'रेप कर रहे थे और हंसते हुए वीडियो बना रहे थे लड़के...' स्कूल गर्ल ने बताई अपनी दर्दनाक कहानी

ब्रिटेन के हैम्पशायर के शांत शहर फोर्डिंगब्रिज में दो अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिग लड़कियों से कथित बलात्कार के मामले में तीन किशोर लड़कों पर मुकदमा चल रहा है. साउथेम्प्टन क्राउन कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपियों ने हमले के दौरान वीडियो बनाए और हंसते रहे, जबकि एक पीड़िता बेहद डरी हुई और सुन्न महसूस कर रही थी. ट्रायल 28 जनवरी से चल रहा है. घटनाओं के समय लड़कों की उम्र 13 और 14 साल थी और अब वे 14 और 15 साल के हैं. कानूनी वजहों से उनकी पहचान छिपाई गई है. वे कुल आठ रेप के आरोपों से इनकार कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के अनुसार, एक 14 साल के लड़के ने स्नैपचैट पर 15 साल की लड़की से बातचीत की और उसे पार्क में मिलने बुलाया. लड़की ने बताया कि वह घबराई हुई थी, लेकिन लड़के को पसंद करने के कारण उसके साथ आराम महसूस कर रही थी. वह उसके साथ अंडरपास तक गई और वहां मिलने लिए राजी हुई. लेकिन तभी दूसरा लड़का और एक तीसरा लड़का आ गए और हालात बदल गए. अभियोजन पक्ष ने कहा कि तीनों ने उस पर दबाव डाला, वीडियो बनाए और हंसते रहे. उसने बताया कि वह पूरी तरह डरी हुई थी, उसका शरीर सुन्न हो गया था और वह लगातार कांप रही थी, जबकि लड़के करीब 90 मिनट तक रिकॉर्डिंग करते रहे. बाद में ये वीडियो फैल गए और उसे अपमानजनक मैसेज मिले.

दूसरी घटना: जनवरी 2025, रिक्रिएशन ग्राउंड के पास हमला

दूसरी 14 साल की लड़की का आरोप है कि तीनों लड़कों ने जनवरी 2025 में उसे धमकाकर ले जाकर हमला किया. पहले आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर कहा कि वह अपना फोन (जिसमें एयरटैग था) एक दुकान में छोड़ दे ताकि उसकी मां उसे ट्रैक न कर सके. इसके बाद उसे रिक्रिएशन ग्राउंड और पास के खुले मैदान में ले जाया गया. दूसरे लड़के के फोन में रिकॉर्ड वीडियो में उसके साथ बलात्कार दिखा. लड़की ने बताया कि भागने की कोशिश करने पर उसे मारने की धमकी दी गई. हालांकि, सीसीटीवी में चाकू नहीं दिखा और एक गवाह ने कहा कि लड़की ने खुद ही फोन छोड़ने की बात कही थी. इस घटना में पहले आरोपी पर दो बलात्कार और अश्लील तस्वीरें लेने का आरोप है. दूसरे पर चार बलात्कार के आरोप हैं. तीसरे लड़के (तब 13 वर्ष) पर दो मामलों में सहायता करने का आरोप है.

अभियोजन पक्ष का बयान

जोडी मिटेल केसी ने कहा कि आरोपियों ने पीड़िताओं की भावनाओं या उनकी इच्छा की परवाह नहीं की और सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना चाहा. तीनों आरोपी सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं. ट्रायल जारी है और जूरी के सामने और सबूत पेश किए जाएंगे. पुलिस ने जनवरी 2025 की घटना की जांच शुरू की थी.

