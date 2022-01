SUV खरीदने गए किसान का मजाक उड़ाया तो मिनटों में 10 लाख कैश ले आया, घटना पर Anand Mahindra क्या बोले

कर्नाटक के तुमकुर (Tumakuru, Karnataka) स्थित महिंद्रा शोरूम (Mahindra Showroom) के सेल्समैन (Salesman) पर गाड़ी खरीदने आए एक किसान (Farmer) को अपमानित करने का आरोप लगा. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने रिएक्ट किया है. उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया.

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा- '@MahindraRise का मुख्य उद्देश्य हमारे समुदायों और सभी हितधारकों को ऊपर उठने में सक्षम बनाना है. साथ ही व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है. इस दर्शन से किसी भी तरह की गड़बड़ी को बड़ी तत्परता से संबोधित किया जाएगा.'

बता दें कि आनंद महिंद्रा यह बयान कर्नाटक के एक किसान के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि महिंद्रा शोरूम के एक सेल्समैन ने उसे शर्मसार किया. किसान का वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ट्विटर पर महिंद्रा को टैग कर एक्शन की मांग करने लगे.

The Core Purpose of @MahindraRise is to enable our communities & all stakeholders to Rise.And a key Core Value is to uphold the Dignity of the Individual. Any aberration from this philosophy will be addressed with great urgency. https://t.co/m3jeCNlV3w