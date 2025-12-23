scorecardresearch
 
Call of Duty बनाने वाले विंस जैम्पेला का निधन, एक्सीडेंट के बाद फरारी में लग गई थी आग

मशहूर वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी और स्टार वॉर्स जेडी सीरीज़ के निर्माता विंस ज़ैम्पेला का दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. गेमिंग इंडस्ट्री ने उन्हें एक दूरदर्शी रचनाकार के रूप में याद किया है, जिनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.

कॉल ऑफ ड्यूटी और स्टार वॉर्स जेडी सीरीज़ जैसे बड़े वीडियो गेम्स के निर्माता विंस ज़ैम्पेला का रविवार को निधन हो गया. ( Photo: @RT_com)
वीडियो गेम की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. करोड़ों लोगों के पसंदीदा गेम कॉल ऑफ ड्यूटी को बनाने वाले मशहूर गेम डेवलपर विंस ज़ैम्पेला का 55 साल की उम्र में निधन हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिणी कैलिफोर्निया में उनकी फेरारी कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया था. यह हादसा एंजल्स क्रेस्ट हाईवे पर हुआ, जहां उनकी कार सड़क से फिसलकर एक कंक्रीट बैरियर से टकरा गई और उसमें आग लग गई.

कार में बैठे दूसरे व्यक्ति की भी मौत
हादसे के वक्त कार में दो लोग मौजूद थे. दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि विंस ज़ैम्पेला की मौके पर ही मौत हो गई. कार में बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि हादसा कैसे हुआ. दुर्घटना की वजह, जैसे तेज रफ्तार, तकनीकी खराबी या किसी और कारण की जांच की जा रही है.

इस दुखद घटना के बाद इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (EA) कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर विंस ज़ैम्पेला के निधन की पुष्टि की. कंपनी ने उन्हें गेमिंग इंडस्ट्री का दूरदर्शी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बताया. EA ने कहा कि विंस ने ऐसे वीडियो गेम बनाए, जिन्होंने पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को प्रभावित किया, गेमिंग का तरीका बदला और इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी. उनके बनाए गेम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बने रहेंगे.

गेम सीरीज़ की 50 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी
विंस ज़ैम्पेला ने कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी ऐतिहासिक गेम सीरीज़ बनाई, जिसकी अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं. बाद में उन्होंने रेस्पॉन एंटरटेनमेंट की स्थापना की और स्टार वॉर्स जेडी: फॉलन ऑर्डर और जेडी: सर्वाइवर जैसे हिट गेम्स का नेतृत्व किया. गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नामों और फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. लोगों का कहना है कि विंस ज़ैम्पेला न सिर्फ एक शानदार गेम डेवलपर थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए गेमिंग की दिशा बदल दी. उनका जाना वीडियो गेम की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है.

Call of Duty क्या है?
Call of Duty एक फर्स्ट-पर्सन शूटर (FPS) वीडियो गेम है. इस तरह के गेम में खिलाड़ी खुद सैनिक की नजर से खेलता है और लड़ाइयों में हिस्सा लेता है. Call of Duty गेम की खास बातें ये है कि यह युद्ध (War) आधारित गेम है. इसमें गन फाइट, मिशन, और एक्शन होता है. गेम के अलग-अलग भागों में द्वितीय विश्व युद्ध, आधुनिक युद्ध और भविष्य की लड़ाइयां दिखाई जाती हैं. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खेला जा सकता है. इसमें मल्टीप्लेयर मोड भी होता है, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी एक-दूसरे के साथ खेलते हैं. Call of Duty एक एक्शन से भरपूर शूटिंग गेम है, जिसमें खिलाड़ी सैनिक बनकर दुश्मनों से लड़ता है और मिशन पूरा करता है.

