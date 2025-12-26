अवतार के दावे पर टूटा भरोसा, Eboh Noah के भक्त कहीं आग लगाते तो कहीं रोते दिखे

घाना में रहने वाले एबो नोआ (Ebo Noah) खुद को ईश्वर का अवतार बताकर जिस भरोसे की नाव पर सवार हुए थे, अब वही नाव उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है. हालात ऐसे हैं कि जो लोग कल तक उनके दावों पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे थे, वही अब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर उन्हें कोसते दिखाई दे रहे हैं. नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि कुछ फॉलोअर्स ने गुस्से में आकर नाव तक जला दी.
दरअसल, Ebo Noah ने खुद को बाइबल के नोआ से जोड़ते हुए दावा किया था कि उन्होंने एक बड़ी नाव बनाई है, जिसमें शरण लेकर लोग प्रलय जैसी बाढ़ से बच सकते हैं. एबो का कहना था कि 25 दिसंबर को ऐसी बारिश होगी, जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी. डर इतना फैल गया कि हजारों लोग उनकी बनाई नावों के आसपास पहुंच गए. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आए, जिनमें लोग अपनी जगह पहले से “बुक” करते दिखे, मानो यह कोई फ्लड-रिसॉर्ट हो.
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब 25 दिसंबर आया और न बाढ़ आई, न प्रलय दिखी, न ही वो हालात बने जिनका डर दिखाया गया था. इसके बाद एबो नोआ ने सफाई दी कि ऊपर से फैसला बदल गया है और फिलहाल सब कुछ टाल दिया गया है. बस यहीं से लोगों का भरोसा डगमगाने लगा.
देखें वायरल वीडियो
नाव को लगाई आग!
इसी कड़ी में अब एबो के कुछ फॉलोअर्स हंगामा करते नजर आ रहे हैं. एक शख्स को लगा कि उसके परिवार को इसी डर के चलते गुमराह किया गया है. उसकी पत्नी और रिश्तेदार नाव के पास रहने चले गए थे. गुस्से में आकर उसने एक लकड़ी के आर्क को आग के हवाले कर दिया. बाद में पता चला कि जिस ढांचे को जलाया गया, उसका एबो नोआ से कोई संबंध ही नहीं था.
इसी बीच एक और मामला सामने आया. एबो नोआ की नाव पर सवार होने की उम्मीद में एक शख्स लाइबेरिया से लंबा सफर तय कर घाना पहुंचा, लेकिन अब वह सेंट्रल रीजन के एल्मिना इलाके में फंसा हुआ है. न नाव मिली, न प्रलय आई. अब वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और कैमरे के सामने रोता नजर आ रहा है.
क्रिसमस डे पर बाढ़ की भविष्यवाणी गलत साबित होने के बाद एबो नोआ को अपना ‘आर्क प्रोजेक्ट’ टालना पड़ा. उसने दावा किया था कि 25 दिसंबर 2025 से तीन साल तक वैश्विक बाढ़ आएगी. लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों को समझ आने लगा है कि ये दावे खोखले थे, और इसी के साथ उसका असर और भरोसा दोनों कमजोर पड़ते जा रहे हैं.