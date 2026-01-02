scorecardresearch
 
पालतू सांप ने खाना खिला रहे मालिक के हाथ पर डसा, जान बचाने के लिए काटना पड़ा अंगूठा

एक चीनी शख्स अपने पालतू सांप को अपने हाथ से खाना खिला रहा था. तभी सांप ने उसे बुरी तरह काट लिया. इसके बाद उसे जान बचाने के लिए अपने अंगूठे को काटना पड़ा.

चीन में सांप और ऐसे ही अजीबोगरीब जीव-जंतु पालने का ट्रेंड है. (Photo - Pexels)
चीन में सांप और ऐसे ही अजीबोगरीब जीव-जंतु पालने का ट्रेंड है. (Photo - Pexels)

चीन में एक शख्स को सांप पालने का शौक था. वह अपने पालतू जहरीले सांप को अपने हाथों से खाना खिलाता था. खाना खिलाने के दौरान शख्स को सांप ने काट लिया. सांप के जहर से वह  व्यक्ति संक्रमित हो गया. इससे उसकी खून का थक्के जमने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो गई. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि विदेशी पालतू जानवर पालना जानलेवा हो सकता है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग में एक व्यक्ति अपने पालतू सांप को अपने हाथों से खाना खिला रहा था. क्योंकि उसका सांप बीमार हो गया था. सांप को अपने हाथों से खाना खिलाने के दौरान, उसने शख्स को काट लिया. इसके बाद संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टरों को उस व्यक्ति के अंगूठे को काटना पड़ा. 

हुआंग उपनाम वाले उस व्यक्ति ने लंबी नाक वाले सांप को पालतू जानवर बनकर पलता था. क्योंकि उसे बचपन से ही सांपों में रुचि थी. वह जिस सांप को पाल रहा था, चीनी लोककथाओं के अनुसार, इस तरह के सांप को चीन में "पांच कदम वाला सांप" भी कहा जाता है. क्योंकि, इसके काटने पर पांच कदम चलने के बाद किसी की भी शख्स की मृत्यु हो जाती है. 

सांप को हाथ से खिला रहा था खाना
कुछ समय पहले हुआंग का सांप बीमार पड़ गया था और खुद से खाना नहीं खा पा रहा था. जब हुआंग ने सांप को हाथ से खाना खिलाया, तो उसने उसकी उंगली काट ली. हुआंग के हवाले से कहा गया कि  जहर ने मेरे रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया. मेरे अंगूठे में नेक्रोसिस हो गया और डॉक्टरों ने इसे काटने का फैसला किया.

घटना के बाद सांप का क्या हुआ, यह स्पष्ट नहीं है. हाल के वर्षों में, चीन में विदेशी पालतू जानवरों को पालने का चलन उभरा है. शेनझेन रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के एक वरिष्ठ डॉक्टर लियू वेई ने कहा कि अधिकांश विदेशी पालतू जानवरों में बैक्टीरिया, परजीवी और वायरस पाए जाते हैं.

चीन में असामान्य पालतू जानवर पालने का है चलन
चीन में अक्सर असामान्य पालतू जानवर सुर्खियां बटोरते हैं. फरवरी में, शंघाई सीमा शुल्क विभाग ने पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को उस समय रोका जब वह अपने बैग में एक जहरीला मेंढक ले जाकर चीन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. लैटिन अमेरिका में पाया जाने वाला यह मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक माना जाता है.

उस व्यक्ति ने अधिकारियों को बताया कि वह मेंढक को अपने "निजी पालतू जानवर" के रूप में रखना चाहता है.अधिकारियों ने उस जीव को मार डाला. उस व्यक्ति को क्या सजा मिली, इसका खुलासा नहीं किया गया है.

