'स्ट्रेंजर थिंग्स' की जादुई दुनिया, जॉर्जिया की गलियों से रूस की जेल तक, जानिए कहां हुई शूटिंग

'स्ट्रेंजर थिंग्स' में दिखने वाला हॉकिन्स शहर भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सीरीज की शूटिंग पूरी तरह असली जगहों पर हुई है. अलग-अलग सीजन में मेकर्स ने अमेरिका के कुछ चुनिंदा शहरों और बाद में विदेशी लोकेशनों को मिलाकर यह दुनिया रची, जिन लोकेशनों को देखकर फैंस आज भी पहचानने और ढूंढने की कोशिश करते हैं.

इन जगहों पर हुई है 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की शूटिंग (Photo: Instagram/Netflix)
इन जगहों पर हुई है 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की शूटिंग (Photo: Instagram/Netflix)

अगर आप नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के दीवाने हैं, तो हॉकिन्स शहर आपके लिए किसी जानी-पहचानी जगह जैसा होगा. 1980 के दशक की वो साइकिलें, छोटे-छोटे घर और अपसाइड डाउन की डरावनी दुनिया, सब कुछ इतना असली लगता है कि यकीन करना मुश्किल है कि नक्शे पर हॉकिन्स नाम का कोई शहर है ही नहीं. दरअसल, जिस शहर को हम इंडियाना में समझते हैं, उसका तिलस्म असल में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य और यूरोप की कुछ खास जगहों पर रचा गया है.

जॉर्जिया की गलियों में बसा हॉकिन्स का जादू

सीरीज के शुरुआती सीजन में हमें जिस हॉकिन्स से प्यार हुआ, उसे जॉर्जिया के छोटे-छोटे कस्बों को मिलाकर तैयार किया गया था. जैक्सन शहर के पुराने डाउनटाउन की इमारतों ने इसे वो क्लासिक 1980 वाला लुक दिया, जिसे हम मेलवाल्ड्स जनरल स्टोर के रूप में जानते हैं. वहीं ईस्ट पॉइंट इलाके की गलियों में वे असली घर आज भी मौजूद हैं जहां माइक, डस्टिन और विल के परिवार रहा करते थे. हालांकि इन घरों के अंदरूनी दृश्य स्टूडियो के सेट पर तैयार किए गए थे, लेकिन बाहर से देखने पर ये आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे आपके फेवरेट एपिसोड्स में नजर आते हैं. बच्चों का वो मशहूर 'हॉकिन्स हाई स्कूल' असल में स्टॉकब्रिज की एक पुरानी और खाली पड़ी स्कूल बिल्डिंग है, जिसके वीरान गलियारे सस्पेंस और डर वाले दृश्यों के लिए एकदम सटीक साबित हुए.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर' का पाकिस्तान है पंजाब का ये गांव, आप भी कर सकते हैं इस खुफिया जगह की सैर

चीफ हॉपर का स्टेशन और डरावने जंगल

जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ी, नजारे और भी रोमांचक होते गए. डगलसविले के सिटी हॉल को चीफ हॉपर के पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया, जबकि बच्चे अपनी साइकिलें लेकर जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन पार्क और हॉर्स पार्क के उन विशाल जंगलों में बेतहाशा दौड़ रहे थे जहां डेमोगोर्गन का खतरा मंडराता रहता था. इतना ही नहीं, सीरीज के कुछ सबसे छोटे लेकिन सबसे यादगार पलों को भी बेहद साधारण सी असली जगहों पर जादुई बनाया गया. इलेवन का वह मासूमियत भरा पहला बर्गर सीन, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया था, लिथिया स्प्रिंग्स के एक छोटे से कैफे में रिकॉर्ड हुआ था. 

वहीं, सुपरमार्केट से इलेवन का वो मशहूर 'वफल' चोरी करने वाला सीन, जिसने उसे सोशल मीडिया पर रातों-रात चर्चा में ला दिया, पाल्मेटो के एक असली किराना स्टोर में फिल्माया गया था. ताज्जुब की बात यह है कि आज भी ये जगहें वैसी ही दिखती हैं, और वहां पहुंचते ही आप खुद को 1980 के उस जादुई हॉकिन्स शहर के बीचों-बीच खड़ा पाते हैं.

स्टारकोर्ट मॉल की चकाचौंध

जैसे-जैसे कहानी तीसरे सीजन की दहलीज पर पहुंची, हॉकिन्स शहर का शांत माहौल अचानक चकाचौंध और नियॉन लाइट्स से भर गया. इस बार सारा रोमांच और एक्शन 'स्टारकोर्ट मॉल' के इर्द-गिर्द सिमट आया था. इस भव्य मॉल को असलियत का जामा पहनाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने डुलुथ के ग्विनेट प्लेस मॉल को चुना. इस पुराने शॉपिंग सेंटर को 80 के दशक के सामान, रंग-बिरंगी लाइटों और विंटेज विज्ञापनों से कुछ इस तरह सजाया गया कि यह समय के पीछे ले जाने वाली एक मशीन जैसा लगने लगा. अस्सी के दशक के उस भौतिकवादी दौर को पर्दे पर उतारने के लिए यह जगह किसी वरदान से कम नहीं थी.

मॉल की इस चमक-धमक के साथ ही, तीसरे सीजन का एक और यादगार ठिकाना था हॉकिन्स कम्युनिटी पूल. याद है न बिली का वो स्वैग वाला लुक, जहां वह लाइफगार्ड बनकर डेक पर कैटवॉक की तरह चलता था? उस सीन की शूटिंग असल में अटलांटा के साउथ बेंड पूल में हुई थी. यह एक असली आउटडोर पूल है, जहां शूटिंग के दौरान वहां मौजूद आम तैराकों को ही दर्शकों के रूप में इस्तेमाल किया गया. इसी साधारण से दिखने वाले पूल के किनारे बिली के उन दृश्यों ने पूरी सीरीज में एक अलग ही लेवल का सस्पेंस पैदा कर दिया था. फिर चाहे वो चमकता हुआ शॉपिंग सेंटर हो या यह नीला पूल, इन जगहों ने मिलकर 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की जादुई दुनिया को हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया.

यह भी पढ़ें: पार्टी और शोर-शराबे से तौबा... 'डिजिटल डिटॉक्स' से होगी 2026 की शुरुआत

रूस की जेल से कैलिफोर्निया की धूप तक

चौथे सीजन में जब खतरा बड़ा हुआ, तो शूटिंग की जगहें भी सात समंदर पार जा पहुंचीं. हॉपर की रूसी जेल वाले दृश्यों के लिए लिथुआनिया के विनियस शहर में एक असली पुरानी जेल का इस्तेमाल किया गया, जबकि वहां के बर्फीले इलाकों ने काल्पनिक साइबेरिया का खौफनाक अहसास कराया. वहीं दूसरी तरफ, इलेवन और बायर्स परिवार के कैलिफोर्निया वाले नए जीवन को दिखाने के लिए न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क शहर की धूप खिली सड़कों और रेगिस्तानी रास्तों को चुना गया. यह कहना गलत नहीं होगा कि अलग-अलग देशों और शहरों के इन टुकड़ों को जोड़कर ही 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की वो जादुई दुनिया बनी है जो हमें अपनी स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है.

---- समाप्त ----
