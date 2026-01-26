scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेश में रहती थी बेटी....अकेलेपन से परेशान 59 साल की चीनी महिला ने बेटे को दिया जन्म

चीन की 59 साल की महिला ने IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) के जरिए एक बेटे को जन्म दिया है. उनकी बेटी विदेश में रहती है, इसलिए उन्हें लंबे समय से अकेलापन महसूस हो रहा था. उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से गर्भावस्था को जोखिम भरी माना गया.

Advertisement
X
मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. ( Photo: Pexels)
मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. ( Photo: Pexels)

पूर्वी चीन की 59 वर्षीय महिला ने IVF तकनीक की मदद से एक बेटे को जन्म दिया है. वह अपने शहर में इस उम्र में बच्चे को जन्म देने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं. 9 जनवरी को जियांग्सू प्रांत के झांगजियागांग नंबर-1 पीपुल्स हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के जरिए बच्चे का जन्म हुआ. नवजात का वजन 2.2 किलो बताया गया है. मां ने बताया कि बेटे के जन्म से उनका एक पुराना सपना पूरा हो गया है. उन्होंने कहा-जब मैंने बच्चे को देखा और उसकी रोने की आवाज सुनी, तो मैं बहुत खुश हो गई. मुझे भरोसा नहीं था कि इस उम्र में मेरा सपना सच हो पाएगा.

अकेलेपन की वजह से लिया फैसला
महिला की पहले से एक बड़ी बेटी है, जो विदेश में रहती है. बेटी के दूर रहने की वजह से उन्हें और उनके पति को अक्सर अकेलापन महसूस होता था. इसी कारण उन्होंने दो साल पहले दोबारा मां बनने के बारे में सोचना शुरू किया. IVF इलाज से पहले उन्होंने अपनी सेहत पर खास ध्यान दिया और जीवनशैली में बदलाव किए. आखिरकार पिछले साल वह IVF के जरिए गर्भवती हुईं.

उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था
उम्र ज्यादा होने की वजह से यह गर्भावस्था काफी जोखिम भरी थी. डॉक्टरों ने पूरे समय उनकी सेहत पर कड़ी नजर रखी. अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि इस उम्र में गर्भावस्था में कई तरह की जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है. महिला ने मजाक में कहा- डॉक्टर मेरा इतना ध्यान रखते थे कि मुझे लगता था जैसे मैं कोई पांडा हूं, जिसकी खास देखभाल हो रही हो.

सम्बंधित ख़बरें

man trapped under Thar vehicle in Lucknow (Photo - Screengrab)
लखनऊ में THAR के पहियों के नीचे 25 मिनट तक फंसा रहा कारोबारी, चीखें सुनकर दौड़े लोग
इस साहसिक कारनामे के लिए उन्हें दुनियाभर से सराहना मिली. ( Photo: X/@OttoHuang120)
बिना सेफ्टी 101 मंजिला इमारत पर चढ़े पर्वतारोही एलेक्स होनोल्ड, थम गई लोगों की सांसें
दादाजी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी तरह के भेदभाव का सामना करें. (Photo: Instagram/@vip_z_z)
विप्रा बेंगलुरु ...ये महिला का नाम है या रेलवे स्टेशन का? जानें क्यों लगाया ऐसा सरनेम?
हम अक्सर सुनते हैं कि लंबी उम्र के लिए जल्दी सोना जरूरी होती है. ( Photo: Pexels)
101 साल उम्र, फास्ट फूड और रात 2 बजे नींद! चीनी दादी का फिटनेस फॉर्मूला वायरल
वायरल वीडियो में हाथी के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है. (Photo: insta/@friend_elephant )
कटे केक, खिलाया फल, इस तरह मनाया हाथी के बच्चे का बर्थडे, वीडियो देख यूजर्स खुश  
Advertisement

समय से पहले हुआ प्रसव
गर्भावस्था के दौरान उन्हें ब्लड प्रेशर, किडनी से जुड़ी परेशानी और पैरों में सूजन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने 33 हफ्ते और 5 दिन में ही बच्चे को जन्म देने का फैसला किया.डॉक्टरों ने महिला को एक साहसी मां बताया और कहा कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ इस चुनौती का सामना किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement