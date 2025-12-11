'धुरंधर' का पाकिस्तान है पंजाब का ये गांव, आप भी कर सकते हैं इस खुफिया जगह की सैर

इन दिनों सिनेमाघरों और सोशल मीडिया पर अगर किसी एक फिल्म का खूब नाम चल रहा है, तो वह है आदित्य धर की 'धुरंधर'. रणवीर सिंह स्टारर यह दमदार एक्शन थ्रिलर दर्शकों को जासूसी और खुफिया मिशनों की एक ऐसी रोमांचक दुनिया में ले जाती है, जहां हर कदम पर खतरा है. फिल्म में पाकिस्तान के कई खुफिया ठिकाने और गांव के इलाके दिखाए गए हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्क्रीन पर दिखने वाला यह 'पाकिस्तान' असल में पाकिस्तान है ही नहीं. यह सारा सीन भारत के ही एक गांव में फिल्माया गया है. कौन सी है वो जगह, आइए जानते हैं.

पाकिस्तान दिखाने के लिए मेकर्स ने क्यों चुना पंजाब?

फिल्म 'धुरंधर' की टीम को कहानी के लिए पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों जैसा दिखने वाला एक वास्तविक और सही लोकेशन चाहिए था. अब, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों के बनावट, वहां के खेत और लोगों के रहन-सहन में बहुत ज्यादा समानता है. फिल्म बनाने वालों ने इसी बात का फायदा उठाया.

पाकिस्तान के गांव वाले माहौल को बिल्कुल असली दिखाने के लिए, फिल्म की टीम पंजाब पहुंची. उन्होंने लुधियाना जिले में डेहलो के पास बसे खेड़ा गांव को चुना. यह गांव लुधियाना शहर के मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर है. इस गांव में ही फिल्म के कई जरूरी और इंटेंस ड्रामेटिक सीन्स फिल्माए गए, जिनमें रणवीर सिंह भी शामिल थे. शूटिंग लगभग 3 से 4 दिन तक चली थी. सोशल मीडिया पर इस शूटिंग के वीडियो खूब वायरल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तानी गांव का दृश्य और वहां लगा पाकिस्तानी झंडा भी साफ देखा जा सकता है. इस तरह, खेड़ा गांव ने 'धुरंधर' में पाकिस्तान के खुफिया ठिकाने का रोल निभाया.

आप भी पहुंच सकते हैं खेड़ा गांव तक

अगर आप भी उस जगह को देखना चाहते हैं जहां 'धुरंधर' का यह खास हिस्सा शूट हुआ था, तो लुधियाना पहुंचना बहुत आसान है.

ट्रेन से: लुधियाना जंक्शन (LDH) एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है.

बस से: पंजाब रोडवेज और कई प्राइवेट बसें लुधियाना के लिए आसानी से मिल जाती हैं.

हवाई जहाज से: सबसे पास का हवाई अड्डा साहनेवाल है. इसके अलावा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा (IXC) भी एक अच्छा विकल्प है, जो लुधियाना से लगभग 110 किलोमीटर दूर है.

वहां से आप सड़क मार्ग से खेड़ा गांव तक आसानी से पहुंच सकते हैं. इस तरह, 'धुरंधर' ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा में लोकेशन को लेकर कितनी शानदार क्रिएटिविटी है.

---- समाप्त ----