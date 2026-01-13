scorecardresearch
 
इंडिगो की 'महासेल', ₹1 में हवाई सफर करेंगे बच्चे, एडल्ट्स के लिए ₹1,499 में टिकट

इंडिगो एयरलाइंस ने नए साल की शुरुआत से पहले हवाई सफर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीमित समय के लिए लाई गई इस खास सेल में देश और विदेश, दोनों रूट्स पर बेहद किफायती किरायों की पेशकश की जा रही है. खास बात ये है कि सिर्फ टिकट ही नहीं, बल्कि सफर से जुड़ी कई अतिरिक्त सुविधाओं पर भी भारी छूट का मौका मिल रहा है.

विदेश जाना हुआ अब और भी सस्ता (Photo: PTI)

अगर आप भी साल 2026 में छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. नए साल और सोलो ट्रिप के शौकीनों के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी सेल इंटू 2026' का ऐलान किया है. इस सेल के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भारी छूट दी जा रही है, जो आपके सफर के सपने को और भी सस्ता और आसान बना देगी.

मात्र ₹1,499 से शुरू हो रहा है सफर

इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo airlines) की इस धमाकेदार सेल के तहत घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की शुरुआती कीमत मात्र ₹1,499 रखी गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (International sectors) के लिए यात्रियों को ₹4,499 से टिकट उपलब्ध होंगे. वहीं, प्रीमियम सफर का अनुभव देने वाली इंडिगो स्ट्रेच (IndiGoStretch) कैटेगरी के लिए चुनिंदा घरेलू रूटों पर किराया ₹9,999 से शुरू होगा. 

यह भी पढ़ें: टिकट की कीमत ₹0! न रिजर्वेशन, न किराया...1948 से मुफ्त में सैर करा रही है ये ट्रेन

बुकिंग की तारीख और शर्तें

यह सेल आज से शुरू होकर 16 जनवरी तक बुकिंग के लिए खुली रहेगी, जिसमें यात्री 20 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के सफर का आनंद ले सकेंगे. हालांकि, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि टिकट उड़ान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले बुक किया जाए. कंपनी ने यह सुविधा अपने सभी बुकिंग चैनल्स (Booking channels) पर मुहैया करा दी है.

एक्स्ट्रा सुविधाओं पर 70% तक की छूट

सस्ते किरायों के अलावा, एयरलाइन ने कई खास अतिरिक्त सेवाओं (Ancillary services) पर भी छूट का पिटारा खोल दिया है. यात्रियों को चुनिंदा 'सिक्स-ई ऐड-ऑन्स' (6E Add-ons) सेवाओं पर 70% तक की बड़ी बचत करने का मौका मिलेगा, साथ ही प्री-पेड एक्स्ट्रा बैगेज (Pre-paid excess baggage) पर 50% और स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन (Standard seat selection) पर 15% तक की रियायत दी जाएगी. आरामदेह सफर चाहने वालों के लिए चुनिंदा घरेलू रूटों पर ज्यादा लेगरूम वाली इमरजेंसी एक्सएल (Emergency XL) सीटें भी मात्र ₹500 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगी.

यह भी पढ़ें: छुट्टियों में भी क्यों काम करती हैं महिलाएं? जानिए भारतीय परिवारों की वो कड़वी सच्चाई, जिसे अक्सर कर दिया जाता है अनसुना

छोटे बच्चों के लिए खास ऑफर

सबसे खास ऑफर छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाले परिवारों के लिए है. सेल के दौरान 0 से 24 महीने तक के शिशु (Infants) घरेलू उड़ानों में मात्र ₹1 के टोकन किराए पर यात्रा कर सकेंगे. इसके लिए बस एक छोटी सी शर्त यह है कि टिकट इंडिगो के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट जैसे डायरेक्ट चैनल्स (Direct channels) के जरिए ही बुक किया गया हो.

---- समाप्त ----
