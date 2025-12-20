धुरंधर के जरिए दिल्ली पुलिस का बड़ा संदेश, सोशल मीडिया ट्रेंड से लोगों को किया जा रहा जागरूक

दिल्ली पुलिस ने फोन से होने वाले घोटालों के बारे में लोगों को सावधान करने के लिए एक नया और आसान तरीका अपनाया है. इसके लिए पुलिस ने हाल ही में हिट फिल्म ‘धुरंधर’ से जुड़े सोशल मीडिया ट्रेंड का इस्तेमाल किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदेश को समझ सकें और सतर्क रहें. दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो 'जासूस के रूप में पहला दिन' ट्रेंड से प्रेरित है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे फोन ठग खुद को मददगार बताकर लोगों को धोखे में फंसाते हैं. वीडियो का टाइटल 'डे 1 एज स्कैमर' रखा गया है.

OTP न शेयर करने की सख्त चेतावनी

इस रील में एक व्यक्ति लोगों से कहता है कि वह उनके फोन में मोबाइल एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करने में मदद करेगा. इसी बहाने वह उनसे OTP (वन टाइम पासवर्ड) मांगता है. जैसे ही एक व्यक्ति OTP शेयर करता है, ठग उसके बैंक खाते तक पहुंच बना लेते हैं और पैसा निकाल लेते हैं. दिल्ली पुलिस का मकसद इस वीडियो के जरिए लोगों को यह समझाना है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP या निजी जानकारी साझा न करें, चाहे वह खुद को कितना भी भरोसेमंद क्यों न बताए.

डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के बताए उपाय

इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने फिल्म धुरंधर के एक डांस सीन पर आधारित वीडियो बनाकर नशे के खिलाफ संदेश दिया था. पुलिस का मानना है कि जब संदेश मनोरंजन के अंदाज में दिया जाता है, तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से देखते और समझते हैं. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे कलाकारों से सजी फिल्म धुरंधर, जो 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है. इसी लोकप्रियता का फायदा उठाकर दिल्ली पुलिस लोगों तक जरूरी सुरक्षा संदेश पहुंचा रही है. कुल मिलाकर, दिल्ली पुलिस का यह कदम लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने और जागरूक करने की एक स्मार्ट और असरदार कोशिश है.

