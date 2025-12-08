गोवा की भीड़ भूल जाइए, नया साल मनाने के लिए भारत के ये बीच हैं बेस्ट

साल बदलने का असली मजा सिर्फ पार्टी में नहीं होता. कभी-कभी रात की भीड़, तेज म्यूजिक और महंगी पार्टी से ज्यादा खुशी सुबह की ताजी हवा, शांत लहरें और खुले आसमान से मिलती है. बहुत लोग अब न्यू ईयर को थोड़ा अलग तरीके से मनाना चाहते हैं. न कोई शोर, न भीड़… बस समुद्र की आवाज, रेत पर चलना और अच्छे लोगों के साथ सुकून का समय बिताना चाहते हैं. अगर आप भीड़ से दूर, एक यादगार और शांत नया साल मनाना चाहते हैं, तो भारत के ये बीच आपका दिल जीत लेंगे.

अंडमान का राधानगर बीच

जब बात भारत के सबसे खूबसूरत बीच की आती है, तो अंडमान के हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच सबसे ऊपर आता है. इसे एशिया के सबसे सुंदर बीचों में गिना जाता है. यहां जाने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, लेकिन यकीन मानिए, नए साल का जश्न इतनी साफ रेत, नीले पानी और शांति में मनाना किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा. यह बीच उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो नए साल की पार्टी की जगह सुकून और शानदार नजारों को चुनते हैं.

केरल के चेराई और वर्कला बीच

केरल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यहां के बीच का तो कहना ही क्या. चेराई बीच प्रकृति प्रेमियों के लिए नया साल मनाने का सबसे बेहतरीन जगह हो सकता है. यहां का शांत वातावरण आपको बिल्कुल गोवा जैसी फीलिंग देगा, लेकिन भीड़ कम मिलेगी. वहीं, वर्कला बीच की गिनती भारत के सबसे खूबसूरत बीचों में होती है. यहां ऊंची चट्टानों से दिखता नीला समुद्र, बीच के किनारे सजे प्यारे कैफे और नए साल की रात का गजब माहौल, सब कुछ मिलकर एक यादगार एक्सपीरियंस देता है. यहां पार्टी, कैफे नाइट्स और लजीज सी-फूड का मजा किसी भी बड़े शहर से बेहतर होता है.

कर्नाटक का गोकर्ण बीच

अगर आपको गोवा का माहौल पसंद है, लेकिन आप कम भीड़ और कम खर्च में वह फील लेना चाहते हैं, तो कर्नाटक का गोकर्ण आपके लिए बेस्ट है. यहां के ओम बीच, कुडले बीच और हाफ-मून बीच काफी मशहूर हैं. न्यू ईयर पर यहां के कैफे सजते हैं, लाइव म्यूजिक चलता है और बोनफायर पार्टी का अलग ही मजा मिलता है. यह जगह गोवा की तुलना में काफी सस्ती है और आपको एक शांत, लेकिन मजेदार, पार्टी का अनुभव देगी.

गुजरात का मांडवी बीच

अगर आप नए साल पर बीच पर जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता शांति और कम भीड़भाड़ वाली जगह है, तो गुजरात का मांडवी बीच सबसे बढ़िया रहेगा. यह बीच अपनी सफेद रेत और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां आप ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा, यहां का सनसेट का नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आपको लगेगा कि आपने सही जगह पर आकर 2026 का स्वागत किया है.

