॉइंट पर खड़ा शख्स कहता है-नो प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है. आगे वह कहता है-no need to इजाजतनामा. इसके बाद वह इंडियन बाइक सवार से चाय के लिए पूछता है, तब बाइक सवार करता है कि मुझे लेट हो रहा है. लेकिन शुक्रिया.

इसके बाद बाइक सवार कहता है- देखा आपने, इंडिया सुनकर कैसे उससे बात करने का तरीका ही चेंज हो गया. आगे वह कहता है कि पूरे दुनिया में तो इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं. लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी रेप्यूटेशन हैं. 

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. रवि प्रकाश नाम के यूजर ने लिखा-याराना बहुत पुराना है. आदिमानव नाम के यूजर ने लिखा- मुझे यकीन है कि अब पाकिस्तानी काबुल में घुसने के लिए खुद को भारतीय कहेंगे. पश्चिमी देशों में वे यही करते रहे हैं. वे सबको बताते हैं कि वे भारतीय हैं. मयूर परब नाम के यूजर ने लिखा- यह वाकई दिल को छू लेने वाला पल है. सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी, सम्मान और दोस्ती झलकती है. भारत और अफगानिस्तान के बीच का रिश्ता राजनीति से परे है. यह दशकों की सद्भावना, संस्कृति और मानवता पर आधारित है. प्यार और शांति हमेशा वहीं जीतते हैं जहां दिल होते हैं. इंडोइनसाइटन्यूज नाम के यूजर ने लिखा- दोस्ती की ताकत है. कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं - सिर्फ सम्मान और भाईचारा जो राजनीति या सीमाओं से परे है. 

सम्बंधित ख़बरें

एक भारतीय कंपनी ने दिवाली पार्टी के लिए कर्मचारियों से ₹1200 (टीम लीड्स से ₹2,000) मांगे, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. (Photo: AI Generated)
कंपनी ने दिवाली पार्टी के लिए कर्मचारियों से मांगे ₹1200, सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स 
Teachers uproar without a ticket, conflict with the ticket collector!
बिना टिकट AC कोच में महिला टीचर की TTE से बहस, Video Viral 
BJP workers clashed in front of the police in Azamgarh (Photo- Screengrab)
मंत्री के कार्यक्रम में भिड़े BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मंच से कोतवाली तक हुई मारपीट  
mount everest tibbet trekkers stuck due to snow
Mount Everest पर बर्फीला तूफान! सैकड़ों Trekkers फंसे 
Pet dog encounters snake in Mirzapur (representational photo)
आखिरी सांस तक लड़ा... मालिक को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ा कुत्ता, VIDEO 
Advertisement


( नोट: यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इन दावों की पुष्टि नहीं करता है. )

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement