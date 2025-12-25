scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टाल दिया प्रलय! खुद को अवतार बताने वाले Eboh Noah का ये है नया दावा

नोआ (Noah) के स्वघोषित अवतार ने अब नई घोषणा की है. उसने दावा किया है कि उसकी परमेश्वर के सेवकों से बातचीत हुई है और उन्होंने फिलहाल प्रलय को टाल दिया है. दावे में आगे उन्होंने इसकी वजह का खुलासा किया है.

Advertisement
X
स्वघोषित नोआ के अवतार ने किया नया दावा (Photo - X/@withAlvin__)
स्वघोषित नोआ के अवतार ने किया नया दावा (Photo - X/@withAlvin__)

खुद को नोआ का अवतार बताने वाले एबो नोआ (Eboh Noah) ने अब नया दावा किया है. पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि 25 दिसंबर को इतनी बारिश होगी कि महाप्रलय आ जाएगा. इसलिए उसे बाइबल में वर्णित कहानी की तरह नाव बनाने का आदेश मिला है. उसने खुद को आधुनिक नोआ घोषित कर रखा है. अब इस शख्स ने नया दावा किया है. 

घाना वेब की रिपोर्ट के मुताबिक, एबो नोआ, जिसने खुद को नोआ का अवतार घोषित कर रखा है. उसने आज के दिन प्रलय आने की बात कही थी. उसके दावे के अनुसार आज से महाबारिश शुरू होने वाली थी, जिससे की दुनिया भर में प्रलय आ जाता, लेकिन ये अब टल गया. 

स्वघोषित नोआ का दावा- टल गया महाप्रलय
एबो ने दावा किया कि 25 दिसंबर को बारिश नहीं हुई, क्योंकि उसने गॉड से प्रार्थना की थी कि प्रलय को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए. क्योंकि महाबाढ़ से बचने के लिए उन्होंने जितनी नावें बनाई थी, उनमें घाना और दुनिया भर से आए लोगों की भीड़ के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी. 

एबो ने बातचीत के बाद टाल दिया बाढ़ का प्रोग्राम
एबो ने दावा किया कि उन्होंने परमेश्वर के सेवकों से बात की. प्रलय से बचने के लिए नावों में शरण लेने आने वाले लोगों की संख्या देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त नाव बनाने का समय दिया है और फिलहाल के लिए प्रलय को टाल दिया गया है. 

Advertisement

इस वजह से टाला गया प्रलय का प्रोग्राम
एबो ने कहा कि लोग अब जल्दबाजी न करें. नाव में जगह बुक करने के लिए यहां हड़बड़ाकर न आए. मैं कोई टिकट नहीं बेच रहा और न ही लोगों से पैसे ले रहा हूं. इसलिए लोग घर में रहे और मजे करें. एबो के इस नए दावे के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो प्रलय को डाल देने का दावा कर रहा है.

यह भी पढ़ें: आज आएगा महाप्रलय! खुद को अवतार बताने वाले Eboh Noah की भविष्यवाणी से डरकर जुटे हजारों लोग

इन दिनों एबो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. उसकी कई सारी वीडियो वायरल है. इनमें वो अपने अजीबोगरीब दावे करते दिखाई देता है. कई वीडियो में मर्सिडीज कार में बैठा दिखाई देता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement