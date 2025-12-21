गुरुग्राम में रैपिडो कैब ड्राइवर की बदतमीजी, महिला ने वीडियो शेयर कर की कानूनी कार्रवाई की मांग

गुरुग्राम में एक महिला के साथ रैपिडो कैब ड्राइवर ने कथित तौर पर बदतमीजी की और उसे बीच रास्ते में गाड़ी से उतरने के लिए कहा. इस घटना से डरी और नाराज महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने साफ कहा है कि वह ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी.

महिला द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में वह ड्राइवर से बहस करती दिख रही हैं. वीडियो में वह कहती हैं, 'रैपिडो, तुम कैसे ड्राइवर रखते हो? इस आदमी ने मुझे सड़क के बीचोंबीच गाड़ी से उतरने को कहा और मेरे साथ बदतमीजी की. मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ शिकायत करूंगी.'

15 दिसंबर की है घटना

वीडियो के दूसरे हिस्से में महिला पूरी घटना बताती हैं. उनके मुताबिक यह घटना 15 दिसंबर की है, जब वह काम से घर लौट रही थीं और रैपिडो से कैब बुक की थी. उस समय ड्राइवर तेज आवाज में म्यूजिक चला रहा था, जबकि महिला फोन पर बात कर रही थीं.

महिला ने बताया कि उन्होंने ड्राइवर से शांति से म्यूजिक कम करने को कहा, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी. तीसरी बार कहने पर ड्राइवर गुस्से में आ गया और अपशब्द कहने लगा. महिला ने कहा कि किसी यात्री से इस तरह बात करना गलत है, इसके बाद ड्राइवर ने उन्हें रात के अंधेरे में सड़क के बीच उतारने को कहा.

एफआईआर दर्ज न करने के लिए दबाव

महिला का आरोप है कि ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ दी और डराने की कोशिश की. काफी कहने के बाद उसने गाड़ी रोकी, लेकिन जैसे ही महिला उतरी, ड्राइवर भी बाहर आ गया, जिससे वह और ज्यादा डर गईं. महिला ने तुरंत पुलिस को फोन किया और थाने पहुंचीं. उनका आरोप है कि वहां भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी और एफआईआर दर्ज न करने के लिए दबाव बनाया गया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शिकायत दर्ज करवाई. बाद में वह अपने माता-पिता के साथ अदालत भी गईं.

ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

आंसुओं के साथ महिला ने वीडियो में दूसरी महिलाओं से अपील की कि ऐसी स्थिति में डरें नहीं. उन्होंने कहा-'डर का फायदा उठाया जाता है. हिम्मत रखें और आवाज उठाएं.' इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग महिला के साहस की तारीफ कर रहे हैं और रैपिडो से ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह मामला एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कैब सर्विस कंपनियों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है.

