नियाग्रा फॉल्स से भी ऊंचा! वेनेजुएला के झरने के सामने टिक नहीं पाता कोई और अजूबा

वेनेजुएला, जो अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. इस तनावपूर्ण माहौल के बीच, जानते हैं इस देश में मौजूद दुनिया के सबसे ऊंचे झरने 'एंजेल फॉल्स' के बारे में.

सत्ता की जंग और अनिश्चितता के बीच खड़ा एक देश (Photo:AFP)
वेनेजुएला आज एक ऐतिहासिक और तनावपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबरों ने वैश्विक स्तर पर हलचल पैदा कर दी है. लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता के इस घने कोहरे के पीछे एक ऐसा देश छिपा है, जो सदियों से अपनी अद्भुत प्राकृतिक धरोहरों के लिए दुनिया का चहेता रहा है. हम आपको रूबरू कराते हैं वेनेजुएला की उस जादुई पहचान से, जो बादलों को चीरते दुनिया के सबसे ऊंचे झरने के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है. 

'केरेपाकुपे' के नाम से जाना जाने वाला एंजेल फॉल्स आज भी अपनी उसी ऊंचाई से गिर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले रास्ते अब राजनीति की बंदिशों में घिर गए हैं.

एंजेल फॉल्स की खासियत?

वेनेजुएला का एंजेल फॉल्स कोई साधारण झरना नहीं है, बल्कि यह कुदरत की वो कारीगरी है जिसे देखकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है. 3,212 फीट यानी लगभग 979 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है. इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पानी ऊपर से गिरना शुरू होता है, तो वह जमीन तक पहुंचने से पहले ही तेज हवाओं के कारण महीन धुंध या कोहरे में बदल जाता है.

यह जादुई नजारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 'कैनाइमा नेशनल पार्क' के भीतर स्थित है, जहां ऊंचे-ऊंचे टेपुई पर्वत इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं. इन पहाड़ों को 'टेबलटॉप माउंटेन' भी कहा जाता है, जो देखने में ऐसे लगते हैं मानो प्रकृति ने बादलों के ऊपर अपनी कोई गुप्त दुनिया बसा रखी हो.

दिलचस्प बात यह है कि इस अद्भुत झरने का नाम एक अमेरिकी पायलट जिमी एंजेल के नाम पर पड़ा. साल 1933 में, जिमी सोने की खोज में अपने छोटे से विमान के साथ इस दुर्गम इलाके के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी उनकी नजर इस विशाल जलप्रपात पर पड़ी. बाद में जब उन्हें चोटी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, तब जाकर दुनिया को इस अजूबे के बारे में विस्तार से पता चला. आज भले ही वहां राजनीति का शोर हो, लेकिन एंजेल फॉल्स की अपनी एक अलग ही खामोश गूंज है, जो सैलानियों को एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है.

यह भी पढ़ें: साइलेंट ट्रैवल का नया ट्रेंड, क्यों दिल की धड़कनें सुनाने वाला सन्नाटा ढूंढ रहे हैं लोग

एक सफर जो फिलहाल थम सा गया है

एंजेल फॉल्स तक पहुंचने का सफर किसी एडवेंचर फिल्म की कहानी जैसा होता है. इस झरने को करीब से देखने के लिए पर्यटकों को 'क्यूरियारा' नामक एक खास स्वदेशी जहाज या नाव पर सवार होना पड़ता है, जिसे वहां की स्थानीय पेमोन जनजाति के लोग चलाते हैं. घने जंगलों के बीच काराओ नदी की लहरों पर बहते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में लाल रेत वाले समुद्र तट और एल हाचा जैसे छोटे-बड़े झरने आपका स्वागत करते हैं. रात बिताने के लिए ताड़ के पत्तों वाली छतों वाले शिविरों में रुकना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है, जहां आप प्रकृति के शोर के बीच सुकून की नींद सो सकते हैं. यही वजह है कि कैनाइमा की यात्रा केवल एक सैर नहीं, बल्कि उन आदिवासी गांवों को करीब से देखने का मौका है, जो सदियों से इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं.

लेकिन, आज की कड़वी हकीकत यह है कि यह रोमांचक सफर फिलहाल अनिश्चितता के साये में है. जनवरी 2026 के ताजा हालात बताते हैं कि वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण फिलहाल यात्रा करना सुरक्षित नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक जमीनी हालात सामान्य न हो जाएं और दूतावासों की ओर से हरी झंडी न मिल जाए, तब तक अपनी इस 'ड्रीम ट्रिप' को टाल देना ही समझदारी है. आखिर प्रकृति के इस सबसे ऊंचे अजूबे का आनंद भी तभी है, जब उसे देखने वाली आंखें और वहां तक ले जाने वाले रास्ते पूरी तरह सुरक्षित हों.

यह भी पढ़ें: होटल-फ्लाइट की माथापच्ची खत्म! AI को बताओ अपना बजट, तैयार हो जाएगा ट्रैवल प्लान

यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और मौजूदा चुनौतियां

अगर आप भविष्य में कुदरत के इस करिश्मे यानी 'एंजेल फॉल्स' को अपनी आंखों से देखने का सपना बुन रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी कागजी और व्यावहारिक तैयारियों से गुजरना होगा. सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि वेनेजुएला में दाखिल होने के लिए आपके पास एक ऐसा पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैधता कम से कम छह महीने बची हो. साथ ही, आपकी राष्ट्रीयता के आधार पर आपको पहले से वीजा लेना पड़ सकता है.

इस दुर्गम लेकिन खूबसूरत इलाके तक पहुंचने का रास्ता भी काफी रोमांचक है. इसके लिए सबसे पहले आपको वेनेजुएला की हलचल भरी राजधानी 'काराकास' के लिए उड़ान भरनी होगी. काराकास पहुंचने के बाद, आपको छोटे चार्टर्ड विमानों या घरेलू फ्लाइट्स के जरिए कैनाइमा नेशनल पार्क तक का सफर तय करना होता है. घूमने के लिए सबसे मुफीद वक्त सर्दियों के वे महीने होते हैं, जो वेनेजुएला के शुष्क मौसम के साथ मेल खाते हैं. इस दौरान आसमान साफ होता है और झरने का गिरता हुआ पानी किसी दूधिया सफेद लकीर की तरह बादलों को चीरता हुआ दिखाई देता है.

लेकिन, इन सुनहरे सपनों के बीच आज की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है. साल 2026 की शुरुआत वेनेजुएला के लिए भारी अनिश्चितता लेकर आई है. अमेरिकी दखल और आंतरिक सत्ता संघर्ष के इस माहौल ने पर्यटन को एक गहरे संकट में डाल दिया है. मौजूदा संकट के दौरान, यदि कोई पर्यटक पहले से ही वेनेजुएला की सीमा के भीतर है, तो उसे सलाह है कि वे फिलहाल किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटी या दर्शनीय स्थलों की सैर की योजना को तुरंत रोक दें. आज प्राथमिकता तस्वीरें खींचने की नहीं, बल्कि सुरक्षित रहने की होनी चाहिए. ऐसे माहौल में पर्यटकों को अपने पास फोन, पावर बैंक और लैपटॉप को हमेशा चार्ज रखना चाहिए, क्योंकि बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन सकती है. साथ ही, कम से कम 48 घंटे के लिए साफ पानी और तैयार भोजन का स्टॉक रखना भी बुद्धिमानी होगी.

---- समाप्त ----
