Hulk बनने के चक्कर में शख्स ने लगा लिया ऐसा पेंट... नहीं छूटा रंग, पूरी बॉडी हो गई ग्रीन

सुपर हीरो हल्क की तरह दिखने के चक्कर में एक शख्श ने अपने पूरे शरीर को हरे रंग से रंग लिया. अपने चेहरे, गर्दन, हाथ-पैर और पूरे शरीर को कलर कर लिया. इसके बाद जब उसने उसे हटाना चाहा तो वह साफ ही नहीं हो रहा था.

और पढ़ें

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, बेनिडोर्म में एक ब्रिटिश नागरिक को अपनी त्वचा से हरे रंग को हटाने के लिए छह बार नहाना पड़ा. कई दिनों तक स्टीम बाथ लेना पड़ा. फिर भी शरीर पर हरे रंग में रंगा हुआ है. क्योंकि उसने हल्क बनने के लिए मेकअप की जगह गलती से टेक्सटाइल पेंट यानी कपड़ों पर इस्तेमाल होने वाला रंग लगा लिया था.

मेकअप कलर के बदले लगा लिया ये पेंट

टीसाइड से आए एक पर्यटक, जिसका नाम केन है. उन्होंने अपनी एक अजीब सी गलती के बारे में बताया जिसके कारण उन्हें तीन दिनों में छह बार नहाना पड़ा. केन ने अपने पूरे शरीर को टेक्सटाइल पेंट से ढक लिया था. ताकि वह पार्टी रिसॉर्ट में एक रात के लिए मार्वल सुपरहीरो की तरह जा सके.

उसने बच्चों के चेहरे पर लगाए जाने वाले आम रंग—या मेकअप—की बजाय कपड़े को रंगने वाले पेंट को चुना था. क्योंकि उसे डर था कि गर्मी के मौसम में पसीने की वजह से रंग छूट न जाएं.

Advertisement

कई दिनों तक स्टीम लेने पर भी नहीं छूटा रंग

इसके बाद केन की त्वचा कई दिनों तक हरी रही. यह देख उसके दोस्त काफी हैरान रह गए. केन के एक दोस्त ग्राहम ने कहा कि त्वचा से हरे रंग के पेंट को हटाने का काफी प्रयास किया गया. फिर भी शरीर पर काफी रंग लगा ही हुआ है. तीन दिन तक वह कई घंटों तक स्टीम रूम में रहा - लेकिन उसके सिर और गर्दन पर अभी भी जगह-जगह पेंट लगा हुआ है.

पहले हाथ पर लगाकर किया था टेस्ट

हालांकि, केन ने उस दिन पहले ही अपनी बांह पर पेंट का परीक्षण कर लिया था और उसे जल्दी से धो भी लिया था. जब पेंट उसकी त्वचा पर घंटों तक लगा रहा, तो उसे उसे हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. बदकिस्मती से, उसने टेक्सटाइल पेंट की छह परतें लगा ली थीं. यह रात में तो असरदार रहा, लेकिन बाद में उसकी त्वचा पर चटख हरा रंग छोड़ गया.

हल्क बनने के चक्कर में बुरा फंसा शख्स

काफी प्रयास के बाद अभी भी केन के गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों पर हरा पेंट लगा हुआ है. वैसे हाथ व पैर के हिस्से में रंग काफी हद तक धुल गया है. फिर भी वह दिखने में अजीब लग रहा है.

---- समाप्त ----