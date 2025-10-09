चीन का ऐसा जाम... इस देख भूल जाएंगे दिल्ली और गुरुग्राम का महाजाम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीन में लगे एक जाम का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कई किलोमीटर तक हाईवे पर कार और अन्य गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है. रात के समय काफी ऊंचाई से बनाए गए वीडियो में गाड़ियों की जगमगाती कतार किसी लाइड डेकोरेशन सा लगता है.

गौर से देखने पर पता चलता है कि किसी हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है. जूम करने पर पता चलता है कि रात के समय हजारों गाड़ियां धीरे-धीरे एक दिशा में आगे बढ़ रही है. इतने सारे कार की लाल-पीली बत्तियों की रोशनी से ये किसी लाइट डेकोरेशन सा नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया पर चीन का महाजाम वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @PicturesFoIder नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - चीन में होने वाले 8 दिनों के गोल्डन वीक हॉलिडे से लौटते लोग. इसके साथ महाजाम का एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें एक चमकीली सर्पिली लाइन दिखाई दे रही है.

इस वजह से चीन में लगा था महाजाम

ये चमकती सर्पिली लाइन को फिर जूम करके दिखाया जाता है. तब पता चलता है कि यह हजारों गाड़ियों का काफिला है, जो किसी हाईवे पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. वहीं दूसरी तरफ की लेन खाली है और उधर से गाड़ियां तेजी से आते-जाते दिखाई दे रही है. गोल्डन वीक हॉलीडे से लोगों के लौटने की वजह से पिछले दिनों चीन में यह महाजाम लग गया था.

क्या है गोल्डन वीक हॉलिडे

चीन में इस महाजाम को देख लोग गुरुग्राम, दिल्ली और मुंबई के जाम भूल जाएंगे. चीन में यह जाम 8 दिनों के गोल्डन वीक हॉलिडे की वजह से लगा था. 1 से 8 अक्टूबर तक गोल्डन वीक हॉलिडे था. ये छुट्टियां नेशनल डे और मिड विंडर सीजन फेस्टिवल की वजह से होती है. इन छुट्टियों के बाद लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहां से बड़े शहरों की ओर लौट रहे थे.

