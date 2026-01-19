भारत से 5 घंटे की दूरी पर है ये देश, बिना वीजा के करें सैर, 'प्राइवेट आइलैंड' पर लग्जरी वेकेशन

इंटरनेशनल ट्रिप का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में वीजा की लंबी लाइनों और कागजी कार्यवाही का ख्याल आता है. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी जन्नत जैसी जगह है, जहां जाने के लिए आपको पहले से वीजा की कोई टेंशन ही नहीं लेनी? हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर के बीचों-बीच बसे खूबसूरत देश सेशेल्स की. अगर आप इस साल विदेश यात्रा का मन बना रहे हैं, तो सेशेल्स का 'माहे द्वीप' आपके लिए सबसे बेहतरीन चुनाव हो सकता है. यहां की नीली लहरें और सफेद रेत आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. इस जन्नत की सैर पर निकलने से पहले ये बातें जान लीजिए.

और पढ़ें

दुनिया की सबसे छोटी राजधानी और कुदरत का जादुई संसार

माहे सिर्फ सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, बल्कि यह वह द्वार है, जहां से आपकी जादुई यात्रा शुरू होती है. यहां कदम रखते ही आपका सामना दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक 'विक्टोरिया' से होता है. यह शहर इतना छोटा है कि आप इसे पैदल घूमते हुए ही इसके रंगों और संस्कृति को महसूस कर सकते हैं. लेकिन असली जादू शहर के बाहर है. द्वीप का लगभग आधा हिस्सा 'मोर्ने सेशेल्लोइस नेशनल पार्क' के रूप में संरक्षित है. यहां की पहाड़ियों पर चलते हुए आपको दुर्लभ वेनिला ऑर्किड की खुशबू और नीले कबूतरों की चहचहाहट सुनाई देगी. अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाकर 905 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ जाते हैं, तो वहां से हिंद महासागर का जो नजारा दिखता है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: खौफ के साए में है ईरान, लेकिन दिल जीत लेती हैं यहां की ये 5 खूबसूरत जगहें

लक्जरी मरीना और एडवेंचर का संगम

पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर जब आप समंदर के करीब पहुंचते हैं, तो माहे का एक बेहद आधुनिक और लक्जरी चेहरा सामने आता है. द्वीप के पूर्वी तट पर बने 'ईडन आइलैंड' और 'एल'एस्केल' जैसे मरीना दुनिया भर के रईसों और उनके शानदार सुपरयाट के पसंदीदा ठिकाने हैं. खास बात यह है कि ईडन आइलैंड मुख्य जमीन से एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है, जहां सौर ऊर्जा से जगमगाती रोशनी रातों को और भी हसीन बना देती है. हालांकि, माहे की खूबसूरती सिर्फ दूर से देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद महसूस करने के लिए है. आप 'ब्यू वल्लन' की मखमली सफेद रेत पर सुकून के साथ धूप सेंक सकते हैं या फिर नीले पारदर्शी पानी में गोता लगाकर समुद्री जीवों की रंगीन दुनिया का दीदार कर सकते हैं. किनारे पर मौजूद ग्रेनाइट की अनोखी चट्टानें और नारियल के पेड़ों की कतारें आपकी हर तस्वीर को किसी पोस्टकार्ड जैसा शानदार लुक देती हैं.

यह भी पढ़ें: राजस्थान या मैसूर नहीं, भारत का यह शहर कहलाता है 'महलों का शहर'

भारत से पहुंचना है बेहद आसान

Advertisement

इस पूरी ट्रिप की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही आसान है. भारत के दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से आप महज 5 से 6 घंटे की उड़ान भरकर सेशेल्स पहुंच सकते हैं. भारतीय पर्यटकों के लिए यहां की सरकार ने रेड कारपेट बिछा रखा है. आपको पहले से किसी वीजा की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी फ्लाइट और होटल बुकिंग कन्फर्म रखिए और आपको पहुंचते ही 'विजिटर परमिट' मिल जाएगा. तो अगर आप शांति, रोमांच और सांस्कृतिक समृद्धि का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो अपनी अगली ट्रिप के लिए सेशेल्स का माहे द्वीप चुनिए. यकीन मानिए, यहां की यादें आपके दिल में ताउम्र ताजा रहेंगी.

---- समाप्त ----