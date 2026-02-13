इस खतरनाक जेल में ऐसा क्या खास है... यहां रात गुजारने के लोग देते हैं इतने पैसे?

जेल में भी कोई रात गुजारना चाहेगा... ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है. मगर, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक में लोग पैसे देकर रात गुजराने आते हैं. हम इसे पागलपन समझ सकते हैं, लेकिन माजरा कुछ और ही है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे कुख्यात जेलों में से एक एचएम प्रिजन पेंट्रिज में लोगों को एक रात गुजारने के लिए कम से कम 28 हजार रुपये खर्च करना पड़ता है. क्योंकि, इसे एक आलीशान पांच सितारा होटल में बदल दिया गया है. यह जेल कभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ सबसे कुख्यात अपराधियों का घर था. इसमें रोनाल्ड जोसेफ रयान और मार्क 'चॉपर' रीड जैसे अपराध गिरोह के सदस्य भी सजा काट चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में फांसी पर लटकाए जाने वाला आखिरी अपराधी थे.

यहां आने वाले मेहमान अब उन्हीं हॉलों और कमरों में ठहर सकते हैं, जहां कभी अपराधी घूमते थे. इन कमरों का किराया AU$449.00 (£232) यानी 28 हजार रुपये प्रति रात से शुरू होती है. इस जेल के बीचोंबीच एक आलीशान अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल है. इसे बनाने में तीन महीने लग गए, क्योंकि इसका निर्माण इस ऐतिहासिक जेल की संरचना से बिना छेड़छाड़ किए किया गया.

कभी खतरनाक मुजरिमों का घर थी ये जगह

इस जेल को एक 5 स्टार होटल में इतनी खूबसूरती से तब्दील किया गया है, जिससे जेल की पुरानी संरचना भी बरकरार है और अंदर पांच सितारा वाली सारी लग्जरी भी मौजूद है. इस होटल में 19 सुइट हैं, जिन्हें चार या पांच कमरों को आपस में जोड़ने के लिए मोटी नीले पत्थर की दीवारों को तोड़कर बनाया गया है. प्रत्येक कमरे में गुंबददार छतें और पत्थर की दीवारें हैं. साथ ही इसमें वे सभी समकालीन साज-सज्जा और साज-सामान भी मौजूद हैं जिनकी आप एक आधुनिक होटल से उम्मीद कर सकते हैं.

1851 से 1997 तक जेल के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ

इसमें हंटर लैब हेयर और स्किनकेयर सहित कई लग्जरी सुविधाएं हैं और स्थानीय वस्तुओं से सुसज्जित एक शानदार मिनीबार भी है. इसमें एक 'रिफ्लेक्शन गार्डन' भी है जहां पेंट्रिज जेल के इतिहास के बारे में बताया गया है. 1851 से 1997 के बीच, यह एक जेल होता था. इसे लोग 'द ब्लूस्टोन कॉलेज', 'कोबर्ग कॉलेज' या 'कॉलेज ऑफ नॉलेज' के उपनाम से पुकारते थे. इसका नाम एचएम पेंट्रिज जेल था. यह 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में निर्मित सबसे बड़ा जेल परिसर था.

एचएम प्रिजन पेंट्रिज की स्थापना 1850 में हुई थी, जो मेलबर्न से 8 किमी उत्तर में, पेंट्रिज नामक कस्बे में स्थित 140 एकड़ की सरकारी भूमि पर बना था, जिसे आज कोबर्ग के नाम से जाना जाता है. सरकार द्वारा जेलों के निजीकरण के निर्णय के तहत जेल को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया और अधिकांश कैदियों को एचएम प्रिजन बारवॉन में स्थानांतरित कर दिया गया.1999 में, विक्टोरिया राज्य सरकार ने पेंट्रिज को स्वतंत्र रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेच दिया. 2023 में जब यह होटल पहली बार खुला था.

