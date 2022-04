कड़े फैसले लेने हों तो खुद को हिमालय से ऊपर समझें, Mahindra का शेयर किया Video Viral

Mahindra & Mahindra के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. ट्विटर पर उनके 90 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. आनंद महिंद्रा अक्सर लोकप्रिय विषयों पर ट्वीट करते दिखते हैं और युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाली बातें भी करते हैं.

अब आनंद महिंद्रा का हिमालय को लेकर किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है. उन्होंने हिमालय का एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. इसमें 360 degree view में Mount Everest को दिखाया गया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब आपको जिंदगी में कड़े फैसले लेने हों तो आपको खुद को हिमालय के ऊपर मानकर दुनिया को देखना चाहिए. इससे सही फैसले लेने में मदद मिलेगी.

360 degree view from the top of Mount Everest. Sometimes, when you have to make hard decisions, it helps to imagine you’re on top of Everest with an unobstructed view of the world. Becomes easier to see the ‘big picture.’

pic.twitter.com/qciTw4L7j4

— anand mahindra (@anandmahindra) April 5, 2022

forbes.com के मुताबिक, Mahindra & Mahindra ग्रुप की कंपनियां ऑटो, आईटी, रियल स्टेट सहित करीब 22 क्षेत्रों में काम करती हैं. हालांकि, महिंद्रा कंपनी सबसे अधिक ट्रैक्टर और स्पोर्ट्स यूटलिटी वेहिकल के लिए जानी जाती है जिनमें स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसी गाड़ियां शामिल हैं. आइए देखते हैं कब-कब महिंद्रा के ट्वीट ने बटोरी सुर्खियां...

बीते दिनों आनंद महिंद्रा का कर्नाटक के किसान को लेकर किया गया ट्वीट काफी वायरल हुआ था. दरअसल, महिंद्रा के एक शोरूम में उस किसान को कथित तौर पर अपमानित किया गया था, ऐसे में जब उसकी खबर Anand Mahindra तक पहुंची तो उन्होंने और उनकी कंपनी ने इस पर खेद व्यक्त कर बड़े दिल का परिचय दिया.

आनंद महिंद्रा ने पिछले साल दिसंबर में एक बेहद मार्मिक तस्वीर ट्वीट की. उन्होंने इस तस्वीर को साल की सबसे फेवरेट फोटो बताया. महिंद्रा ने कहा कि ये तस्वीर उम्मीद, कड़ी मेहनत और आशा को दिखाती है, जो हमारे जीवन का मूल है, जिसके लिए हम जीते हैं.

And here’s my favourite photo of the year. Apologies, I don’t know who took it so cannot acknowledge the photographer. It showed up in my inbox. Hope, Hard Work, Optimism. The essence of why we live…Once again, have a fulfilling New Year. pic.twitter.com/TwucYZruQA — anand mahindra (@anandmahindra) December 31, 2021

सड़क पर नाचने वाले को भेजा 'स्‍पेशल न्‍योता'

आनंद महिंद्रा ने एक बार स्‍ट्रीट परफॉर्मर वरुण डागर का वीडियो ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया था. महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा- 'डांस करते रहो वरुण, हम सभी 'जिदंगी के डांस' का हिस्‍सा हैं. कोई भी तुम्‍हारी इस कला और आजादी को जाहिर करने से नहीं रोक सकता.' इस ट्वीट को आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट जय ए शाह (Jay A. Shah) को भी टैग किया और लिखा कि दिल्‍ली में होने वाले इवेंट में वरुण का परफॉरमेंस करवाएं. मदद के इरादे से वरुण को 'स्‍पेशल न्‍योता' भेज दिया.

Dance on, Varun. We’re all part of the dance of life. Let no one curb your freedom to express yourself & your art. You embody the spirit with which we all hope to dance into the New Year. (@jaytweetshah we should get him to perform at our Delhi events) https://t.co/9VSP1A2Nbl — anand mahindra (@anandmahindra) January 3, 2022

पूरा किया 'गोल्डन गर्ल' से किया वादा

Anand Mahindra ने अपना वादा पूरा करते हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड और ब्रांज मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा (Avani Lekhara) को एक स्पेशल कस्टमाइज्ड XUV-700 कार तोहफे में भी दी थी. इस कार को खास अवनी के लिए कस्टमाइज किया गया है ताकि वह इसपर आसानी से चढ़ और उतर सकें. महिंद्रा ने ट्वीट कर अवनी को XUV-700 पसंद करने के लिए धन्यवाद कहा.

Thank you @anandmahindra sir and the entire team at @Mahindra_Auto involved in making this customised car! Cars like these are a big step towards a more Inclusive India and I also look forward to many more of these on road!@MahindraXUV700 pic.twitter.com/sT89oAScui — Avani Lekhara अवनी लेखरा (@AvaniLekhara) January 19, 2022

जब आर्मी-डे पर भावुक हुए महिंद्रा

आनंद महिंद्रा ने Army Day पर ट्विटर पर लिखा था- "जिस शख्स के जीते जी, कोई ना पूछा था साकिब, उसी शख्स के मरने पर हजारों कलम उठाते हैं." यानी हमें देश के सैनिकों के लिए आवाज सिर्फ तब नहीं उठानी चाहिए जब वे शहीद हो जाते हैं. हमें देश की सीमा पर तैनात सैनिकों और जवानों को हर रोज याद रखना चाहिए, क्योंकि वह रोजाना हमें सुरक्षित रखते हैं.

“Jis shaks ke jeetey ji

Koi na poocha tha Sakib

Usee shaks ké marney par

Hazaaron kalaam uthte hain”



Let’s not raise our voices only when they’re martyred. They must be in our minds even as they keep vigil at our borders, day after day, keeping us & our voices safe #ArmyDay pic.twitter.com/YVh6bMuLRK January 15, 2022

बच्चे ने पढ़ाया जीवन का पाठ

एक बार आनंद महिंद्रा ने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर एक बच्चे का पुराना वीडियो शेयर किया था. इसके साथ उन्होंने लिखा- ‘मेरा मानना है कि ये बच्चा मोटिवेशनल स्पीकर प्रेम रावत की बातें कह रहा है. ये कोई ‘बाल गुरु’ नहीं है. लेकिन जब बच्चे कोई बात कहते हैं, तो उनकी मासूमियत उनके शब्दों के साथ मिलकर बेमिसाल संदेश और प्रभाव छोड़ती है. इस वीडियो ने मुझे फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया ‘कि मैं रोजाना किस बात का अभ्यास करता हूं.’

This video’s from 2018. I believe this young man is quoting motivational speaker Prem Rawat. So he’s not a young Guru himself. But when children communicate, their innocence imparts their words with unparalleled power & impact. It’s made me re-examine ‘what I practice’ everyday. pic.twitter.com/PSks1ji8iE — anand mahindra (@anandmahindra) January 19, 2022

बैंकबेंचर पर आनंद महिंद्रा का जवाब

राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day) पर महिंद्रा ने अपनी एक तस्वीर साझा की थी जिसमें उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ क्लासरूम में एक बैंकबेंचर की तरह पीछे की सीट पर बैठे नजर आए. इस पर एक यूजर ने आनंद महिंद्रा से पूछ डाला कि क्या आप बैंकबेंचर हो? इस सवाल पर उन्होंने दार्शनिक जवाब दिया. महिंद्रा ने कहा- 'पीछे बैठने वालों के पास हमेशा क्लासरूम और यूनिवर्स का सबसे शानदार दृश्य होता है.'

Backbenchers always have the widest possible view of the class—and the Universe! 😊 https://t.co/u7uPBbwi38 — anand mahindra (@anandmahindra) January 12, 2022

जब महिंद्रा बोले- 'मैं सिर्फ एक भारतीय हूं...'

हाल ही में कारोबारी आनंद महिंद्रा से एक ट्विटर यूजर ने सकुचाते हुए ये पूछ लिया था कि क्या वो पंजाबी हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया- ''यह बेवकूफी भरा सवाल नहीं है, लेकिन मेरा सीधा जवाब है कि मैं भारतीय हूं.'' आनंद महिंद्रा के इस जवाब को हजारों यूजर्स ने पसंद किया.

Not a stupid question but my straight answer is that I’m an Indian.. https://t.co/MrrmP9cGuE — anand mahindra (@anandmahindra) January 8, 2022

जुगाड़ से जीप बनाने वाले शख्स को गिफ्ट में दी बोलेरो

कुछ दिनों पहले आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर जुगाड़ से जीप जैसी गाड़ी बनाने वाले महाराष्ट्र के दत्तात्रेय लोहार की काबिलियत की खूब तारीफ की थी. उन्होंने दत्तात्रेय को नई बोलेरो (Bolero) देने का वादा किया था. अब उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है. आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर लिखा- "खुशी है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के बदले नई Bolero लेने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया. उनके परिवार को नई बोलेरो मिल गई और उनकी गाड़ी हमारी हुई." महिंद्रा ने बताया कि दत्तात्रेय लोहार की ये जुगाड़ वाली गाड़ी Mahindra Research Valley में कारों के संग्रह का हिस्सा होगी.

Local authorities will sooner or later stop him from plying the vehicle since it flouts regulations. I’ll personally offer him a Bolero in exchange. His creation can be displayed at MahindraResearchValley to inspire us, since ‘resourcefulness’ means doing more with less resources https://t.co/mibZTGjMPp — anand mahindra (@anandmahindra) December 22, 2021

कभी ट्रक पर बैठकर जाते थे महिंद्रा

बिजनेस टायकून Anand Mahindra ने ट्विटर पर अपनी 1972 की एक तस्वीर शेयर की थी. ये तस्वीर तब की थी, जब वो 17 साल के थे. महिंद्रा ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा- 'जवानी के सबसे अच्छे वीकेंड. 1972 में जब मैं 17 साल का था. मैं और मेरा एक दोस्त अक्सर ट्रकों पर सवारी करके 'बॉम्बे' से 'पुणा' तक जाया करते थे.'

Remembering the best weekends of my youth. In ‘72 -I was 17-a friend & I used to often hitchhike from ‘Bombay’ to ‘Poona’ taking rides on trucks. That’s probably when I developed my love for the open road..The movie ‘Parichay’ had come out & we would sing “Musafir hoon Yaaron’😊 pic.twitter.com/VuTvMTyivd — anand mahindra (@anandmahindra) November 13, 2021

जब लड़के की पढ़ाई का खर्च उठाया

कुछ समय पहले मणिपुर के प्रेम निनगोमबम (Prem Ningombam) ने स्क्रैप से 'आयरन मैन सूट' (Iron Man Suit) बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई. प्रेम के इस हुनर को देख Anand Mahindra इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रेम और उनके भाई-बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया. खुद महिंद्रा ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी.

Remember Prem, our young Indian Ironman from Imphal? We promised to help him get the engineering education he wanted and I’m delighted to share that he has arrived at @MahindraUni in Hyderabad. Thank you Indigo for taking such good care of him.. https://t.co/7Z6yBi39yi pic.twitter.com/Hw7f0c5lGW

— anand mahindra (@anandmahindra) November 16, 2021