फ्लाइट सर्च करते ही बढ़ जाते हैं दाम, जानें ये 'सीक्रेट' तरीका बच जाएंगे हजारों रुपये

हवाई सफर का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन जब बात टिकट बुक करने की आती है, तो आसमान छूती कीमतें अक्सर जेब पर भारी पड़ जाती हैं. कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हम टिकट सर्च करते हैं, दाम और बढ़ जाते हैं. लेकिन क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे एयरलाइंस का कोई 'सीक्रेट' खेल? अगर आप भी महंगे टिकटों से तंग आ चुके हैं, तो अब स्मार्ट ट्रैवलर बनने का वक्त आ गया है.

दरअसल, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप उसी फ्लाइट की टिकट हजारों रुपये कम में पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं, वो जादुई हैक्स जो आपकी अगली ट्रिप को बजट में फिट कर देंगे. फ्लाइट टिकट बुक करने का सबसे पहला और बड़ा नियम है 'जल्दी आओ, सस्ता पाओ'. अगर आप अपनी यात्रा से 30 से 45 दिन पहले टिकट बुक कर लेते हैं, तो आपको सबसे बेहतरीन दाम मिलने की गारंटी होती है.

एयरलाइंस शुरुआती बुकिंग पर भारी डिस्काउंट देती हैं और जैसे-जैसे सीटें भरती हैं, कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागती हैं. यहीं नहीं, किस दिन सफर कर रहे हैं, इसका भी बड़ा असर पड़ता है. शुक्रवार और रविवार जैसे 'पीक डेज' को भूल जाइए. अगर आप मंगलवार या बुधवार जैसे वर्किंग डेज में उड़ान भरते हैं, तो किराया 10-15% तक कम हो सकता है. इसके अलावा, 'रेड-आई फ्लाइट्स' यानी देर रात या तड़के सुबह की फ्लाइट्स अक्सर खाली रहती हैं और इनके दाम भी काफी कम होते हैं.

ऐसे बचाएं एक्स्ट्रा पैसे

आजकल सिर्फ टिकट बुक करना काफी नहीं है, बल्कि सही पेमेंट ऑप्शन चुनना भी एक कला है. होता ये है कि कई वेबसाइट्स प्रमोशन के लिए फ्लाइट टिकट पर ऑफर निकालती रहती हैं. ये ऑफर कूपन कोड या बैंक डिस्काउंट के तौर पर उपलब्ध होते हैं. ऐसे में आप इन कूपन कोड्स का इस्तेमाल करके अपनी फ्लाइट टिकट को और भी सस्ती कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, अपनी सर्च को सिर्फ एक वेबसाइट तक सीमित न रखें. इसके बारे में अलग-अलग वेबसाइट पर चेक करें. कई बार किसी स्पेसिफिक साइट पर टिकट महंगे होते हैं. ऐसे में दूसरी कई वेबसाइट्स पर आपको सस्ते में भी टिकट मिल सकते हैं. सबसे जरूरी बात, टिकट सर्च करते समय हमेशा ब्राउजर को 'इनकॉग्निटो' (प्राइवेट) मोड पर रखें. इससे एयरलाइंस को आपकी सर्च हिस्ट्री का पता नहीं चलता और वे बार-बार दाम बढ़ाकर आपको डरा नहीं पातीं. इन छोटे-छोटे बदलावों से आप अपनी अगली हवाई यात्रा पर एक बड़ी रकम बचा सकते हैं.

