मसालों की खुशबू और जादुई रास्ते, देख आएं केरल की ये महकती जन्नत

भारत का यह कोना अपने मसालों की खुशबू और प्राकृतिक नजारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो हर मुसाफिर को अपना दीवाना बना देता है.

केरल की हवाओं में घुली मसालों की खुशबू (Photo: Pexels)
केरल की हवाओं में घुली मसालों की खुशबू (Photo: Pexels)

कुछ जगहों की खूबसूरती सिर्फ नजारों में नहीं, बल्कि वहां की हवाओं में होती है. भारत का एक ऐसा ही कोना है केरल, जिसे दुनिया मसाला उद्यान के नाम से जानती है. अक्सर लोग यहां के समंदर और हाउसबोट देखने आते हैं, लेकिन केरल की असली रूह यहां के उन रास्तों में बसी है जहां इलायची और काली मिर्च की सोंधी खुशबू घुली रहती है. तो चलिए जानते हैं कि क्यों केरल को मिला है यह खास खिताब और ट्रैवल के लिहाज से यहां क्या है सबसे खास.

केरल की पहचान सदियों से यहां उगने वाले अनमोल मसालों से रही है. लेकिन एक मुसाफिर के लिए यह सिर्फ खेती नहीं, बल्कि एक जादुई अनुभव है. जब आप यहां की पहाड़ी ढलानों और पुराने गांवों से गुजरते हैं, तो आपको अहसास होता है कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास इन मसालों की खुशबू में ही रचे-बसे हैं. यही वह महक थी जिसने प्राचीन काल में पूरी दुनिया के व्यापारियों को इस ओर खींचा था.

इन जगहों पर लें मसालों के जादुई सफर का मजा

अगर आप भी मसालों की इन महकती गलियों को करीब से देखना चाहते हैं, तो ये जगहें आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

  • थेक्कडी और कुमिली- यहां के बागानों में आप पेड़ों से लिपटी काली मिर्च की बेलें और धूप में सूखती इलायची देख सकते हैं. गाइड के साथ खेतों की सैर करना यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है.
  • वायनाड के छोटे फार्म- यहां आप छोटे-छोटे खेतों में जाकर देख सकते हैं कि रोजमर्रा के मसाले असल में कैसे उगाए जाते हैं. मिट्टी की खुशबू यहां आपका मन मोह लेगी.
  • कोच्चि के पुराने बाजार- अगर आपको इतिहास पसंद है, तो कोच्चि के मसाला बाजारों की संकरी गलियां आपको पुराने दौर की याद दिला देंगी, जहां आज भी बड़े-बड़े गोदाम मसालों की बोरियों से भरे रहते हैं.
  • मुन्नार के छिपे रास्ते- मुन्नार सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि अपनी धुंध भरी पहाड़ियों में छिपे स्पाइस ट्रेल्स के लिए भी मशहूर है, जहां हर कदम पर एक नई खुशबू आपका स्वागत करती है.

यह भी पढ़ें: काशी की गलियां हों या महाकाल की नगरी, महाशिवरात्रि पर घूमें ये 5 ठिकाने

आम रास्तों से हटकर एक अनूठा अनुभव

केरल को उसके मसालों के जरिए एक्सप्लोर करना आम पर्यटन से बिल्कुल अलग है. यहां आप सिर्फ दर्शक नहीं होते, बल्कि स्थानीय रसोईघरों, खेतों और चहल-पहल भरे बाजारों का हिस्सा बन जाते हैं. यह सफर आपको तस्वीरों में दिखने वाले दृश्यों से परे, केरल की सांस्कृतिक लय और वहां के समुदायों की आजीविका को करीब से देखने का अवसर देता है.

---- समाप्त ----
