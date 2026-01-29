scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न बस, न टैक्सी... पैदल ही घूम सकते हैं दुनिया के ये 5 खूबसूरत शहर

अब घूमने का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि शहर को महसूस करना बन गया है. 2026 में ट्रैवलर्स टैक्सी और मेट्रो छोड़कर पैदल घूमने वाले शहरों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसी ट्रेंड में दुनिया के ऐसे शहर सामने आए हैं, जहां कम दूरी, सुरक्षित रास्ते और साफ हवा पैदल घूमने को आसान बनाते हैं.

Advertisement
X
पैदल चलकर नापें दुनिया, ये शहर हैं सबसे खास (Photo: Pixabay)
पैदल चलकर नापें दुनिया, ये शहर हैं सबसे खास (Photo: Pixabay)

आजकल ट्रैवलिंग का तरीका बदल रहा है. लोग अब गाड़ियों के शोर और ट्रैफिक में फंसने के बजाय सुकून से गलियों को पैदल नापना पसंद कर रहे हैं. 2026 में वॉकिंग टूर का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. हाल ही में स्काईस्कैनर ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के उन शहरों को चुना गया है, जहां आप बिना किसी गाड़ी के, सिर्फ पैदल चलकर पूरा शहर देख सकते हैं. हवा की शुद्धता से लेकर रास्तों की सुरक्षा तक, हर पैमाने पर ये 5 शहर सबसे आगे हैं. 

1. कोर्डोबा, स्पेन

अगर आप इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो स्पेन का कोर्डोबा शहर आपके लिए ही बना है. यहां की पुरानी गलियां इतनी पास-पास हैं कि आपको टैक्सी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. महज 26 मिनट की वॉक में आप यहां के बड़े-बड़े ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं. यहां के मशहूर मेजक्विटा कैथेड्रल से लेकर स्थानीय बाजारों तक, सब कुछ बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है.

सम्बंधित ख़बरें

नीली गुफाएं और सफेद समंदर, एडवेंचर के दीवानों के लिए जन्नत हैं ये 5 ग्लेशियर्स
प्राइवेट जेट के किराए में आ जाएगी लग्जरी कार! जानें 1 घंटा बादलों में उड़ने का क्या है रेट
Operation Sindoor Pakistan Military Ranking
पहले ऑपरेशन सिंदूर में पिटी भद्द, अब PAK आर्मी की गिर गई रैंकिंग
विदेश में बसने का है सपना, इन देशों में मिलेगा सस्ता घर और प्रदूषण से भी मुक्ति!
Tetsuya Yamagami
जापान के पूर्व PM को गर्दन में मारी थी गोली... कोर्ट ने हमलावर को दी उम्रकैद

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट के VIP लॉन्ज में खाएं अनलिमिटेड खाना, खर्च करने होंगे सिर्फ 2 रुपये

2. नागासाकी, जापान

जापान का नागासाकी शहर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है. यहां के रास्तों को इस तरह बनाया गया है कि पैदल चलने वालों को कोई परेशानी न हो. समंदर के किनारे बसे इस शहर में सड़कें बिल्कुल साफ और सुरक्षित हैं. नागासाकी के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट एक-दूसरे के इतने पास हैं कि आप टहलते हुए पूरे शहर की संस्कृति और इतिहास को समझ सकते हैं.

Advertisement

3. हिरोशिमा, जापान

जापान का एक और शहर, हिरोशिमा, अपनी वॉकबिलिटी के लिए जाना जाता है. यहां का सिटी सेंटर पैदल घूमने वालों के लिए जन्नत जैसा है. इस जगह की खास बात यह है कि यहां के पार्क, म्यूजियम और स्मारक एक ही रूट पर पड़ते हैं, जिसे कवर करने में आपको मुश्किल से 40-41 मिनट लगेंगे. हिरोशिमा के शांति स्मारक पार्क में टहलना एक अलग ही एहसास देता है, जिसे गाड़ी से कभी महसूस नहीं किया जा सकता.

4. रेगियो कैलाब्रिया, इटली

इटली का यह शहर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें समंदर का किनारा पसंद है. समुद्र के खूबसूरत नजारे और शहर की प्रसिद्ध मूर्तियां देखते-देखते कब सफर पूरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता. यहां के मुख्य दर्शनीय स्थल एक-दूसरे से करीब 2,300 कदम की दूरी पर हैं. यानी आधे घंटे से भी कम समय में मशहूर जगहों की सैर आराम से की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: बारामती: वो शहर जहां से शुरू हुई अजित पवार की सियासत, उसी मिट्टी में ली अंतिम सांस

5. मोंटे कार्लो, मोनाको

मोंटे कार्लो को लोग अक्सर महंगी गाड़ियों और कैसीनो के लिए जानते हैं, लेकिन असल में यह शहर बहुत छोटा और सुंदर है. एक वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया में फैले इस शहर को आप बड़े आराम से पैदल देख सकते हैं. यहां के लग्जरी बुटीक और सुंदर बगीचे इतने पास हैं कि आपको किसी बस या मेट्रो की कमी महसूस नहीं होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement