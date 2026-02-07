जमी हुई झील में तड़प रहा था हिरन, फायरफाइटर्स ने बर्फ पर लेटकर बचाई जान,Video

अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में फायरफाइटर्स ने एक बेहद नाज़ुक और खतरे भरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जब एक हिरन जमी हुई झील की सतह पर फंस गया. घटना 27 जनवरी को स्टिवेन्स काउंटी के लून लेक में हुई. एक स्थानीय निवासी ने हिरन को बर्फ पर फिसलते और उठने की कोशिश करते हुए देखा और तुरंत मदद के लिए फोन किया.

स्थानीय व्यक्ति डैनियल पोलिशुक ने बताया कि हिरन बार-बार खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसलन की वजह से गिर जा रहा था. उन्हें समझ आ गया कि जानवर खुद नहीं बच पाएगा. इसके बाद उन्होंने स्टिवेन्स काउंटी फायर डिपार्टमेंट (SCFD) को तुरंत सूचना दी.

फायरफाइटर्स मौके पर पहुंचे, शुरू हुआ रेस्क्यू

फायर डिपार्टमेंट की टीम बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. फायरफाइटर गैविन गेलघर बर्फ पर स्ट्रेचर और रस्सी लेकर हिरन तक पहुंचे. हिरन डरा हुआ था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्फ इतनी फिसलन भरी थी कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था.

देखें वायरल वीडियो

फायरफाइटर ने बर्फ पर लेटकर बचाई जान

गेलघर ने पहले हिरन पर रस्सी का फंदा (लासो) डाला. हालात देखते हुए उन्होंने स्ट्रेचर का इस्तेमाल छोड़ दिया और खुद बर्फ पर लेटकर हिरन को अपनी बांहों में पकड़ लिया, ताकि टीम दोनों को रस्सी से धीरे-धीरे किनारे तक खींच सके.वीडियो में दिखता है कि शुरुआत में हिरन घबराया हुआ था, आवाजें निकाल रहा था, लेकिन जैसे-जैसे उसे किनारे की तरफ खींचा गया, वह शांत होता गया.

सफल रेस्क्यू, सोशल मीडिया पर तारीफ

टीम ने फायरफाइटर और हिरन दोनों को सुरक्षित जमीन तक पहुंचाया. रिपोर्ट के मुताबिक, हिरन को कोई चोट नहीं आई और जैसे ही वह स्थिर जमीन पर पहुंचा, वह सहज महसूस करने लगा.यह रेस्क्यू दिखाता है कि सर्दियों में जंगली जानवर कितने खतरों में फंस सकते हैं और फायरफाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन्हें बचाने के लिए तैयार रहते हैं.

