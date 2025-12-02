scorecardresearch
 
ट्रेन नहीं, चलता-फिरता 'फाइव स्टार रेस्टोरेंट'... शानदार नजारों के साथ यहां मिलती है दावत

मुंबई से गोवा के बीच चलने वाली मंडोवी एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे का सबसे मशहूर ‘फूड एक्सपीरियंस’ मानी जाती है. लगभग 12 घंटे की यह यात्रा प्राकृतिक नजारों, स्वाद और आराम के ऐसे अनुभव के लिए जानी जाती है, जिसे भारत की सबसे सुंदर रेल यात्राओं में गिना जाता है.

मंडोवी एक्सप्रेस (Photo: x.com/ @Ananth_IRAS)
अगर आप मुंबई से गोवा का सफर कर रहे हैं, तो मंडोवी एक्सप्रेस आपके लिए सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता रेस्टोरेंट है. यह ट्रेन अपनी लग्जरी फूड सर्विस के लिए इतनी मशहूर है कि इसे 'कोंकण रेलवे की फूड क्वीन' कहा जाता है. यह भारत की एकमात्र यात्रा है, जहां आपको पश्चिमी घाट के शानदार नजारों के साथ-साथ सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, एक पूरी 'तटीय दावत' परोसी जाती है.

मंडोवी एक्सप्रेस को लंबे समय से भारत के सबसे बेहतरीन रेल अनुभवों में गिना जाता रहा है. यह ट्रेन मुंबई (CSMT) से गोवा (मडगांव) के बीच चलती है. लगभग 12 घंटे की यह यात्रा पश्चिमी घाट की हरियाली, कोंकण तट की सुंदरता और शांत ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती है.

ट्रेन की खिड़कियों से ऐसे नजारे दिखते हैं जो इसे भारत के सबसे खूबसूरत सफर में से एक बनाते हैं. लेकिन जो चीज इस यात्रा को अलग बनाती है, वह है इसकी खाने की सर्विस, जिसे अक्सर भारतीय रेलवे में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है. यात्रियों की भरपूर तारीफ ने ही इसे 'कोंकण रेलवे की फूड क्वीन' का उपनाम दिया है. यह यात्रा एक नियमित ट्रांसपोर्ट से ज्यादा एक सुनियोजित लजीज अनुभव है.

एक चलती-फिरती दावत

मंडोवी एक्सप्रेस की लोकप्रियता की वजह सिर्फ मुंबई-गोवा का इसका रूट नहीं है, बल्कि इसके ऑन-बोर्ड भोजन की लगातार बेहतर क्वालिटी है. यात्रियों को अलग-अलग श्रेणियों में कई बार खाना परोसा जाता है,  इस ट्रेन में मिलने वाले व्यंजनों की विविधता, बेहतरीन प्रस्तुति और सही समय पर परोसने के तरीके की यात्री अक्सर तारीफ करते हैं. .

यह भी पढ़ें: 2026 में घूमने के लिए बेस्ट है ये डेस्टिनेशन, टैक्सी नहीं पैदल घूम लेंगे ये 5 शहर

नाश्ते से शुरुआत

जैसे ही ट्रेन मुंबई स्टेशन से रवाना होती है, यात्रियों का स्वागत एक शानदार यात्रा से होता है. शुरुआती मेन्यू में आरामदायक और परिचित चीजें शामिल होती हैं, जैसे एक मुलायम बर्गर और ताजा सैंडविच. इसके तुरंत बाद, दही के साथ साबूदाना वड़ा परोसा जाता है. यह व्यंजन तुरंत यात्रियों को महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के खास स्वादों से जोड़ देता है. 

Indian Railway Food
भारत की बेस्ट ट्रेन फूड जर्नी (Photo: x.com/ @PantryCar)

शाही लंच और फ्रूट ब्रेक

आगे की यात्रा में, जब ट्रेन कोंकण के सुंदर नजारों से गुजर रही होती है, तो यात्रियों को ताजे और रंग-बिरंगे फलों की एक थाली दी जाती है. इस थाली में अनानास, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, सेब और अन्य मौसमी फलों के स्लाइस होते हैं. यात्री इस सुविधा की बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि यह लंच से पहले एक हल्का और पौष्टिक ब्रेक देता है. यह ताजगी भरा नाश्ता दिखाता है कि मंडोवी एक्सप्रेस यात्रियों के आराम के बारे में सोचती है.

इतना ही नहीं लंच में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के विकल्प मौजूद होते हैं. शाकाहारी व्यंजनों में मंचूरियन के साथ फ्राइड राइस परोसा जाता है, जो भारतीय-चीनी स्वादों का एक लोकप्रिय मिश्रण है. मांसाहारी विकल्प भी उपलब्ध होते हैं, जो विविधता पसंद करने वालों के लिए बढ़िया है. इसके अलावा मिठाई के रूप में गुलाब जामुन परोसा जाता है.

कोंकणी टच के साथ शाम का स्नैक्स

जैसे-जैसे ट्रेन समुद्र के नजदीक पहुंचती है, कोंकण का तटीय नाश्ता यात्रियों के सामने आता है. मेथी भजिया और वड़ा-पाव जैसे स्थानीय व्यंजन, न केवल भूख मिटाते हैं बल्कि इस क्षेत्र की संस्कृति और पहचान भी दर्शाते हैं. ट्रेन का खिड़की के बाहर दृश्य और भीतर का स्वाद मिलकर यात्रियों को एक ऐसा अनुभव देते हैं जो आंखों और पेट दोनों को संतुष्ट करता है.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी जगहें, जहां आम लोगों को जाना मना है, एंट्री करते ही हो सकते हैं गिरफ्तार!

यात्रा का सही समय और सुझाव

खाने के अलावा, यह ट्रेन अपने रास्ते की शानदार प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है. यहां लहराती पहाड़ियां, मानसून में दिखते झरने, घनी हरियाली और समुद्र तटों के नजारे मिलते हैं. इस रूट पर अनगिनत तस्वीरें लेने लायक पल आते हैं, इसीलिए यह भारत के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाले रेल कॉरिडोर में से एक है.

बुकिंग: टिकटें हमेशा पहले से बुक करें, खासकर छुट्टियों में.

सबसे अच्छा समय: नवंबर से फरवरी के बीच यात्रा करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मौसम सुहावना रहता है.

कैमरा तैयार: अपने फोन और कैमरे को चार्ज रखें, क्योंकि रास्ते में आपको कई बेहतरीन नजारे कैद करने को मिलेंगे.

मंडोवी एक्सप्रेस सिर्फ़ एक साधन नहीं, बल्कि स्वाद, संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो भारत की यात्रा अनुभवों की समृद्धि को दिखाता है. यह खाने-पीने के शौकीनों और प्राकृतिक दृश्यों के प्रेमियों, दोनों के लिए एक जरूरी अनुभव है.
 

