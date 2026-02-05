जब हिटलर ने मुसोलिनी को लगाई फटकार, इटली के हाथ से निकल गया था लीबिया

आज के दिन यानी 5 फरवरी को इतिहास में एक ऐसी घटना हुई, जिसने दूसरे विश्वयुद्ध का रुख बदल दिया. लीबिया पर इटली का कब्जा था. जब वहां ब्रिटिश सेना पहुंची और बढ़त बनाने लगी तो इटली के सैनिक लीबिया के मोर्चे से पीछे हटने लगे. 1941 की शुरुआत में लीबिया इटली के हाथ से निकलने लगा था. तब 5 फरवरी 1941 को एडॉल्फ हिटलर ने अपने सहयोगी बेनिटो मुसोलिनी को फटकार लगाते हुए कहा था कि ड्यूस अपनी सेना को ब्रिटिश सेना से डटकर लड़ने को कहो.

और पढ़ें

उस वक्त ब्रिटेन ने इटली को लीबिया से पूरी तरह खदेड़ने की धमकी दी थी. तब हालात ऐसे बन गए थे कि लीबिया पर इटली की पकड़ कमजोर होने लगी थी. ब्रिटेन ने ट्यूनीशिया तक पहुंचने की धमकी भी दी थी. तब मुसोलिनी को हिटलर से मदद मांगनी पड़ी थी.

पूर्वी अफ्रीका और मिस्र के कुछ हिस्सों में विस्तार के बावजूद, मुसोलिनी की सेनाएं अंततः अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाईं. ब्रिटिश सैनिकों ने इटालियंस को पश्चिम की ओर धकेल दिया और बेदा फोम पर हमले में एक्सिस सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया. जब ब्रिटेन ने इटालियंस को लीबिया से पूरी तरह खदेड़ने और ट्यूनीशिया तक पहुंचने की धमकी दी, तो मुसोलिनी ने अपना अहंकार त्यागकर हिटलर से सहायता मांगी.

यह भी पढ़ें: आज ही लॉन्च हुआ था 'फेसबुक'... ऐसे हावर्ड कैंपस से निकलकर पूरी दुनिया पर छाया

Advertisement

हिटलर अनिच्छा से मदद को सहमत हो गए. इसका मतलब था भूमध्य सागर में पहली बार जर्मनी और ब्रिटेन के बीच सीधा टकराव. हिटलर मदद के लिए केवल इस शर्त पर तैयार हुआ था कि मुसोलिनी इटालियंस की वापसी को रोके और अंग्रेजों को लीबिया की राजधानी त्रिपोली से दूर रखे. इसलिए वह मुसोलिनी पर पहली बार गुस्सा भी हुआ था.

यह भी पढ़ें: आज ही के दिन हिटलर बना था जर्मनी का चांसलर, फिर रच दी महायुद्ध की साजिश

इटालियंस लगातार हारते रहे. तीन महीनों में 20,000 सैनिक घायल या मारे गए और 130,000 को बंदी बना लिया गया. जर्मन जनरल इरविन रोमेल के आगमन के बाद ही इतालवी प्रतिरोध को ब्रिटिश आक्रमणों के विरुद्ध मजबूती मिली. जर्मनी की मदद के बावजूद भी, इटली केवल 1943 की शुरुआत तक ही अपने उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र की रक्षा कर सका.

---- समाप्त ----