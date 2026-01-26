विदेश में रहती थी बेटी....अकेलेपन से परेशान 59 साल की चीनी महिला ने बेटे को दिया जन्म

पूर्वी चीन की 59 वर्षीय महिला ने IVF तकनीक की मदद से एक बेटे को जन्म दिया है. वह अपने शहर में इस उम्र में बच्चे को जन्म देने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं. 9 जनवरी को जियांग्सू प्रांत के झांगजियागांग नंबर-1 पीपुल्स हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के जरिए बच्चे का जन्म हुआ. नवजात का वजन 2.2 किलो बताया गया है. मां ने बताया कि बेटे के जन्म से उनका एक पुराना सपना पूरा हो गया है. उन्होंने कहा-जब मैंने बच्चे को देखा और उसकी रोने की आवाज सुनी, तो मैं बहुत खुश हो गई. मुझे भरोसा नहीं था कि इस उम्र में मेरा सपना सच हो पाएगा.

अकेलेपन की वजह से लिया फैसला

महिला की पहले से एक बड़ी बेटी है, जो विदेश में रहती है. बेटी के दूर रहने की वजह से उन्हें और उनके पति को अक्सर अकेलापन महसूस होता था. इसी कारण उन्होंने दो साल पहले दोबारा मां बनने के बारे में सोचना शुरू किया. IVF इलाज से पहले उन्होंने अपनी सेहत पर खास ध्यान दिया और जीवनशैली में बदलाव किए. आखिरकार पिछले साल वह IVF के जरिए गर्भवती हुईं.

उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था

उम्र ज्यादा होने की वजह से यह गर्भावस्था काफी जोखिम भरी थी. डॉक्टरों ने पूरे समय उनकी सेहत पर कड़ी नजर रखी. अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि इस उम्र में गर्भावस्था में कई तरह की जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है. महिला ने मजाक में कहा- डॉक्टर मेरा इतना ध्यान रखते थे कि मुझे लगता था जैसे मैं कोई पांडा हूं, जिसकी खास देखभाल हो रही हो.

समय से पहले हुआ प्रसव

गर्भावस्था के दौरान उन्हें ब्लड प्रेशर, किडनी से जुड़ी परेशानी और पैरों में सूजन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने 33 हफ्ते और 5 दिन में ही बच्चे को जन्म देने का फैसला किया.डॉक्टरों ने महिला को एक साहसी मां बताया और कहा कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ इस चुनौती का सामना किया.

