'SUV ड्राइव करते हुए लड़का-लड़की ने की शादी'! Anand Mahindra ने शेयर किया VIDEO

पहाड़, पहाड़ पर आग, आग के चक्कर लगाती SUV और हो गए फेरे. जी हां, महिंद्रा थार (Mahindra Thar) के एक एड वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. इस वीडियो को खुद आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने शेयर किया है. जिसने भी ये रोमांचक वीडियो देखा, दंग रह गया. कई लोगों ने इसे अद्भुत लव स्टोरी भी बताया है.

इस Ad Video की काफी लोग तारीफ भी कर रहे हैं. Mika Singh ने भी इस वीडियो को लेकर Anand Mahindra की तारीफ की है और बहुत शानदार फिल्म बताया है. कई अन्य लोगों ने इस वीडियो और थार की एक साथ तारीफ की है.

वहीं, कई ट्विटर यूजर्स ने मजेदार कमेन्ट्स भी किए हैं. कोई बेरोजगारी का हवाला देकर आनंद महिंद्रा से इस गाड़ी को गिफ्ट में मांग रहा है तो कोई RRB NTPC एग्जाम क्लियर होने पर इसे खरीदने की बात कर रहा है. Mahindra Thar के इस एड पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

क्या है विज्ञापन में?

दरअसल, Mahindra के एड में एक युवक और एक युवती पहाड़ पर अलग-अलग Thar गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में 'मेरे सपनों की रानी...' सॉन्ग बज रहा है. पहाड़ की चोटी पर आग (ज्वालामुखी) जल रही है. युवक और युवती दोनों इसी आग के चक्कर लगाते हुए हैरतअंगेज तरीके से Thar चला रहे हैं. आखिर में दोनों रुकते हैं, युवक युवती को प्रपोज करते हुए कहता है- 'सोच क्या रही है, फेरे तो हो गए..'!

What a film boss :)

I think this is the most stylish, entertaining and expensive ad I’ve ever seen. Congratulations @anandmahindra and the entire team of #Thar for making an even more comfortable SUV.. https://t.co/JCMpQ4J6pd