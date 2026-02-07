scorecardresearch
 
‘ये तो लंदन से बेहतर…’, दिल्ली मेट्रो में सफर करते ही विदेशी हो गया फिदा, वीडियो वायरल

एक विदेशी यात्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो बहुत साफ, तेज और सस्ती है और यह लंदन की मेट्रो से भी बेहतर है.

विदेशी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो में उनका पहला सफर था (Photo:Insta/@Rory Porter)
दिल्ली मेट्रो की साफ-सफाई, शानदार सुविधाओं और कम किराए ने एक विदेशी यात्री को इतना प्रभावित किया कि उसने इसे लंदन अंडरग्राउंड से भी बेहतर बता दिया. विदेशी नागरिक रोरी पोर्टर ने इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव शेयर किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

करीब 15 हजार फॉलोअर्स वाले पोर्टर ने बताया कि यह उनका दिल्ली मेट्रो में पहला सफर था और उन्होंने इससे पहले इतना आधुनिक और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम ही देखा है.

 'दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो में से एक'

वीडियो में पोर्टर बताते हैं कि मेट्रो में चढ़ने से पहले उन्हें एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा. बैग को एक्स-रे मशीन से स्कैन कराना पड़ा, इसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति मिली.उन्होंने किराए का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ 43 रुपये में 30 मिनट का सफर! ये दुनिया की सबसे सस्ती और बेहतरीन मेट्रो में से एक है.कोच के अंदर जाते ही उन्होंने उसकी मॉडर्न लुक, सीटों की उपलब्धता और साफ-सफाई की तारीफ की.

देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rory Porter (@roryporter.1)

पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेट्रो बेहद साफ है, खुशबू अच्छी है, सीटें बहुत हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं. यह दुनिया की सबसे आधुनिक और आरामदायक मेट्रो में से एक है.आगे उन्होंने कहा कि यह लंदन से बेहतर लगती है. सच में, यह दुनिया की सबसे अच्छी मेट्रो सिस्टम्स में से एक है एयर-कंडीशंड, मॉडर्न और बेहद प्रभावी.

वीडियो पर अब तक लगभग 50,000 व्यूज आ चुके हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तारीफ वाले वीडियो कम ही वायरल होते हैं.एक यूजर ने लिखा कि ये वायरल नहीं होगा. बांग्लादेश की ट्रेनों के वीडियो इंडिया के नाम पर वायरल होते हैं.दूसरे ने लिखा कि तो चलिए इसे वायरल बनाते हैं.कुछ लोगों ने रोरी पोर्टर को मुंबई मेट्रो ट्राई करने की सलाह भी दी. एक यूजर ने लिखा कि मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो में सफर करिए, फिर बताइए असली लक्जरी कैसी लगती है.

---- समाप्त ----
