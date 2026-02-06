scorecardresearch
 
जब पहली बार भारत में कोई महिला हाईकोर्ट की जज बनीं, जानिए अन्ना चांडी की कहानी

आज के दिन 6 फरवरी 1959 अन्ना चांडी को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इस तरह वह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनीं.

अन्ना चांडी भारत में हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी थीं .

आज के दिन ही भारत में पहली बार कोई महिला हाईकोर्ट के जज की कुर्सी पर आसीन हुई थीं. 6 फरवरी 1959 को केरल हाई कोर्ट में अन्ना चांडी को न्यायाधीश बनाया गया था. अन्ना चांडी हाईकोर्ट में जज बनने वाली भारत की पहली महिला थी. इनसे पहले कोई महिला इस पद तक नहीं पहुंच पाई थी. हालांकि, भारत की पहली महिला जज होने का गौरव भी अन्ना चांडी के नाम ही है.  

1930 के दशक में, जब भारतीय अदालतों में लगभग हर जगह कड़क कॉलर वाले पुरुष ही दिखाई देते थे, तब त्रावणकोर की एक युवती फाइलों का ढेर लिए और एक ऐसे शांत दृढ़ निश्चय के साथ अंदर आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका नाम अन्ना चांडी था. आगे चलकर अन्ना भारत की पहली महिला हुईं जो हाईकोर्ट के जज की कुर्सी तक पहुंच पाई थी. अन्ना चांडी ने उस वक्त ये कमाल कर दिखाया, जब अदालतों और कचहरियों में सिर्फ पुरुषों का बोलबाला था और महिलाएं काफी कम दिखाई देती थीं. 

वकील के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में, चांडी को अक्सर उन सहकर्मियों की शत्रुता का सामना करना पड़ता था जो मानते थे कि महिलाओं का न्यायालय में कोई स्थान नहीं है. ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान, एक वरिष्ठ वकील ने खुले तौर पर महिलाओं के इस पेशे में प्रवेश के प्रति अपनी असुविधा व्यक्त की, जो उस दौर में उनके प्रति आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली भावना थी.

चंडी ने गुस्से में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. वह बस खड़ी रहीं, स्पष्ट शब्दों में जज को संबोधित किया और इतनी शांति से अपना पक्ष रखा कि अदालत में सन्नाटा छा गया. यह घटना त्रावणकोर के कानूनी हलकों में उस टिप्पणी की वजह से नहीं, बल्कि उस युवती की वजह से फैली, जिसने उस टिप्पणी से विचलित होने से इनकार कर दिया था.

अन्ना चंदी कौन थीं?
1905 में त्रावणकोर (आधुनिक केरल) में अन्ना चांडी का जन्म हुआ था.  ऐसे समय में जब लड़कियों से घर में रहने की अपेक्षा की जाती थी, चांडी ने इन सीमाओं को तोड़ते हुए कानून की डिग्री हासिल की और एक ऐसे पेशे में प्रवेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं, जहां महिलाओं का शायद ही स्वागत होता था.

चांडी ने 1937 में भारत की पहली महिला न्यायिक अधिकारी बनीं और मुंसिफ का पद संभाला. 1948 में जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत हुईं. 1959 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय  (त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय) न्यायाधीश बनीं. 1967 में एक अग्रणी न्यायिक करियर के बाद सेवानिवृत्त हुई.अन्ना चांडी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी भी केरल से ही थीं.

