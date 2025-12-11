scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धुरंधर' का पाकिस्तान है पंजाब का ये गांव, आप भी कर सकते हैं इस खुफिया जगह की सैर

फिल्म धुरंधर में जो पाकिस्तान दिखता है, वो असल में पाकिस्तान है ही नहीं. मेकर्स ने इसे रियल लुक देने के लिए पंजाब के एक गांव में खास सेट तैयार किया था. क्योंकि इसका लुक कहानी में दिखाए गए पाकिस्तान जैसे इलाकों से काफी मिलता-जुलता है.

Advertisement
X
धुरंधर का वो गांव जहां हुई थी पाकिस्तान के सीन की शूटिंग (Photo: Screengrab- Youtube/JioStudios)
धुरंधर का वो गांव जहां हुई थी पाकिस्तान के सीन की शूटिंग (Photo: Screengrab- Youtube/JioStudios)

इन दिनों सिनेमाघरों और सोशल मीडिया पर अगर किसी एक फिल्म का खूब नाम चल रहा है, तो वह है आदित्य धर की 'धुरंधर'. रणवीर सिंह स्टारर यह दमदार एक्शन थ्रिलर दर्शकों को जासूसी और खुफिया मिशनों की एक ऐसी रोमांचक दुनिया में ले जाती है, जहां हर कदम पर खतरा है. फिल्म में पाकिस्तान के कई खुफिया ठिकाने और गांव के इलाके दिखाए गए हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्क्रीन पर दिखने वाला यह 'पाकिस्तान' असल में पाकिस्तान है ही नहीं. यह सारा सीन भारत के ही एक गांव में फिल्माया गया है. कौन सी है वो जगह, आइए जानते हैं.

पाकिस्तान दिखाने के लिए मेकर्स ने क्यों चुना पंजाब?

फिल्म 'धुरंधर' की टीम को कहानी के लिए पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों जैसा दिखने वाला एक वास्तविक और सही लोकेशन चाहिए था. अब, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों के बनावट, वहां के खेत और लोगों के रहन-सहन में बहुत ज्यादा समानता है. फिल्म बनाने वालों ने इसी बात का फायदा उठाया.

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई की पाव भाजी, अमृतसर का कुलचा...भारत के स्वाद का दुनिया भर में डंका 
भारत नहीं इस देश में है सबसे साफ हिंदू गांव, 700 साल से एक भी क्राइम नहीं 
Hrithik Dhurandhar
Hrithik को पसंद आई Dhurandhar, रिव्यू में की तारीफ! 
Akshaye Khanna
Akshaye Khanna की ये फिल्में फिर मचाएंगी भौकाल! 
Indian Currency Plate चोरी? फिल्मी कहानी की पूरी सच्चाई 

पाकिस्तान के गांव वाले माहौल को बिल्कुल असली दिखाने के लिए, फिल्म की टीम पंजाब पहुंची. उन्होंने लुधियाना जिले में डेहलो के पास बसे खेड़ा गांव को चुना. यह गांव लुधियाना शहर के मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर है. इस गांव में ही फिल्म के कई जरूरी और इंटेंस ड्रामेटिक सीन्स फिल्माए गए, जिनमें रणवीर सिंह भी शामिल थे. शूटिंग लगभग 3 से 4 दिन तक चली थी. सोशल मीडिया पर इस शूटिंग के वीडियो खूब वायरल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तानी गांव का दृश्य और वहां लगा पाकिस्तानी झंडा भी साफ देखा जा सकता है. इस तरह, खेड़ा गांव ने 'धुरंधर' में पाकिस्तान के खुफिया ठिकाने का रोल निभाया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: साइकिल से भी स्लो चलती है भारत की ये ट्रेन, लेकिन इसके दीवाने हैं दुनिया भर के टूरिस्ट

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aaj Tak (@aajtak)

आप भी पहुंच सकते हैं खेड़ा गांव तक

अगर आप भी उस जगह को देखना चाहते हैं जहां 'धुरंधर' का यह खास हिस्सा शूट हुआ था, तो लुधियाना पहुंचना बहुत आसान है.

ट्रेन से: लुधियाना जंक्शन (LDH) एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है.

बस से: पंजाब रोडवेज और कई प्राइवेट बसें लुधियाना के लिए आसानी से मिल जाती हैं.

हवाई जहाज से: सबसे पास का हवाई अड्डा साहनेवाल है. इसके अलावा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा (IXC) भी एक अच्छा विकल्प है, जो लुधियाना से लगभग 110 किलोमीटर दूर है.

वहां से आप सड़क मार्ग से खेड़ा गांव तक आसानी से पहुंच सकते हैं. इस तरह, 'धुरंधर' ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा में लोकेशन को लेकर कितनी शानदार क्रिएटिविटी है.

यह भी पढ़ें: नए साल पर सबसे सस्ता और शानदार विदेश टूर! सिर्फ ₹5000 में लाखों की सर्विस

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement