अब बिना वीजा फीस दिए घूमें दक्षिण कोरिया, भारत समेत 6 देशों के लिए बड़ा ऐलान

कोरिया घूमने का सपना देखने वालों के लिए राहत भरी खबर है. नए साल की शुरुआत में ही दक्षिण कोरिया ने भारत समेत 6 देशों के सैलानियों को ऐसा तोहफा दिया है, जिससे इंटरनेशनल ट्रैवल अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो सकता है.

कोरिया का सपना अब होगा सस्ता (Photo: Pixabay)
कोरिया का सपना अब होगा सस्ता (Photo: Pixabay)

अगर आप भी के-पॉप (K-pop) और के-ड्रामा (K-drama) के दीवाने हैं और दक्षिण कोरिया घूमने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है. नए साल के आगाज के साथ ही दक्षिण कोरिया की सरकार ने भारतीय पर्यटकों को एक बड़ा तोहफा दिया है. अब आप जून 2026 तक बिना किसी वीजा प्रोसेसिंग फीस के दक्षिण कोरिया की यात्रा कर सकते हैं. कोरिया सरकार ने भारत समेत 6 देशों के लिए 'ग्रुप वीजा' फीस माफी की समय सीमा को अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है. इसका मतलब है कि अब आपका कोरियाई ट्रिप न केवल आसान होगा, बल्कि जेब पर भी थोड़ा कम भारी पड़ेगा.

दरअसल, साउथ कोरिया के वित्त मंत्री कू यून-चोल ने यह साफ कर दिया है कि वे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को थामना नहीं चाहते, बल्कि उसे और रफ्तार देना चाहते हैं. इसीलिए ग्रुप टूरिस्ट्स के लिए जो छूट इस हफ्ते खत्म होने वाली थी, उसे अब 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

किन लोगों को होगा फायदा और कितनी होगी बचत?

अब सवाल यह है कि यह छूट किसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि यह राहत C-3-2 श्रेणी के 'शॉर्ट-टर्म ग्रुप वीजा' पर दी जा रही है. अगर आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक छोटे ग्रुप में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको करीब 18,000 वॉन यानी लगभग 1,100 से 1,200 भारतीय रुपये की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी. भारत के साथ-साथ चीन, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कंबोडिया के सैलानियों को भी यह सुविधा मिलती रहेगी. इन देशों को इसलिए चुना गया है क्योंकि दक्षिण कोरिया के पर्यटन बाजार में इन देशों के सैलानियों का सबसे बड़ा हाथ है.

कोरियाई सरकार के इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह है वहां के पर्यटन क्षेत्र में आई जबरदस्त तेजी. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर महीने में दक्षिण कोरिया पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या ने कोविड-19 से पहले के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. नवंबर में करीब 16 लाख सैलानी कोरिया पहुंचे, जो पिछले साल के मुकाबले 17 प्रतिशत ज्यादा है.

हैरानी की बात यह है कि यह आंकड़ा साल 2019 के मुकाबले भी लगभग 10 प्रतिशत अधिक है. दक्षिण कोरिया आने वालों में सबसे ज़्यादा भीड़ चीन और जापान के लोगों की है, लेकिन अब भारत जैसे उभरते हुए बाजारों से भी ग्रुप ट्रैवल का चलन तेजी से बढ़ रहा है. बेहतर एयर कनेक्टिविटी और यात्रा नियमों में ढील ने कोरिया को दुनिया का नया ट्रैवल हॉटस्पॉट बना दिया है. ऐसे में वीजा फीस माफी का यह विस्तार निश्चित रूप से उन भारतीयों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो कम बजट में एक इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं.

