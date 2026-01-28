scorecardresearch
 
एयरपोर्ट के VIP लॉन्ज में खाएं अनलिमिटेड खाना, खर्च करने होंगे सिर्फ 2 रुपये

एयरपोर्ट पर खाना सबसे बड़ा खर्च बन जाता है, लेकिन अगर सफर से पहले एक छोटी सी जानकारी हो, तो यही खर्च लगभग खत्म हो सकता है. आखिर क्या है ये ट्रिक और कैसे बन सकते हैं आप भी स्मार्ट ट्रैवलर?

अब एयरपोर्ट पर खाने का बिल होगा 2 रुपये, बस अपनाएं ये ट्रिक (Photo: Pexels)
हवाई सफर जितना रोमांचक होता है, एयरपोर्ट पर जेब ढीली होना उतना ही अखरता है. अक्सर लोग फ्लाइट का इंतजार करते हुए भूख लगने पर महंगे रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, जहां एक कॉफी या सैंडविच के लिए भी हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वीआईपी लॉन्ज के बाहर से आप गुजर जाते हैं, उसके अंदर का शाही खाना आपके लिए लगभग मुफ्त हो सकता है.

जी हां, अगर आप एक छोटी सी ट्रिक जान लें, तो एयरपोर्ट के महंगे बिल से बच सकते हैं और मात्र सस्ते में पेट भरकर वीआईपी सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं. 

दरअसल, हम अपने पर्स में जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड रखते हैं, वे सिर्फ पैसे निकालने या शॉपिंग करने के काम नहीं आते. देश के लगभग सभी बड़े बैंक अपने कार्ड होल्डर्स को 'एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस' की सुविधा देते हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपके पास सही कार्ड है, तो आप एयरपोर्ट के सबसे आलीशान हिस्से यानी लॉन्ज में एंट्री पा सकते हैं. यहां आपको न केवल बैठने के लिए आरामदायक सोफे और हाई-स्पीड वाईफाई मिलता है, बल्कि आपके लिए वर्ल्ड-क्लास बुफे भी लगा होता है. कई यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी ही नहीं होती और वे बाहर महंगे फूड कोर्ट में पैसे बर्बाद करते हैं, जबकि उनके कार्ड में पहले से ही मुफ्त दावत का कूपन छिपा होता है.

यह भी पढ़ें: पेट पूजा के लिए बेस्ट हैं ये 5 रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं यात्री

कैसे काम करता है 2 रुपये वाला यह सीक्रेट?

अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इतना महंगा खाना सिर्फ 2 रुपये में मिल सकता है, तो इसका जवाब है हां. जब आप एयरपोर्ट लॉन्ज के रिसेप्शन पर अपना कार्ड देते हैं, तो वे सिर्फ यह चेक करने के लिए कि आपका कार्ड चालू है या नहीं, उसे स्वाइप करते हैं. अगर आपके पास वीजा या रुपे कार्ड है, तो आपके खाते से मात्र 2 रुपये कटते हैं. वहीं मास्टरकार्ड के मामले में यह राशि करीब 25 रुपये होती है. बस इतना सा मामूली भुगतान करते ही आप अंदर की सभी सुविधाओं के मालिक बन जाते हैं. इसके बाद आप जितनी बार चाहें खाना ले सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का मजा ले सकते हैं और फ्लाइट आने तक सुकून से आराम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ऑफिस की टेंशन से राहत का नया फॉर्मूला 'रेज बुकिंग', गुस्से में टिकट बुक कर रहे Gen Z

जाने से पहले बस इतना सा काम जरूर करें

स्मार्ट मुसाफिर वही है जो घर से निकलने से पहले अपनी तैयारी पूरी रखे. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले अपने बैंक की मोबाइल ऐप या कस्टमर केयर के जरिए यह पता कर लें कि आपके कार्ड पर कितनी बार 'कॉम्प्लिमेंट्री लॉन्ज एक्सेस' उपलब्ध है. कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास मौजूद साधारण सा दिखने वाला कार्ड भी हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिला सकता है.

एक बार आपको पता चल जाए कि आपके कार्ड पर यह सुविधा है, तो अगली बार एयरपोर्ट पहुंचते ही महंगे कैफे के बजाय सीधे लॉन्ज का रुख करें. यकीन मानिए, यह छोटी सी जानकारी आपके हर हवाई सफर को न केवल सस्ता, बल्कि बेहद आरामदायक बना देगी.

