scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छुट्टियों में जब बंद था बैंक, फिल्मी स्टाइल में सुरंग बनाकर अंदर घुसे चोर... उड़ा ले गए 300 करोड़

जर्मनी में जब लोग क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे थे, तब कुछ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक बैंक में चोरी को अंजाम दिया. अंडरग्राउंड लॉकर रूम में ड्रील मशीन से सुरंग बनाकर घुसे और 3000 लॉकरों को तोड़कर 300 करोड़ रुपये उड़ा ले गए.

Advertisement
X
जर्मनी के एक बड़े बैंक में चोर ड्रील मशीन से सुरंग बनाकर अंदर घुसे थे (Photo - X/ @theinformant_x)
जर्मनी के एक बड़े बैंक में चोर ड्रील मशीन से सुरंग बनाकर अंदर घुसे थे (Photo - X/ @theinformant_x)

जब लोग क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे थे. बैंक और अन्य सरकारी संस्थान भी बंद थे. तब कुछ अपराधियों ने इस शांत माहौल का फायदा उठाते हुए बड़े आराम से एक बड़ी अपराध को अंजाम दिया. जर्मनी के एक अतिसुरक्षित बैंक में सुरंग बनाकर घुसे और 3000 तिजोरियों को तोड़कर करीब 300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की चोरी की. 

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि चोरों ने पश्चिमी जर्मनी के एक प्रमुख शहर गेलसेनकिर्चेन में स्थित  स्पार्कसे सेविंग बैंक (Sparkasse savings bank) में तिजोरियों को तोड़ने के लिए एक बड़ी ड्रिल का इस्तेमाल किया. उन्होंने बैंक के अंदर जाने के लिए सुरंग बनाई. फिर अंदर जाकर लॉकरों से पैसे निकाल कर बड़े आराम से रफूचक्कर हो गए

पुलिस के एक प्रवक्ता ने इस सेंधमारी की तुलना हॉलीवुड की फिल्म 'ओशन्स इलेवन' से करते हुए एएफपी समाचार एजेंसी को बताया कि इसे बेहद पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया था. अनुमानित €30 मिलियन (£26 मिलियन; $35 मिलियन) नकद  करीबन 300 करोड़ रुपये और कीमती सामान चुरा लिए. 

सम्बंधित ख़बरें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शख्स ने अपने ई-रिक्शा में आग लगा दी. (Photo :x/@ghar ke kalesh)
बैटरी की समस्या के चलते व्यक्ति ने EV ऑटो में लगा दी आग, वायरल हो रहा वीडियो
अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद एक महिला द्वारा ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का वीडियो वायरल हो रहा है. ( Photo: Instagram/spicykhayalipulao)
एक दिन पहले सर्जरी, हाथ में ड्रिप लगा हुआ... अस्पताल से मीटिंग करती दिखी महिला! वीडियो वायरल
कई एयरलाइन पायलट मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं. (Photo: Pexels)
'जो सच बोलेगा, वो कभी प्लेन नहीं उड़ा सकता...' क्यों झूठ बोलते हैं पायलट? 
रील्स में साड़ी, खुले बाल और बैकग्राउंड में बर्फ—यह कॉम्बिनेशन लोगों का ध्यान खूब खींच रहा है. ( Photo: )
बर्फ में साड़ी पहनकर फोटोशूट का नया ट्रेंड... लोग बोले- लड़कियों को ठंड नहीं लगती क्या?
india-vs-france-lpg-cylinder-price-and-delivery-viral
गैस सिलेंडर ने बदल दी सोच, फ्रांस में रहकर भारतीय को आई इंडिया की याद

बैंक के अंदर कैसे घुसे चोर
डकैती के दौरान, चोरों ने कैश, सोना और आभूषणों से भरे 3,000 से अधिक तिजोरियों को तोड़ दिया. गेलसेनकिर्चेन पुलिस ने बताया कि सोमवार की सुबह आग का अलार्म बजने के बाद उन्हें इस अपराध की जानकारी मिली. अलार्म बजने पर अंडरग्राउंड लॉकर रूम में बने सुरंग का पता चला. इसके बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने उस इमारत की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जिसमें बैंक है. 

Advertisement

डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने इमारत के पार्किंग गैरेज के रास्ते बैंक के अंडरग्राउंड लॉकर रूम में पहुंचने के लिए ड्रील करके एक छेद बनाया. इस सुरंग ने चोरों को सीधे लॉकर रूम तक पहुंचा दिया. चोरी के बाद उसी रास्ते से सभी बदमाश कीमती सामान और कैश लेकर फरार हो गए.

इमारत के आसपास के लोगों  ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सुबह पार्किंग गैरेज की सीढ़ियों पर कुछ लोगों को बड़े-बड़े बैग ले जाते हुए देखा था. पुलिस ने जब शुरुआती सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो सोमवार सुबह एक काली ऑडी में बैठे 6 नकाबपोश लोगों को पार्किंग गैरेज से निकलते देखा. पुलिस ने बताया कि उस वाहन का लाइसेंस प्लेट पहले उत्तरी जर्मनी के हनोवर शहर से चोरी हो गया था.

परेशान हैं बैंक के ग्राहक
अब इस घटना के बाद बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी है. इस बैंक के कई तुर्की मूल के ग्राहक थे, जिन्होंने यहां के लॉकर रूम के सेफ-डिपॉजिट में बॉक्स में सोना या सोने के गहने रखे थे. उनके सेफ डिपॉजिट का बीमा तो है, लेकिन उसमें रखे सामान इंश्योरेंस की कीमत से कहीं ज्यादा है.

प्रभावित ग्राहकों को स्पार्कसे बैंक से संपर्क करने के लिए कहा गया है. बैंक ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.  मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्राहकों की भीड़ बैंक के बाहर जमा थी. इसलिए सुरक्षा के लिहाज से वहां भारी संख्या में पुलिस तैनात थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement