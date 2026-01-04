कश्मीर से कन्याकुमारी तक... जनवरी में सफर को यादगार बना देंगे देश के ये 5 रेल रूट

नया साल शुरू हो चुका है और जनवरी की इस गुलाबी ठंड ने हमारे देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी मखमली चादर बिछा दी है. यह वो मौसम है जब हर किसी का मन करता है कि बस हाथ में चाय का एक गरम प्याला हो और सामने पहाड़ों या समंदर का कोई खूबसूरत सा नजारा. अक्सर हम छुट्टियों के लिए फ्लाइट की टिकटें बुक करते हैं या लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए, भारत को उसकी असली सुंदरता में देखने का जो मजा ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर है, वो कहीं और नहीं.

कोहरे के बीच से निकलती ट्रेन, पटरियों की वो जानी-पहचानी लय और खिड़की के बाहर हर पल बदलते हिंदुस्तान के सुंदर नज़ारे, जनवरी के इस सफर को आपकी मंजिल से भी कहीं ज्यादा यादगार बना देते हैं. चलिए आपको ले चलते हैं देश के उन 5 रेल रूटों पर, जहां की हर तस्वीर किसी सपने जैसी हसीन है.

1. तमिलनाडु का पंबन ब्रिज

इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है तमिलनाडु के पंबन ब्रिज रेलवे का, जिसे भारत का सबसे रोमांचक सफर कहना गलत नहीं होगा. जरा सोचिए, आप ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं और चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर ही समंदर फैला है. जनवरी की ठंडी समुद्री हवाएं जब ट्रेन की खिड़की से टकराती हैं, तो ऐसा महसूस होता है मानो आप पटरी पर नहीं बल्कि सीधे लहरों के ऊपर सवारी कर रहे हों. बीच समंदर में बने इस संकरे पुल से गुजरना इतना जादुई होता है कि आप पलक झपकाना भी भूल जाएंगे.

2. दार्जिलिंग टॉय ट्रेन

अगर आपको कोहरे की धुंध और पहाड़ों की ठंड से प्यार है, तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टॉय ट्रेन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं. चाय के हरे-भरे बागानों, घुमावदार रास्तों और पुराने हिमालयी घरों के बेहद करीब से गुजरती यह छोटी ट्रेन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है. जनवरी की ठिठुरती ठंड में जब ट्रेन की 'छुक-छुक' के बीच कोहरा आपके चेहरे को छूता है, तो वह अहसास किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है.हर मोड़ पर बदलती पहाड़ों की खूबसूरती इस सफर को इतना यादगार बना देती है कि आप इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे.

3. हिमाचल का अनकहा सुकून कांगड़ा घाटी

हिमाचल प्रदेश की असली खूबसूरती सिर्फ शिमला या मनाली की भीड़भाड़ तक सीमित नहीं है. अगर आप सुकून के साथ पहाड़ों को निहारना चाहते हैं, तो कांगड़ा घाटी का नैरोगेज रेल सफर आपके लिए ही बना है. इस शांत घाटी के बीच से गुजरते हुए आप खिड़की से धौलाधार पर्वतमाला की उन बर्फीली चोटियों को देख सकते हैं, जो आसमान को चूमती नजर आती हैं. जनवरी की इस हल्की गुनगुनी धूप में, जब ट्रेन के रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ी झरने आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, तो यह नजारा आपकी रूह को सुकून से भर देता है.

4. उधमपुर-श्रीनगर रूट

कश्मीर की खूबसूरती को लफ्जों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन उधमपुर से श्रीनगर का रेल मार्ग इसे मुमकिन बनाता है. जनवरी के महीने में जब पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है, तब ट्रेन की खिड़की से दिखने वाले देवदार के पेड़ और बर्फीले पहाड़ आपको एहसास कराएंगे कि इसे आखिर 'धरती का स्वर्ग' क्यों कहा जाता है.

5. नीलगिरी माउंटेन रेलवे

तमिलनाडु की नीलगिरी माउंटेन रेलवे देश की सबसे पुरानी माउंटेन रेल है और आज भी यहां स्टीम इंजन का जादू बरकरार है. ऊटी की ढलानों पर जब यह ट्रेन घने जंगलों और घुमावदार रास्तों से गुजरती है, तो आप उस पुराने दौर की यादों में खो जाते हैं. यह सफर आपको सिखाता है कि जिंदगी में कभी-कभी धीरे चलना और नजारों का आनंद लेना कितना जरूरी है.

