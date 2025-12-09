scorecardresearch
 
दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेनें, जिनके किराए में खरीद सकते हैं एक छोटा फ्लैट

दुनिया में कुछ ट्रेनें ऐसी हैं, जिनका टिकट खरीदने में एक लग्जरी कार के जितना पैसा लग जाता है. इन ट्रेनों का रूट और किराया जानकर कोई भी हैरान रह जाए. कौन-सी ट्रेन कितने में चलती है और क्यों इनका अनुभव दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव माना जाता है?

X
महाराजा एक्सप्रेस (Photo: themaharajatrain.com)

भारत में ट्रेन का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले सस्ती टिकट, भीड़ और लंबी यात्रा आती है. इसीलिए कहा जाता है कि अमीर हो या गरीब, हर किसी का सफर का सबसे अच्छा साधन रेलवे ही है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं, जिनका एक टिकट खरीदने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है या एक महंगी लग्जरी कार तक गिरवी रखनी पड़ सकती है.

ये ट्रेनें किसी महल से कम नहीं हैं, इनके अंदर स्पा, फाइव-स्टार डाइनिंग और ऐसी शानदार सजावट है जो किसी और सफर में नहीं मिलेगी. चलिए जानते हैं,  दुनिया की ऐसी 5 सबसे एक्सक्लूसिव और महंगी ट्रेनों के बारे में, जिनके रूट, किराया और खासियतें आपको चौंका देंगी.

1. महाराजा एक्सप्रेस, भारत

भारत की यह शान अक्टूबर से अप्रैल के बीच चलती है और इसे देश की सबसे लग्जरी ट्रेन माना जाता है. इसमें 3 रात/4 दिन और 6 रात/7 दिन के पैकेज हैं, जो आपको जयपुर, उदयपुर, आगरा और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहरों तक ले जाते हैं. अगर प्रति यात्री किराये की बात करें, तो यह 6.9 लाख रुपये से शुरू होकर 22.2 लाख रुपये तक जाता है. इसके अंदर की सजावट एकदम शाही है और इसमें आपको बड़े-बड़े किलों-महलों का गाइडेड टूर भी कराया जाता है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन नहीं, चलता-फिरता 'फाइव स्टार रेस्टोरेंट'... शानदार नजारों के साथ यहां मिलती है दावत

2. ट्रेन सुइट शिकि-शिमा, जापान

टोक्यो से चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे ख़ास ट्रेनों में गिनी जाती है, क्योंकि इसमें बुकिंग मिलना भी मुश्किल है. यह 2 रात/3 दिन और 3 रात/4 दिन के पैकेज में तोहोकू और होक्काइदो जैसे सुंदर इलाकों की सैर कराती है. इसका किराया 16.8 लाख रुपये से 19.5 लाख रुपये प्रति यात्री तक है. यह अपनी शानदार जापानी डिजाइन, कांच के लाउंज और मौसम के हिसाब से बदलने वाले गॉरमेट खाने के मेनू के लिए जानी जाती है.

3. वेनिस सिम्पलॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस, यूरोप

यह ट्रेन उन लोगों के बीच मशहूर है जिन्हें रोमांस और इतिहास पसंद है. यह आपको 1920 के दशक की पुरानी बोगियों में सफर कराती है और आमतौर पर पेरिस से वेनिस तक रात भर चलती है. इसका किराया 3.9 लाख रुपये से शुरू होता है. इसका ओल्ड-वर्ल्ड चार्म, लाइव म्यूजिक और शानदार डाइनिंग अनुभव इसे बेहद खास बनाता है.

4. रोवोस रेल, दक्षिण अफ्रीका

इस ट्रेन को "प्राइड ऑफ अफ्रीका" भी कहा जाता है और यह एडवेंचर के शौकीनों के लिए है. इसमें 3 रात से लेकर 14 दिन तक की लंबी यात्राएं होती हैं, जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया और तंजानिया जैसे देशों तक जाती हैं. इसका किराया 3 लाख रुपये से शुरू होकर 15 लाख रुपये से भी अधिक हो सकता है. इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह सफारी-स्टाइल टूर कराती है और इसकी बोगियां भी बहुत पुरानी और विंटेज स्टाइल की हैं, जो इसे खास लुक देती हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रेन नहीं, चलता-फिरता 'लंगर'! 33 घंटे के सफर में मुफ्त में मिलता है खाना

5. बेलमंड रॉयल स्कॉट्समैन, स्कॉटलैंड

स्कॉटिश हाइलैंड्स की खूबसूरत वादियों की सैर कराने वाली यह ट्रेन किसी सपने से कम नहीं है. यह 2 रात से लेकर 7 रात तक की यात्राएं कराती है. इसका किराया 4.7 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक है. इसमें आरामदायक केबिन, ट्रेन के अंदर ही स्पा की सुविधा और खुले आसमान में नजारे लेने के लिए ओपन-एयर डेक का मजा मिलता है.

