आज आएगा महाप्रलय! खुद को अवतार बताने वाले Eboh Noah की भविष्यवाणी से डरकर जुटे हजारों लोग

घाना में एक शख्स ने खुद को आधुनिक समय का नोआ घोषित कर लिया है. उसने बाइबल में नोआ (Noah) की कहानी से खुद को जोड़ते हुए एक बड़ी नाव (ऑर्क ऑफ नूह) भी बनाई है और उसका दावा है कि 25 दिसंबर को भारी बारिश के साथ प्रलय वाली बाढ़ आएगी और इस नाव में शरण लेकर ही लोग जान बचा सकते हैं.

और पढ़ें

इस दावे के बाद इसे सच मानकर हजारों लोग डरकर उसकी बनाई नावों पर शरण लेने भी पहुंच गए. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोगों को एबो की नाव में अपनी जगह पहले से बुक करते देखा जा सकता है.

25 दिसंबर को फिर से महाबाढ़ आने का दावा

काफी दिनों से ये शख्स चर्चा में है और सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. उसमें वो 25 दिसंबर को आने वाली बाढ़ की चेतावनी देता और बाइबल की कहानी में वर्णित तबाही से बचाने वाला आर्क (नाव) बनाता दिखाई देता है.

घाना वेब की रिपोर्ट के मुताबिक, इस शख्स का नाम एबो नोआ (Eboh Noah) है. एबो ने दावा किया है कि गॉड ने उन्हें चेतावनी दी थी कि दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन खत्म हो जाएगी. उसने दावा किया है कि गॉड भारी बारिश और बाढ़ से दुनिया को तबाह कर देंगे. इसलिए परमेश्वर ने उसे नाव बनाने का आदेश दिया है.

Advertisement

There’s Problems oo. A big problem.



Happening live in 𝐺𝐻𝐴𝑁𝐴🇬🇭 .



Ghanians are hurrying to secure spots in one of the 8 arks built by Prophet Eboh Noah, who claims God revealed that the world will end tomorrow, December 25th, by flooding, and only those in his ark will be… https://t.co/dfz87EVRRq pic.twitter.com/RnC1rwaGLJ — Ozor Ndi Ozor (@OzorNdiOzor) December 24, 2025

बाढ़ से बचने के तैयार किया है नावों का बेड़ा

एबो का दावा है कि उसने दस नावें बनाई हैं. उसके दावे के मुताबिक 25 दिसंबर से शुरू होकर तीन साल तक लगातार बारिश होगी. इसलिए वह नाव बना रहा है, ताकि इस दौरान वह बचा रह सके और अपने अनुयायियों को भी बचा सके.

अगस्त में नाव बनाने का वीडियो आया था सामने

घाना का ये शख्स जो खुद नोआ (Noah) होने का दावा करता है, उसकी उम्र 30 साल है. यह अपना नाम एबो जीसस या एबो नोआ बताता है. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शख्स पहली बार तब सुर्खियों में आया था, जब अगस्त में "क्या होगा और कैसे होगा" शीर्षक से एक यूट्यूब वीडियो अपने अनुयायियों के लिए बनाया.

अपनी बनाई नाव के साथ एबो. (Photo - X/@withAlvin__)

तीन साल तक लगातार बारिश होने का दावा

इसमें उसे यह भी कहा कि उसकी योजना तीन साल की पूरी अवधि के लिए किसी एक नाव पर रहने की है. इसके बाद से उसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. वायरल क्लिप में एबो और उनके सहायकों को कई नावों पर हथौड़ा मारते हुए दिखाया गया है जो इतनी छोटी दिखती हैं कि वे उस तरह की भीषण बाढ़ में जीवित नहीं रह पाएंगी जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की है.

Advertisement

एबो ने कहा है कि वह कई नौकाएं बनाना चाहता है और उसने निर्माणाधीन एक से अधिक नौकाओं के फुटेज भी पोस्ट किए हैं.उनके वीडियो में दिखाई देने वाली नावें बाइबिल में वर्णित पौराणिक नाव की तुलना में स्पष्ट रूप से छोटी हैं.

क्या है नोआ की कहानी

बाइबल में नोआ की कहानी के मुताबिक, उसे भगवान ने एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया था. इस नाव में नूह का परिवार और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव-जंतु के एक-एक जोड़े को बचाकर रखा गया था. महाप्रलय के दौरान 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश हुई थी.

---- समाप्त ----