scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3 महीने में 3 राज्यों की सैर, अगले 90 दिनों का हॉलिडे प्लान अभी कर लें फाइनल!

सर्दियों में घूमना सिर्फ मौसम का मजा लेना नहीं, बल्कि सही महीने में सही जगह पहुंचने की तरकीब है. भारत में हर जगह एक खास समय पर अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में दिखती है.

Advertisement
X

सर्दियों का मौसम सिर्फ गर्म कपड़ों और चाय की चुस्कियों के लिए नहीं होता, यह समय होता है जब हमारा भटकता मन कुछ नया, कुछ अद्भुत देखना चाहता है. अक्सर हम तय नहीं कर पाते कि दिसंबर की पार्टी कहां करें, जनवरी की शांति कहां खोजें, या फरवरी के प्यार भरे मौसम में कहां घूम आएं.

मान लीजिए, ट्रैवल करना कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक सही समय पर सही जगह पहुंचने की कला है. दुनिया में हर जगह एक खास महीने में अपनी पीक खूबसूरती पर होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका हर ट्रिप एक मैजिक जैसा हो, जहां आप भीड़ से बचें और मौसम का असली मजा लें, तो यह स्मार्ट और कारगर तरकीब आपके लिए है. महीने के हिसाब से जानते हैं भारत की उन जगहों के बारे में, जहां पहुंचकर आपको लगेगा कि  बिल्कुल सही समय पर, सही जगह पर हैं.

दिसंबर में  करें गोवा की सैर

सम्बंधित ख़बरें

सस्ती होगी गोवा की ट्रिप! बस अपना लें ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स, बचेगा हजारों का खर्च 
खुली हवा में सांस लेने छुट्टी पर जा रहे दिल्ली-मुंबई के लोग, AQI हॉलिडे बना नया ट्रेंड 
गोवा अग्निकांड: गौरव और सौरव लूथरा देश से फरार, लुक आउट जारी 
Investigation of fire incident in Goa club and government action
गोवा नाइट क्लब हादसे का कौन जिम्मेदार? 
गोवा नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी (Photo-ITG)
गोवा आग हादसे पर बड़ा अपडेट, क्लब के दोनों मालिक इंडिगो विमान से फुकेट भागे 

दिसंबर का महीना गोवा घूमने का सबसे शानदार मौका होता है, क्योंकि यह जश्न, मौज-मस्ती और सुकून का पर्याय है. इस समय गोवा सिर्फ धूप लेने और समुद्र तटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यहां शोरगुल वाली पार्टियों से लेकर शांत शाम तक, सब कुछ मौजूद होता है, जब बात क्रिसमस और न्यू ईयर की हो, तो गोवा की रौनक देखने लायक होती है.

Advertisement

गोवा की दिसंबर की रातें पार्टी करने के लिए सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन यह जगह आपको एक अचानक खुशी का वादा भी करती है. आप चाहे कुछ भी प्लान करें, गोवा आपको हमेशा एक सरप्राइज पैकेज देता है. शानदार रिसॉर्ट्स, जगमगाते नाइटक्लब, या कसीनो आप जो भी अनुभव करना चाहें, गोवा दिसंबर में उसे बेहतरीन तरीके से पेश करता है.

यह भी पढ़ें: गोवा की भीड़ भूल जाइए, नया साल मनाने के लिए भारत के ये बीच हैं बेस्ट

जनवरी में जाएं आंध्र प्रदेश

भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक ऐसा अनोखा संगम है, जहा दोनों चीजें साथ-साथ चलती हैं. इसे केवल विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर तक सीमित रखना गलत होगा. यह राज्य विशाखापत्तनम के सुनहरे समुद्र तटों और अराकू घाटी की घुमावदार पहाड़ियों से लेकर अमरावती के ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों तक से भरा है.

जनवरी आंध्र प्रदेश घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है. मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे मंदिर या आउटडोर घूमना थकाने वाला नहीं लगता. खास बात यह है कि अराकू घाटी इस समय खास तौर पर हरी-भरी दिखती है. इस दौरान संक्रांति (पोंगल) का उत्सवी माहौल होता है, जब राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पतंगबाजी और दावतों से सराबोर रहता है. अगर आप विरासत, तीखे व्यंजन और प्रामाणिक दक्षिणी आतिथ्य का अनुभव चाहते हैं, तो जनवरी में आंध्र प्रदेश जरूर जाएं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सस्ते में घूमें बर्फ, झील और पहाड़, नए साल की 'सुपर बजट' ट्रिप ऐसे करें प्लान

फरवरी के लिए बेस्ट है अरुणाचल प्रदेश

भारत के उत्तर-पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश को "उगते सूरज की भूमि" कहा जाता है, क्योंकि यहां भारत के आकाश में सबसे पहले भोर होती है. यह जगह बर्फ से ढकी चोटियों, कल-कल करती नदियों, घने जंगलों और पहाड़ों पर बसे प्राचीन बौद्ध मठों से भरी है. यह 25 से अधिक जनजातियों का घर है, जो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को संभालकर रखती हैं. एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक, तवांग मठ, यहां का आध्यात्मिक केंद्र है.

फरवरी अरुणाचल घूमने के लिए सबसे बेहतरीन महीनों में से एक है. इस समय मौसम सुहावना और हल्का ठंडा होता है, आसमान एकदम साफ रहता है और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी होती है. यही वजह है कि यहां ट्रेकिंग सुरक्षित और मनोरंजक हो जाती है. सबसे खास बात, इस महीने लोसर उत्सव (तिब्बती नव वर्ष) जैसे सांस्कृतिक उत्सव इस अनुभव को और भी जीवंत बना देते हैं. फरवरी में अरुणाचल आना, किसी जीवंत पोस्टकार्ड में कदम रखने जैसा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement