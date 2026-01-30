scorecardresearch
 
वेटिकन से जापान तक.. इन 5 देशों के पासपोर्ट में छिपे हैं कई अनोखे राज

पासपोर्ट को अक्सर सिर्फ पहचान और वीजा की मुहर तक सीमित समझा जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ पासपोर्ट ऐसे भी हैं जो कला, ताकत और हैरानी का पूरा पैकेज हैं.

दुनिया के सबसे अनोखे पासपोर्ट (Photo: PIxabay)
जब भी हम विदेश यात्रा की बात करते हैं, तो सबसे अहम चीज हमारे लिए पासपोर्ट होता है. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ वीजा की मुहर लगवाने वाला एक सरकारी कागज मानते हैं. लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मामूली दिखने वाले दस्तावेज को अजूबा की तरह बना दिया है. जरा सोचिए, क्या कोई पासपोर्ट अंधेरे में जादुई रोशनी की तरह चमक सकता है? या क्या कोई ऐसा पासपोर्ट हो सकता है जो आपको जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि आपकी प्रोफाइल और पद की वजह से मिले.

हकीकत में दुनिया के ये 5 अनोखे पासपोर्ट अपनी खूबियों से किसी को भी हैरान कर सकते हैं, इन्हें देखकर यकीनन आपके मन में भी एक बार ख्याल आएगा कि काश एक ऐसा पासपोर्ट मेरे पास भी होता. 

1. न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड का पासपोर्ट अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दो भाषाओं अंग्रेजी और वहां के मूल निवासियों की भाषा माओरी में छपा होता है. इसके पन्नों पर बने फर्न के पत्ते और खास स्थानीय चिन्ह रोशनी में चमकते हैं. यह सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि इतना ताकतवर है कि आप दुनिया के ज्यादातर देशों में बिना किसी तामझाम के एंट्री पा सकते हैं.

2. वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन इसका पासपोर्ट मिलना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है. यह पासपोर्ट केवल 400-500 खास लोगों के पास ही है. ये पासपोर्ट वहां के बड़े अधिकारियों, पादरियों और राजनयिकों को उनके पद के आधार पर दिया जाता है. काम खत्म होते ही यह पासपोर्ट भी वापस करना पड़ता है.

3. नॉर्वे

नॉर्वे के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे खूबसूरत पासपोर्ट कहा जाता है. इसे अगर आप साधारण रोशनी में देखेंगे तो यह नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही इस पर अल्ट्रावॉयलेट (UV) लाइट पड़ती है, इसके पन्नों पर 'नॉर्दर्न लाइट्स' दिखने लगती है. नॉर्वे ने अपनी कुदरती खूबसूरती को पासपोर्ट के पन्नों पर उतार दिया है.

4. जापान

जापान का पासपोर्ट अपने सुपरपावर के लिए जाना जाता है. ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में यह अक्सर नंबर-1 पर रहता है. यानी अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है, तो आप दुनिया के लगभग हर कोने में बिना वीजा या 'वीजा ऑन अराइवल' के घूम सकते हैं. इसके अंदर के पन्नों पर जापान के मशहूर माउंट फ़ूजी और चेरी के फूलों की सुंदर नक्काशी होती है जो सुरक्षा और कला का बेजोड़ नमूना है.

5. माल्टा

माल्टा का पासपोर्ट उन लोगों की पहली पसंद है जो पूरी दुनिया में बेरोक-टोक घूमना चाहते हैं. माल्टा यूरोपीय संघ का हिस्सा है, इसलिए इसका पासपोर्ट होने का मतलब है कि आप यूरोप के किसी भी देश में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं. इसकी एक और चर्चा की वजह इसका 'इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम' है, जिसके तहत योग्य निवेशक तय नियमों और शर्तों के साथ यहां की नागरिकता पा सकते हैं.
 

