दुबई का ट्रायल रूम या क्लब? कपड़े बदलते ही शुरू हो गया म्यूजिक और लाइट शो

दुबई से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. वजह है एक ऐसा ट्रायल रूम, जो सिर्फ कपड़े बदलने की जगह नहीं, बल्कि पूरा अनुभव बन चुका है. इस वीडियो को एक भारतीय युवक ने शेयर किया है, जिसमें दुबई के एक कपड़ों के स्टोर का हाई-टेक ट्रायल रूम दिखाया गया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रायल रूम के अंदर एक टचस्क्रीन लगी हुई है. इस स्क्रीन पर अलग-अलग म्यूजिक मोड दिए गए हैं. जैसे ही कोई मोड चुना जाता है, कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है. दीवारों पर चलती लाइट्स, बदलते विजुअल्स और म्यूजिक मिलकर ऐसा फील देते हैं, मानो आप किसी क्लब या इवेंट स्पेस में खड़े हों.

कमरे की चारों दीवारें स्क्रीन से ढकी हुई हैं. म्यूजिक की बीट के साथ दीवारों पर पैटर्न बदलते हैं, लाइटिंग का रंग बदलता है और पूरे ट्रायल रूम का मूड नया हो जाता है. यानी अगर गाना एनर्जी वाला है, तो माहौल भी वैसा ही हो जाता है. और अगर सॉफ्ट म्यूजिक चुना जाए, तो लाइट्स और विजुअल्स भी शांत अंदाज में ढल जाते हैं.

दुबई में ट्रायल रूम भी हाई-टेक!



वीडियो में युवक अलग-अलग म्यूजिक मोड ट्राय करता है. हर बार म्यूजिक बदलते ही पूरा कमरा एकदम नया दिखने लगता है. वह खुद भी इस अनुभव को एंजॉय करता नजर आता है. वीडियो में लिखा है कि यह दुबई का वायरल ड्रेसिंग रूम है, और शायद यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से लोगों तक पहुंच रही है.

सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं. कोई कह रहा है कि दुबई हर चीज को अगले लेवल पर ले जाता है, तो कोई मजाक में लिख रहा है कि अगर ऐसा ट्रायल रूम हो, तो बाहर निकलने का मन ही न करे.

