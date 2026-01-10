scorecardresearch
 
किराया, ट्रैवल, टैक्स सब मिलाकर ₹38 लाख! बेंगलुरु कपल का खर्च वायरल

बेंगलुरु में रहने वाले एक शादीशुदा कपल ने सोशल मीडिया पर 2025 में हुए अपने खर्च और निवेश का खुलासा किया है. इंस्टाग्राम वीडियो में कपल ने बताया कि उन्होंने किराया, खाना, यात्रा, बीमा, टैक्स और अन्य जरूरतों पर कुल ₹38 लाख खर्च किए, जबकि ₹25 लाख का निवेश भी किया.

कपल घर में काम करने वाली मेड को सालाना सैलरी 1.5 लाख रुपये देते हैं . (Photo: kritagya.nayyar)

बेंगलुरु में रहने वाले एक शादीशुदा कपल ने सोशल मीडिया पर अपने सालाना खर्च का पूरा हिसाब शेयर किया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. इंस्टाग्राम पर कृतज्ञ नायर नाम के यूजर द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में उन्होंने और उनकी पत्नी रुचि ने बताया कि 2025 में उनका पैसा कहां-कहां खर्च हुआ और उन्होंने कितना निवेश किया. वीडियो में दोनों शांति से बताते हैं कि बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में रहने पर उनका सबसे बड़ा खर्च घर से जुड़ा हुआ रहा. उन्होंने बताया कि साल भर में किराया और मेंटेनेंस पर करीब 5.5 लाख रुपये खर्च हुए. इसके अलावा किराने का सामान, बाहर खाना और शॉपिंग पर करीब 6 लाख रुपये चले गए. वहीं घर में काम करने वाली मेड की सालाना सैलरी 1.5 लाख रुपये रही.

बीमा और रोज का आना-जाना भी महंगा
दंपति ने बताया कि बीमा पर भी अच्छा-खासा खर्च हुआ. स्वास्थ्य बीमा, टर्म इंश्योरेंस, कार बीमा और ऑफिस के मेडिकल इंश्योरेंस के टॉप-अप पर करीब 1 लाख रुपये खर्च किए गए. बेंगलुरु में रोज़ का सफर भी सस्ता नहीं है। उबर कैब, कार का पेट्रोल और सर्विसिंग मिलाकर उनका सालाना ट्रैवल खर्च करीब 14 लाख रुपये रहा.

घूमने-फिरने और खरीदारी पर खर्च
इस कपल ने 2025 में कई घरेलू यात्राएं कीं और साथ ही तीन विदेश यात्राएं भी की.  इन ट्रिप्स पर करीब 4 लाख रुपये खर्च हुए. उन्होंने बताया कि अमेरिका यात्रा के दौरान शॉपिंग पर ही 2 लाख रुपये खर्च हो गए, हालांकि वहां रहने और खाने का खर्च बच गया क्योंकि वहां उनकी बहन रहती हैं. सबसे बड़ा एकमुश्त खर्च तब हुआ जब नायर ने अपने पिता को 11.2 लाख रुपये की नई कार गिफ्ट की. इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उन्हें पता चला कि 3.5 लाख रुपये टैक्स बकाया है, जिसे चुकाना पड़ा.

कुल खर्च और निवेश
जिम की मेंबरशिप, ऐप सब्सक्रिप्शन, कॉफी और शादी से जुड़े कुछ पुराने खर्च मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपये और खर्च हो गए. इन सभी खर्चों को जोड़कर दंपति ने बताया कि 2025 में उनका कुल खर्च करीब 38 लाख रुपये रहा. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश योजनाओं में 25 लाख रुपये का निवेश भी किया है.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ ने खर्चों पर सवाल उठाए, तो कई लोगों ने उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता की तारीफ की. किसी ने लिखा कि मेड की सैलरी ज्यादा लग रही है, तो किसी ने कहा कि ऐसी खुली जानकारी शेयर करना सराहनीय है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि वे भी भविष्य में ऐसी लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं. यह वीडियो बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रहने की बढ़ती लागत और फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक नई चर्चा छेड़ रहा है. 

---- समाप्त ----
