70 सहकर्मियों को दिया शादी का इनविटेशन, सिर्फ 1 पहुंचा; दुखी युवती ने छोड़ दी नौकरी

चीन की एक युवती ने अपनी शादी में ऑफिस के 70 सहकर्मियों को बुलाया, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति आया. इस अपमान और भावनात्मक झटके से आहत होकर उसने अगले ही दिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया.

ऑफिस के लोगों के शादी में न आने से दुलहन की बेइज्जती हुई. ( Photo: Pexels )
ऑफिस की दोस्ती और असल जिंदगी के रिश्तों में कितना फर्क होता है, यह चीन की एक युवती की कहानी साफ दिखाती है. शादी जैसे खास मौके पर उसे अपने साथ काम करने वालों से अपनापन और साथ की उम्मीद थी, लेकिन वही भरोसा टूट गया. इस एक घटना ने न सिर्फ उसे इमोशनली रूप से आहत किया, बल्कि उसकी नौकरी छोड़ने की वजह भी बन गई. चीन की एक महिला की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रही है. वह पिछले 5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही थी और उसे लगता था कि ऑफिस में उसके सहकर्मियों के साथ अच्छे और सच्चे रिश्ते हैं.

2 महीने पहले भेजा लोगों को शादी का इनविटेशन
शादी की तैयारी के दौरान वह पहले सिर्फ अपने करीबी ऑफिस दोस्तों को बुलाना चाहती थी. लेकिन उसे डर था कि अगर कुछ लोगों को बुलाया और कुछ को नहीं, तो ऑफिस में गलतफहमी या तनाव हो सकता है. इसलिए उसने अपनी पूरी डिपार्टमेंट के करीब 70 लोगों को शादी का न्योता भेज दिया, वो भी लगभग दो महीने पहले. इतना ही नहीं, उसने शादी से पहले ऑफिस के कई लोगों को गिफ्ट (शादी की सौगात) भी दी. लेकिन शादी वाले दिन जो हुआ, उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया. 70 में से सिर्फ एक ही सहकर्मी शादी में आया, जो उसका जूनियर था और शायद जिम्मेदारी के चलते आया था.

ससुराल वालों के सामने हुई शर्मिंदगी
दुल्हन ने ऑफिस के लोगों के लिए 6 बड़े टेबल बुक किए थे, लेकिन वे सभी खाली रह गए. बहुत सारा खाना खराब हो गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अपने परिवार और ससुराल वालों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. इस घटना से वह बहुत दुखी और आहत हो गई. उसे लगा कि जिन लोगों के साथ उसने 5 साल काम किया, उन्होंने उसकी भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं की. अगले ही दिन वह ऑफिस गई और तुरंत नौकरी से इस्तीफा दे दिया. अब यह कहानी लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या ऑफिस के रिश्ते सच में दोस्ती होते हैं और क्या शादी जैसे निजी मौकों पर ऑफिस से इतनी उम्मीद रखना सही है या नहीं.

नोट: Aajtak.in इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. इस खबर को Eddie Lim WM ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर यह पोस्ट शेयर की है. ( Photo: Pexels)
 

