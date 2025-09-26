कार में बैठते ही मसाज शुरू, कोई ड्राइवर नहीं... चर्चा में दुबई की ये कैब सर्विस!

दुबई हमेशा से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का गढ़ माना जाता है, जहां से अक्सर ऐसी खोजें सामने आती हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देती हैं. हाल ही में यहां ड्राइवरलेस रोबोटैक्सी लॉन्च की गई है, जिसकी खूबियों ने हर किसी को हैरान कर दिया. यह कार खुद-ब-खुद चलती है, ट्रैफिक को समझती है और बिना किसी इंसानी ड्राइवर के यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाती है.

गुल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार Baidu की Apollo Go RT6 है, जिसे दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ-ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट के दौरान पेश किया गया. गल्फ न्यूज के एक पत्रकार को इसका अनुभव करने का मौका मिला और उन्होंने इसे किसी वीडियो गेम का सीक्रेट लेवल खोलने जैसा बताया. दरवाज़ा हैंडल से नहीं खुलता, बल्कि नंबर पासवर्ड डालने पर स्लाइड होकर अपने आप खुल जाता है. सीट पर बैठकर बटन दबाते ही दरवाजा खुद-ब-खुद बंद हो जाता है, जिससे एहसास होता है मानो आप किसी स्पेसशिप में सवार हों.

कार के अंदाज़ ही बने मसाज का मजा

कार के अंदर का इंटीरियर भी बेहद लग्जरी है. सीटें पूरी तरह एडजस्टेबल हैं और हीटिंग कंट्रोल मौजूद है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला फीचर है मसाज फ़ंक्शन, जिसमें तीन मोड दिए गए हैं – वेव, बटरफ्लाई और कैटवॉक. रिपोर्टर के मुताबिक, जैसे ही इनका अनुभव किया गया, ऐसा लगा मानो कार कह रही हो: 'रिलैक्स' आप सुरक्षित हैं.

Advertisement

हाई-फ्रेम विजन और सेंसर से लैस

रोमांच तब और बढ़ गया जब कार ने खुद से स्टार्ट होकर स्टीयरिंग व्हील घुमाना शुरू कर दिया. यात्री के अनुसार, कार ने बड़ी सहजता से लेन बदली, यू-टर्न लिया और यहां तक कि जेब्रा क्रॉसिंग पर भी बिना किसी झटके के रुकी. सब कुछ इतना स्मूद था कि भरोसा करना मुश्किल हो गया कि स्टीयरिंग पर कोई इंसान नहीं है.

(Photo:X/We-ride robotaxi)

यह RT6 मॉडल लेवल-4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें हाई-फ्रेम विजन, LiDAR, कैमरे और कई सेंसर लगे हैं, जो सड़क पर हर छोटी-बड़ी हलचल पर नजर रखते हैं. सुरक्षा के लिहाज से यह कार पूरी तरह स्मार्ट एल्गोरिद्म पर काम करती है ताकि किसी भी तरह का जोखिम न हो.

पब्लिक के लिए कब आएगी?

फिलहाल यह कार ट्रायल फेज में है. दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) का लक्ष्य है कि अगले साल की पहली तिमाही तक रोबोटैक्सी आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए. इसके लिए RTA और Baidu ने मिलकर 1,000 ऑटोनॉमस व्हीकल तैनात करने का समझौता किया है. अभी करीब 50 कारें ट्रायल रन में सड़कों पर उतारी गई हैं.

---- समाप्त ----