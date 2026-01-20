विदेशी धरती पर 'मिनी इंडिया', इन देशों में भी गूंजता है 'जय श्री राम', मंदिर देख लगेगा भारत में हैं आप

अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और अपनी अगली ट्रिप पर कुछ ऐसा तलाश रहे हैं जहां विदेशी चकाचौंध भी हो और भारत जैसा आध्यात्मिक सुकून भी, तो यह जानकारी आपके लिए है. अक्सर जब हम हिंदू तीर्थ यात्रा के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में काशी, अयोध्या, बद्रीनाथ या उज्जैन की भव्य तस्वीरें उभरती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सरहदों से हजारों किलोमीटर दूर कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां की हवाओं में आज भी 'ॐ नमः शिवाय' और 'जय श्रीराम' की गूंज सुनाई देती है?

इन देशों में कदम रखते ही आपको परदेस का एहसास ही नहीं होगा. यहां के भव्य मंदिर, दीवारों पर उकेरी गई रामायण की गाथाएं और महाशिवरात्रि पर निकलने वाली कांवड़ यात्रा आपको बिल्कुल अपने देश की गलियों की याद दिला देगी. ये जगहें केवल पर्यटन का केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये सात समंदर पार हमारी समृद्ध संस्कृति की जीवित पहचान हैं. आइए जानते हैं उन 5 देशों के बारे में, जहां आज भी हिंदू धर्म की आस्था पूरी शान से धड़कती है.

1. नेपाल

भारत के सबसे नजदीकी पड़ोसी नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए श्रद्धा का सर्वोच्च केंद्र है. बागमती नदी के किनारे बसे इस शिवधाम को 12 ज्योतिर्लिंगों जैसा ही सम्मान दिया जाता है. यहां का माहौल बिल्कुल काशी विश्वनाथ जैसा दिव्य है. खास बात यह है कि यहां अंतिम संस्कार की परंपरा भी काशी की तरह ही निभाई जाती है. सड़क या हवाई मार्ग से यहां पहुंचना बेहद आसान है, इसलिए हर साल लाखों भारतीय भक्त बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते हैं.

2. इंडोनेशिया

दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप 'बाली' द्वीप पर जाकर लगा सकते हैं. यहां के मंदिरों में कदम-कदम पर रामायण और महाभारत की कथाएं नजर आती हैं. खासकर 'उलुवातु' मंदिर में होने वाला रामायण नृत्य (Kecak Dance) सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि वहां की रग-रग में बसी आस्था का प्रमाण है. इंडोनेशिया में हिंदू धर्म वहां की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है.

3. कंबोडिया

कंबोडिया का नाम आते ही 'अंकोर वाट' मंदिर की तस्वीर ज़हन में आती है. यह दुनिया का सबसे विशाल मंदिर परिसर है, जो मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था. मंदिर की विशाल दीवारों पर समुद्र मंथन, रामायण और महाभारत के दृश्य आज भी इतने साफ दिखते हैं मानो पत्थरों ने इतिहास को संभालकर रखा हो. यह मंदिर गवाह है कि सदियों पहले दक्षिण-पूर्व एशिया में हमारी संस्कृति का कितना प्रभाव था.

4. मॉरीशस

हिंद महासागर की गोद में बसे मॉरीशस को लोग प्यार से 'मिनी इंडिया' बुलाते हैं. यहां का ग्रांड बेसिन जिसे गंगा तालाब भी कहा जाता है, उसे गंगा नदी का ही स्वरूप माना जाता है. महाशिवरात्रि के मौके पर यहां का नजारा बिल्कुल हरिद्वार या ऋषिकेश जैसा होता है, जब लाखों लोग कांवड़ लेकर यहां पहुंचते हैं. मॉरीशस इकलौता ऐसा विदेशी देश है जहां हिंदू त्योहारों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है.

5. थाईलैंड

थाईलैंड में रामायण को 'रामकियेन' के नाम से जाना जाता है. बैंकॉक के भव्य ग्रैंड पैलेस की दीवारों पर रामायण के दृश्यों को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है. ताज्जुब की बात यह है कि यहां के राजा खुद को भगवान राम के वंशज के रूप में देखते हैं और उन्हें 'राम' की ही उपाधि दी जाती है. यह दिखाता है कि हिंदू धर्म के ग्रंथ केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी एशिया की संस्कृति की आत्मा बन गए.

यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में भारतीय श्रद्धालु इन देशों की यात्रा कर रहे हैं. यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को दोबारा महसूस करने का जरिया है. अच्छी बात यह है कि इनमें से कई देश भारतीयों को आसान वीजा या वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा भी देते हैं.

