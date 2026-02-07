scorecardresearch
 
कैसे चलती है दुबई की ड्राइवरलेस कार? क्राउन प्रिंस ने वीडियो में दिखाया पूरा सफर

क्या आने वाला वक्त दुनिया में ड्राइवरलेस कारों का होगा? सोशल मीडिया पर दुबई के क्राउन प्रिंस का वीडियो वायरल है, जिसमें वह दोपहर की ट्रैफिक के बीच ड्राइवरलेस कार का अनुभव बताते नजर आते हैं.

दुबई के क्राउन प्रिंस ने एक वीडियो पोस्ट किया है (Photo:Insta/@faz3)
दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर यह देखना हो तो दुबई और चीन को जरूर देखना चाहिए. चीन में ड्राइवरलेस कारों का चलन शुरू हो चुका है और दुबई भी इसकी पूरी तैयारी कर रहा है. यानी आने वाला समय बिना ड्राइवर की कारों का होगा. ऐसे में सवाल है कि दुबई की ट्रैफिक में यह कार कैसे चलती है, कैसे मोड़ लेती है और कितनी सुरक्षित है. इसी ड्राइवरलेस कार का अनुभव दुबई के प्रिंस ने साझा किया है, जिनका इंस्टाग्राम वीडियो अब वायरल हो गया है.

दुबई के क्राउन प्रिंस हामदान बिन मोहम्मद अल मकतूम ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह बिना ड्राइवर वाली कार में सफर करते नजर आते हैं. वीडियो सामने आते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. इंस्टाग्राम पर दिखाई दे रहे इस वीडियो में वह आराम से कार की सीट पर बैठे हैं, जबकि कार पूरी तरह खुद चल रही है.

वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा-हैंड्स ऑफ, फ्यूचर ऑन, यानी 'हाथ हटाओ, भविष्य को आगे बढ़ने दो.वीडियो में उनके साथ दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) के महानिदेशक भी दिखाई देते हैं.

वीडियो में क्या दिखता है?

वीडियो की शुरुआत में क्राउन प्रिंस कार के अंदर का हिस्सा दिखाते हैं. कार पूरी तरह स्वचालित मोड में चल रही होती है. न स्टीयरिंग पर हाथ होता है और न ही पैडल पर पैर.इसी दौरान एक आवाज आती है—'क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूं? क्राउन प्रिंस तुरंत मुस्कराकर कहते हैं-हां, बिल्कुल.

यह आवाज ल्यांग झांग की बताई गई है, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट क्षेत्र के लिए बायडू कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं. बायडू वही कंपनी है जो अपोलो गो नाम की सेल्फ-ड्राइविंग सेवा चलाती है.

A post shared by Fazza (@faz3)

खलीज टाइम्स के अनुसार, दुबई की आर.टी.ए. ने बायडू की अपोलो गो को शहर की सार्वजनिक सड़कों पर बिना किसी सेफ्टी ड्राइवर के पूरी तरह स्वचालित कार चलाने का पहला लाइसेंस दिया है. कंपनी ने इस परियोजना के लिए दुबई साइंस पार्क में कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया है.

ट्रायल फिलहाल जुमैरा और ज़ाबील जैसे चुनिंदा इलाकों में चल रहा है. यह पहली बार है जब बायडू की ड्राइवरलेस सेवा चीन के बाहर संचालित हो रही है.सोशल मीडिया पर क्राउन प्रिंस की पोस्ट वायरल है, जिसे भारतीय अभिनेता आर.माधवन ने भी लाइक किया है

---- समाप्त ----
