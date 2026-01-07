scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिना इंटरनेट के भी फोन दिखाएगा रास्ता, सफर पर निकलने से पहले बस कर लें यह काम

बीच रास्ते में इंटरनेट साथ छोड़ दे तो घबराएं नहीं, इस सीक्रेट सेटिंग की मदद से आप बिना नेटवर्क के भी सटीक रास्तों और लोकेशन की जानकारी पा सकते हैं. बस घर से निकलने से पहले एक्टिवेट करें ये खास 'ऑफलाइन' फीचर और सफर को बनाएं आसान.

Advertisement
X
ड्राइविंग के लिए सबसे सुरक्षित साथी है ऑफलाइन मैप (Photo: Pexels)
ड्राइविंग के लिए सबसे सुरक्षित साथी है ऑफलाइन मैप (Photo: Pexels)

कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में गाड़ी चला रहे हैं या किसी अनजान शहर की तंग गलियों में रास्ता ढूंढ रहे हैं. अचानक आपके फोन का सिग्नल 'डेड जोन' में चला जाता है और स्क्रीन पर गोल-गोल घूमता हुआ लोडिंग का निशान दिखने लगता है. ऐसे वक्त में अच्छे-भले इंसान का पसीना छूट जाता है. आज के दौर में हम रास्ते ढूंढने के लिए Google Maps पर इस कदर निर्भर हैं कि इंटरनेट जाते ही ऐसा लगता है मानो हम बीच मंझधार में फंस गए हों.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका इंटरनेट साथ छोड़ भी दे, तब भी गूगल मैप्स आपका हाथ थामे रख सकता है? जी हां, गूगल का 'ऑफलाइन मैप्स' फीचर किसी वरदान से कम नहीं है, इसके लिए आपको सफर शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी तैयारी करनी होती है. तो चलिए जानते हैं, वह तैयारी क्या है और कैसे आप बिना इंटरनेट के भी अपना रास्ता आसानी से ढूंढ सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Stranger Things: क्या इलेवन का वो आखिरी ठिकाना एक मशहूर ट्रैवल डेस्टिनेशन है
होटल के महंगे खर्च की टेंशन छोड़ें! संगम नगरी में सस्ते में मिल रहे हैं घर जैसे 'होमस्टे'
Google Pixel 9a
गूगल ला रहा सस्ता फोन, लीक हुए फीचर्स, ऐपल को देगा टक्कर
Google New Feature
Google का बड़ा ऐलान, अब 99.9 परसेंट सही होगी बारिश-आंधी की भविष्यवाणी
Google Speed ​​Limit Project began in Noida (Photo- AI Generated)
नोएडा में गूगल मैप बताएगा स्पीड लिमिट, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का अलर्ट भी
Advertisement

पहले ही कर लें सुरक्षित भविष्य का इंतजाम

सफर पर निकलने का उत्साह अपनी जगह है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी आपकी यात्रा को परेशानी मुक्त बना सकती है. ऑफलाइन मैप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि जब आप घर पर हों या किसी अच्छे वाई-फाई/इंटरनेट कनेक्शन में हों, तभी अपनी मंजिल का मैप सुरक्षित कर लें. इसके लिए आपको बस अपने फोन पर गूगल मैप्स (Google Maps) ऐप खोलना होगा और उस शहर या इलाके का नाम सर्च बार में टाइप करना होगा जहां आप जाने वाले हैं.

जब उस जगह का कार्ड नीचे की तरफ दिखाई दे, तो उसे थोड़ा दाईं ओर स्वाइप करें. वहां आपको डाउनलोड या ऑफलाइन मैप्स का विकल्प मिल जाएगा. इस पर टैप करते ही स्क्रीन पर एक बॉक्स खुलेगा, जिसे आप जूम इन या जूम आउट करके अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा इलाका ऑफलाइन सेव करना है. एक बार एरिया सेट हो गया, तो बस डाउनलोड बटन दबाएं और निश्चिंत हो जाएं.

यह भी पढ़ें: ग्रीनलैंड वो जन्नत जहां समुद्र में तैरते हैं बर्फ के पहाड़ और आधी रात को चमकता है सूरज!

प्रोफाइल के जरिए भी आसान है राह

अगर आपको लोकेशन सर्च करने के बाद डाउनलोड का विकल्प ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो इसका एक और भी सरल रास्ता है. आप ऐप में दाईं ओर ऊपर की तरफ दिख रही अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें. वहां आपको ऑफलाइन मैप्स का एक सीधा सेक्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करते ही आप खुद का मैप सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं. यह तरीका तब बहुत काम आता है, जब आपको एक साथ दो-तीन अलग-अलग इलाकों के मैप्स सेव करने हों.

Advertisement

खास बात यह है कि एक बार मैप डाउनलोड हो जाने के बाद, जैसे ही आप किसी ऐसे इलाके में पहुंचेंगे जहां इंटरनेट धीमा है या बिल्कुल गायब है, Google Maps अपने आप आपके ऑफलाइन डेटा पर स्विच हो जाएगा. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐप खुद-ब-खुद आपको ड्राइविंग के लिए दिशा-निर्देश देना जारी रखेगा.

यह भी पढ़ें: अब बिना वीजा फीस दिए घूमें दक्षिण कोरिया, भारत समेत 6 देशों के लिए बड़ा ऐलान

कुछ सीमाओं के साथ बेहतरीन सुरक्षा कवच

ऑफलाइन मैप्स बेशक बड़े काम की चीज है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. चूंकि यह डेटा पहले से डाउनलोड किया गया होता है, इसलिए यह आपको रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट नहीं दे पाएगा. यानी रास्ते में जाम है या नहीं, यह आपको पता नहीं चलेगा. साथ ही, ऑफलाइन मोड में ऐप आपको वैकल्पिक रास्ते या लेन गाइडेंस जैसी एडवांस सुविधाएं भी नहीं दे पाता.

यह आपको सिर्फ मुख्य रास्तों और ड्राइविंग के बेसिक दिशा-निर्देशों के जरिए आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा. इसके बावजूद, यह फीचर उस वक्त किसी मसीहा से कम नहीं होता जब आप बिना नेटवर्क वाले किसी पहाड़ी रास्ते या घने जंगल के बीच फंसे हों. इसलिए अगली बार जब भी पैकिंग करें, तो अपने फोन में ऑफलाइन मैप्स को भी जगह देना न भूलें.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement